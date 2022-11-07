Bất ngờ với cái tên còn 'yêu' Dương Tử hơn cả Tiêu Chiến: Dành tình cảm đã lên tới 5 năm

Sao quốc tế 07/11/2022 22:35

Đã 5 năm trôi qua nhưng mỹ nam này vẫn dành cho Dương Tử tấm tình cảm chân thành.

Cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử đang là đỉnh lưu lượng nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Cũng chính vì vậy bên cạnh sự nghiệp đã quá đỗi thành công của mình, chuyện tình cảm của Dương Tử cũng được đông đảo người quan tâm. 

Bất ngờ với cái tên còn 'yêu' Dương Tử hơn cả Tiêu Chiến: Dành tình cảm đã lên tới 5 năm - Ảnh 1
Dương Tử - Ảnh: Internet 

Mới đây Lý Hiện đã đăng Weibo công khai chúc mừng sinh nhật Dương Tử. Không những vậy, dân mạng còn phát hiện ra rằng bắt đầu từ năm 2018, mỗi năm anh chàng đều sẽ đăng bài gửi lời chúc đến cô bạn đồng nghiệp. Năm 2019, Dương Tử và Lý Hiện đã hợp tác trong dự án phim ngôn tình hiện đại Cá Mực Hầm Mật. Đây cũng là bộ phim góp phần đưa tên tuổi cả 2 ngày càng được công chúng biết đến nhiều hơn. 

Bất ngờ với cái tên còn 'yêu' Dương Tử hơn cả Tiêu Chiến: Dành tình cảm đã lên tới 5 năm - Ảnh 2

Bất ngờ với cái tên còn 'yêu' Dương Tử hơn cả Tiêu Chiến: Dành tình cảm đã lên tới 5 năm - Ảnh 3
 Dương Tử và Lý Hiện - Ảnh: Internet

Có thể thấy dù đã trải qua 5 năm nhưng tình cảm mà cả 2 dành cho nhau vẫn ngày một sâu đậm. Nhiều người đã đặt ra nghi vấn phải chăng Dương Tử - Lý Hiện “phim giả tình thật” nhưng không dám công khai.

Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn bởi cả 2 chưa có thông báo gì xác nhận về việc này cả nên với những ai đang ngóng chờ một cái kết có hậu của cặp đôi e rằng phải còn chờ rất lâu nữa. 

Hiện việc Lý Hiện chúc mừng sinh nhật Dương Tử 5 năm liên tiếp vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng.

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