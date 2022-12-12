Xuất hiện thêm một mỹ nhân Cbiz được phong làm 'Triệu Lệ Dĩnh 2.0', netizen thở dài: 'Lại lợi dụng tên tuổi người khác nữa rồi'

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa lưu lượng nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại. Không chỉ có fan đông cô nàng còn có rất nhiều bộ phim nổi tiếng chống lưng trong sự nghiệp. Cũng chính vì quá nổi tiếng nên các thế hệ sau thường lấy tên tuổi của cô để thu hút thêm lượng người quan tâm để dễ dàng phát triển sự nghiệp của bản thân hơn. Tiêu biểu có thể kể đến như Triệu Lộ Tư hay mới đây nhất là trường hợp của nữ chính Thương Lan Quyết.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cụ thể, blogger đăng bài cho biết hiện Ngu Thư Hân đang mua hàng loạt bản thảo để quảng bá bản thân. Điều đáng nói là cô nàng lại đi bài tiểu Triệu Lệ Dĩnh 2.0 và buộc chặt với đàn chị. Hành động này của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều.