Xuất hiện thêm một 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh' mới tại Cbiz, hóa ra là gà cưng mới của Vu Chính

Sao quốc tế 21/12/2022 17:30

Triệu Lệ Dĩnh thêm một lần nữa có một bản sao mới được so sánh với mình.

Không chỉ có diễn xuất tốt, lưu lượng cao, Triệu Lệ Dĩnh còn có trong tay vô số tác phẩm thành công như Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện, Sở Kiều Truyện... Cũng chính vì vậy Triệu Lệ Dĩnh luôn là hình mẫu lý tưởng để các sao nữ trẻ khác noi gương hoặc đối với mỹ nhân mới nổi cũng được so sánh với ''nữ hoàng rating'' để được mọi người chú ý hơn, đơn cử có thể kể đến như trường hợp của Triệu Lộ Tư.

Xuất hiện thêm một 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh' mới tại Cbiz, hóa ra là gà cưng mới của Vu Chính - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Mới đây, đã xuất hiện thêm một nữ diễn viên mới được xem là ''Tiểu Triệu Lệ Dĩnh'', cụ thể người đẹp này là Triệu Tình, một sao nữ mới toanh của Cbiz. Cô nàng được cho là có nhiều nét giống với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh như gương mặt tròn nhỏ nhắn, đôi mắt to long lanh và nụ cười ngọt ngào. Thậm chí, theo một số netizen nếu không nhìn kỹ khả năng nhìn nhầm 2 sao nữ là rất cao. 

Xuất hiện thêm một 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh' mới tại Cbiz, hóa ra là gà cưng mới của Vu Chính - Ảnh 2
Triệu Tình - Ảnh: Internet

Được biết, Triệu Tình là sao nữ mới gia nhập vào công ty Hoan Ngu Ảnh Thị của Vu Chính. Vừa lộ diện, cô nàng đã gây chú ý khi vướng tin hẹn hò cùng đàn anh chung công ty là Hứa Khải. Cũng chính vì vậy, nhiều fan cho rằng Vu Chính đang muốn đẩy tên tuổi của cô nàng lên cao hơn nữa nên tìm cách cọ nhiệt với Triệu Lệ Dĩnh. 

Các fan của Triệu Lệ Dĩnh đang vô cùng tức giận khi thần tượng của mình bị đem ra làm bàn đạp cho sao nữ mới của Vu Chính. Được biết, Triệu Tình cũng vừa đóng máy một dự án cổ trang mới mang tên Phù Thế Tam Thiên.

Hiện dân tình vẫn đang bàn tán xôn xao chuyện gà mới của Vu Chính được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Triệu Tình sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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