Vừa nói lời chia tay với Dương Mịch, Ngụy Đại Huân bị lộ bằng chứng hẹn hò với 'bạn siêu thân' của người yêu cũ?

Thông tin Ngụy Đại Huân chia tay Dương Mịch để đến với Tần Lam nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng xứ Trung.

Ngụy Đại Huân từng có tin đồn hẹn hò với Dương Mịch vào năm 2019. Khi đó, cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp dùng đồ giống nhau, thậm chí không ít lần nữ diễn viên bị dân tình bắt gặp đến phim trường để đợi bạn trai tin đồn về chung.

Ngụy Đại Huân và Dương Mịch bị bắt gặp bận đồ đôi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cả hai bất ngờ chia tay vào tháng 7 năm ngoái khi Dương Mịch công khai mình đang độc thân và dành thời gian để trải nghiệm cuộc sống. Sau đó không lâu, Ngụy Đại Huân được cho là đã hẹn hò với tình mới là đàn chị Tần Lam - nữ diễn viên nổi tiếng sau Diên Hy Công Lược. Cả hai bị chụp ảnh cùng nhau đi du lịch ở Tam Á, Ngụy Đại Huân còn tình tứ cầm túi xách giúp Tần Lam.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Tần Lam và Dương Mịch cũng đang là bạn thân của nhau. Điều này khiến netizen tỏ vẻ cực kỳ thích thú và mong mỏi muốn xem phản ứng của mỹ nhân họ Dương sẽ ra sao nếu tin đồn tình cũ của mình đến với bạn thân là thật.

Tần Lam khoác tay Ngụy Đại Huân - Ảnh: Internet

Trời về với Ngụy Đại Huân dù có một sự nghiệp tương đối nhạt nhòa và chưa gây được ấn tượng gì lớn. Tuy nhiên, ít ai ngờ Ngụy Đại Huân là thiếu gia "ngậm thìa vàng" chính hiệu. Bố nam diễn viên là ông trùm bất động sản có tiếng ở Trung Quốc, sau này còn đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau như công nghệ, tài chính, điện ảnh và truyền hình,... Theo một số đồn đoán, bố của Ngụy Đại Huân đã âm thầm chuyển khá nhiều cổ phần cũng như tài sản sang tên nam diễn viên để con trai yên tâm hoạt động giải trí mà không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì.

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