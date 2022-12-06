Xôn xao tin quyền nuôi con sẽ thuộc về Dương Mịch nếu Lưu Khải Uy tái hôn

Sao quốc tế 06/12/2022 21:45

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Dương Mịch sẽ nhận được quyền nuôi con nếu như Lưu Khải Uy tái hôn.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán sôi nổi trước thông tin quyền nuôi con sẽ thuộc về Dương Mịch nếu Lưu Khải Uy tái hôn. Điều đó chứng tỏ rằng nếu Lưu Khải Uy tái hôn thì cô con gái Tiểu Gạo Nếp sẽ được giao cho Dương Mịch chăm sóc và dạy dỗ. Dù phía Dương Mịch và Lưu Khải Uy chưa lên tiếng, nên thông tin này vẫn chưa được xác thực.

Trước đó, Lưu Khải Uy xác nhận hẹn hò với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Tài tử Hong Kong cho biết đã gắn bó với bạn gái mới được một thời gian. Họ quen biết nhau qua sự mai mối của bạn bè. Cả hai có tính cách hòa hợp.

Lý Hiểu Phong là người đẹp đầu tiên Lưu Khải Uy công khai hẹn hò kể từ sau 4 năm ly hôn Dương Mịch. Những ngày qua, họ được bắt gặp tay trong tay xuất hiện trên phố.

 

Xôn xao tin quyền nuôi con sẽ thuộc về Dương Mịch nếu Lưu Khải Uy tái hôn - Ảnh 1

Chuyện tình cảm của Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong nhận được sự quan tâm từ dư luận Trung Quốc những ngày qua. Lý Hiểu Phong từng tham gia dự án Định luật 80/20 của tình yêu cùng Dương Mịch. Hiện tại, bộ phim đang lên sóng. Trong đó, Lý Hiểu Phong đóng vai bạn thân và cũng là chị dâu của Dương Mịch.

Lý Hiểu Phong từng trải qua một cuộc hôn nhân với doanh nhân giàu có gốc Bắc Kinh năm 2013. Hai người có một con trai nhưng đường ai nấy đi sau vài năm chung sống.

Xôn xao tin quyền nuôi con sẽ thuộc về Dương Mịch nếu Lưu Khải Uy tái hôn - Ảnh 2

Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân ồn ào với Dương Mịch. Họ kết hôn khi sự nghiệp của Dương Mịch vẫn còn đang dang dở, cần nhiều thời gian để phấn đấu. Năm 2018, hai nghệ sĩ thông báo ly hôn sau 4 năm chung sống vì hôn nhân xa cách, Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn Vương Âu.

Sau khi đổ vỡ với Dương Mịch, Lưu Khải Uy chuyển về hoạt động ở Hong Kong. Anh dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp và đầu tư kinh doanh. Mới đây, nam diễn viên sang Đại lục tham gia show giải trí Anh trai vượt mọi chông gai nhưng bị loại sớm.

'Định Luật 80/20 Của Tình Yêu' do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính mở điểm Douban

'Định Luật 80/20 Của Tình Yêu' do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính mở điểm Douban

Mới đây, bộ phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải đã chính thức mở điểm Douban.

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