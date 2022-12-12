Xuất hiện thêm một mỹ nhân Cbiz được phong làm 'Triệu Lệ Dĩnh 2.0', netizen thở dài: 'Lại lợi dụng tên tuổi người khác nữa rồi'

Sao quốc tế 12/12/2022 17:50

Ngu Thư Hân là mỹ nhân mới đây nhất được phong làm Triệu Lệ Dĩnh 2.0.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa lưu lượng nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại. Không chỉ có fan đông cô nàng còn có rất nhiều bộ phim nổi tiếng chống lưng trong sự nghiệp. Cũng chính vì quá nổi tiếng nên các thế hệ sau thường lấy tên tuổi của cô để thu hút thêm lượng người quan tâm để dễ dàng phát triển sự nghiệp của bản thân hơn. Tiêu biểu có thể kể đến như Triệu Lộ Tư hay mới đây nhất là trường hợp của nữ chính Thương Lan Quyết. 

Xuất hiện thêm một mỹ nhân Cbiz được phong làm 'Triệu Lệ Dĩnh 2.0', netizen thở dài: 'Lại lợi dụng tên tuổi người khác nữa rồi' - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cụ thể, blogger đăng bài cho biết hiện Ngu Thư Hân đang mua hàng loạt bản thảo để quảng bá bản thân. Điều đáng nói là cô nàng lại đi bài tiểu Triệu Lệ Dĩnh 2.0 và buộc chặt với đàn chị. Hành động này của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều. 

Xuất hiện thêm một mỹ nhân Cbiz được phong làm 'Triệu Lệ Dĩnh 2.0', netizen thở dài: 'Lại lợi dụng tên tuổi người khác nữa rồi' - Ảnh 2
Ngu Thư Hân được cho đang cố gắng cọ nhiệt với đàn chị - Ảnh: Internet

Trong năm 2022 này, Ngu Thư Hân bạo lên nhanh chóng nhờ thành công của Thương Lan Quyết. Không chỉ có fan tăng, lưu lượng và nhiệt độ của cô nàng cũng khủng hơn năm trước rất nhiều. Chính vì vậy việc cô ''cọ nhiệt'' với đàn chị càng khiến fan của Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy không thoải mái và chỉ chích cô nàng lại sử dụng chiêu trò để kiếm fame từ đàn chị. 

Xuất hiện thêm một mỹ nhân Cbiz được phong làm 'Triệu Lệ Dĩnh 2.0', netizen thở dài: 'Lại lợi dụng tên tuổi người khác nữa rồi' - Ảnh 3
Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Trước đó, Triệu Lộ Tư cũng từng liên tục đi bài cọ Triệu Lệ Dĩnh. Khi thì so sánh về khoản ngoại hình giống, lúc lại là tiểu hoa kế nghiệp đàn chị. Có ý kiến cho rằng chính vì cọ nhiệt đàn chị nên phần nào đã giúp Triệu Lộ Tư nổi tiếng như ngày hôm nay.

Hiện dân tình đều đang bàn tán xôn xao việc Ngu Thư Hân đi bài tiểu Triệu Lệ Dĩnh 2.0. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tin tức được blogger đăng tải còn những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. 

Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Ngu Thư Hân Triệu Lộ Tư sao Châu Á sao Hoa ngữ

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