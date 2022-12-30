Giữa thông tin bị đòi nợ số tiền khủng, công ty Dương Mịch chính thức lên tiếng

Sao quốc tế 30/12/2022 16:50

Mới đây nhất, Gia Hành - đơn vị quản lý Dương Mịch lên tiếng phủ nhận thông tin nữ diễn viên và công ty vào khoảng nợ lên tới 360 tỷ đồng.

Theo SinaDương Mịch vừa vướng vào vụ lùm xùm những ngày cuối năm 2022. Cô bị một tài khoản mạng xã hội đăng bài cáo buộc mình và công ty quản lý cũ Gia Hành lừa đảo. 

Theo nội dung bài viết, năm 2017 công ty Dương Mịch đã ký khoản đầu tư từ đối tác số tiền 90 triệu NDT (khoảng 320 tỷ đồng). Tuy nhiên, phía Gia Hành không có động thái hợp tác, cũng không chịu hoàn trả số tiền đã ký kết. Tổng số tiền lãi và gốc sau 5 năm lên đến 100 triệu NDT (gần 360 tỷ đồng). 

Giữa thông tin bị đòi nợ số tiền khủng, công ty Dương Mịch chính thức lên tiếng - Ảnh 1
Dương Mịch và các ngôi sao thuộc quản lý của công ty Gia Hành - Ảnh: Internet

Với việc có cổ phần trong công ty, việc Dương Mịch bị cho là có liên quan đến vụ việc cũng là điều không thể tránh khỏi. 

Giữa ồn ào, phía Dương Mịch và công ty cũ lên tiếng phủ nhận. Theo đó, Gia Hành cho biết đây là thông tin sai lệch, bịa đặt và gây tổn hại đến lợi ích cá nhân, tập thể. Cụ thể người đại diện của công ty phát biểu cho biết:

"Chúng tôi đề nghị phía người đăng bài những thông tin sai lệch này xóa ngay lập tức, đồng thời công khai làm rõ và xin lỗi. Công ty cũng đề nghị khán giả không dễ dãi tin vào tin đồn và lan truyền những thông tin sai sự thật một cách mù quáng, để không phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc khuếch đại và làm trầm trọng thêm hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp của chúng tôi", 

Giữa thông tin bị đòi nợ số tiền khủng, công ty Dương Mịch chính thức lên tiếng - Ảnh 2
Dương Mịch đang có một năm 2022 không mấy suôn sẻ - Ảnh: Internet

Đồng thời công ty này cũng cho biết thêm sẽ tiến hành thu thập thông tin, chứng cứ để sẵn sàng khởi kiện bất cứ cá nhân, tổ chức nào có hành vi bội nhọ danh dự hay sự uy tín của công ty. 

Gia Hành là một công ty truyền thông và giải trí Trung Quốc được thành lập vào năm 2007. Đây là công ty chuyên lĩnh vực truyền thông, chủ yếu đầu tư và sản xuất các chương trình truyền hình

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