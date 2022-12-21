Lưu Khải Uy và bạn gái mới bị nghi trục trặc tình cảm, Dương Mịch ngồi không cũng 'dính đạn'

Thông tin Lưu Khải Ưu và bạn gái mới có mâu thuẫn tình cảm đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen xứ Trung.

Theo truyền thông đưa tin, sau khi Lưu Khải Uy và nữ diễn viên Lý Hiểu Phong chính thức thừa nhận chuyện tình cảm, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc thân mật bên nhau. Thậm chí, cả 2 còn khiến dân tình ngưỡng mộ với câu chuyện tình cảm về việc cặp đôi bắt đầu mối quan hệ như thế nào.

Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây một số cư dân mạng phát hiện ra rằng Lý Hiểu Phong đã xóa toàn bộ video nói về quá trình cô được chồng cũ của Dương Mịch theo đuổi. Việc này ngay lập tức khiến dân tình sinh nghi khả năng cao cặp đôi đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm và dường như nó có liên quan đến Dương Mịch.

Lưu Khải Uy và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Theo truyền thông, khi Lưu Khải Uy và Dương Mịch ly hôn từng thỏa thuận rằng nếu người nào có gia đình mới thì quyền nuôi con sẽ thuộc về đối phương. Hiện tại, bé Tiểu Gạo Nếp đang sống cùng với bố nhưng việc anh đang có bạn gái cũng đồng nghĩa bé Tiểu Gạo sẽ do mỹ nhân họ Dương chăm sóc.

Hơn thế, chuyện Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong bên nhau cũng không được cư dân mạng ủng hộ. Nhiều người cho rằng cặp đôi cố tình dựa hơi của Dương Mịch để gây chú ý. Dù chưa có điều gì xác nhận luận điểm trên nhưng đó cũng đã ít nhiều khiến cho chuyện tình cảm của cặp đôi gặp không ít rắc rối.

Hiện phía Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong vẫn giữ im lặng trước nghi vấn trục trặc tình cảm.

Fan Dương Mịch hả hê khi Lưu Khải Uy cuối cùng cũng nhận quả báo vì nhân vật này Mới đây chồng cũ của Dương Mịch là Lưu Khải Uy đã bị một mỹ nhân kém 20 tuổi đăng đàn phủ nhận cực gắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-khai-uy-va-ban-gai-moi-bi-nghi-truc-trac-tinh-cam-duong-mich-ngoi-khong-cung-dinh-an-537687.html