Dương Tử - Bạch Lộc và màn so sánh không bao giờ có hồi kết: Cùng là nữ chính phim cổ trang nhưng số phận đôi bên thật trái ngược so với kỳ vọng

Dù cùng có dự án cổ trang đại nữ chủ sắp lên sóng, thế nhưng Bạch Lộc lại bị chê thua xa Dương Tử.

Dương Tử và Bạch Lộc đang là 2 nữ diễn viên có được lượng fan đông đảo nhất nhì Cbiz, sở hữu nhan sắc vạn người mê cộng thêm khả năng diễn xuất đã được kiểm chứng. Thế nên việc 2 ngôi sao này thường xuyên bị fan đem ra làm đề tài so sánh với nhau cũng là điều dễ hiểu. Dương Tử và Bạch Lộc - Ảnh: Internet Mới đây nhất, nhân dịp Dương Tử và Bạch Lộc đều vào đoàn làm phim cổ trang mới một số bộ phận netizen cũng đã tranh thủ có màn so sánh nhẹ giữa cả 2. Cụ thể nếu “gà cưng” Vu Chính có Ninh An Như Mộng và Trường Nguyệt Tẫn Minh thì tình cũ Tiêu Chiến cũng có Trường Tương Tư.

Nhan sắc của Bạch Lộc tại hậu trường - Ảnh: Internet Ngay khi những hình ảnh hậu trường của phim được tung ra, Bạch Lộc dù đẹp nhưng vẫn bị nhận xét là có phần bị các nữ phụ lấn át. Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, các nữ phụ như Trần Đô Linh, Tôn Trân Ny, Trương Chỉ Khê… đều vô cùng nổi bật. Đáng buồn thay, Bạch Lộc dù được yêu ái vì là nhân vật chính nên được sắp xếp cho các trang phục đẹp nhất nhưng cũng không thể cứu vãn được tình hình khi vẻ đẹp của Bạch Lộc bị cho là ''già dặn'' hơn so với các sao nữ khác. Nhan sắc của Dương Tử ngày một thăng hạng - Ảnh: Internet Còn trong Ninh An Như Mộng, nàng “gà cưng” Vu Chính đã nhiều lần bị nhận xét là thua xa nữ phụ Lưu Tá Ninh.

So với Bạch Lộc, Dương Tử được cho là không hề bị dàn nữ phụ của Trường Tương Tư cướp mất hào quang. Theo đó, mỹ nhân họ Dương vẫn là người nổi bật nhất trong đoàn làm phim. Việc bị nữ phụ chiếm mất hào quang của mình sẽ là một bất lợi khá lớn cho Bạch Lộc trong các dự án của mình và nếu như không thể cải thiện tình hình, khả năng cô bị Dương Tử bỏ xa cả về danh tiếng lẫn nhan sắc là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

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