Fan Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba xảy ra xung đột: Sự thật đằng sau câu chuyện khiến người xem 'té ngửa' vì lý do 'chẳng ra làm sao'

Ngày sinh nhật cũng gặp họa, Dương Tử đúng là sao nữ có vận đen đủi nhất trong năm nay.

Ngày 06/11 vừa qua, Dương Tử đã có một ngày sinh nhật đáng nhớ bên cạnh người thân, fans và đồng nghiệp, bạn bè trong giới. Tưởng chừng như cô nàng sẽ có một ngày vui trọn vẹn thì bất ngờ thay mọi chuyện đã rẻ hướng sang một câu chuyện đen đủi cho cô nàng. Cụ thể, nguyên nhân của trận combat bắt nguồn từ một fan Địch Lệ Nhiệt Ba, người này tố phòng làm việc của Dương Tử sao chép ý tưởng bài mừng sinh nhật từ phòng làm việc của Mỹ nhân Tân Cương.

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Điều này làm cho fan của Địch Lệ Nhiệt Ba tỏ ra không hài lòng bởi cô nàng đang muốn bắt chước thần tượng của mình chỉ để cọ nhiệt nhằm lấy sự ý mà thôi. Được biết, việc Dương Tử trong năm 2022 này không có sự thành công như mong đợi khi các dự án của cô nàng đều không được đánh giá cao nên danh tiếng của người đẹp đã bị giảm sút đáng kể, chính vì vậy mỹ nhân họ Dương cần một cú hích để lấy lại danh tiếng của mình.

Cặp đôi thường xuyên bị fan mang ra làm đề tài so sánh với nhau - Ảnh: Internet

Đáp lại, fan Dương Tử cho rằng ý tưởng chụp ảnh giống hình lúc nhỏ rất phổ biến, thậm chí, bản thân nữ diễn viên Trầm Vụn Hương Phai cũng từng chụp vào hơn một năm trước - tháng 02/2021. Về phía người qua đường, trung lập thì mang tâm lý "hóng hớt", "bát quái" là chủ yếu. Nhiều người nói rằng, chỉ là một bài chúc mừng sinh nhật, không cần thiết phải biến câu chuyện trở nên căng thẳng như hiện tại.

Hiện tại vụ việc vẫn đang là đề tài nóng hổi được đôi bên tranh luận không ngớt.

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