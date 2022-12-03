'Định Luật 80/20 Của Tình Yêu' do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính mở điểm Douban

Sao quốc tế 03/12/2022 18:50

Mới đây, bộ phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải đã chính thức mở điểm Douban.

Mới đây, cả hai dự án phim của Dương Mịch là Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật 80/20 Của Tình Yêu đều được phát sóng trong năm 2022. Nếu bộ phim về đề tài y khoa nhận được nhiều lời khen ngợi thì dự án hợp tác cùng Hứa Khải của nàng tiểu hoa 85 lại chẳng mấy thành công. 

Bộ phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải đã chính thức mở điểm Douban. Phim được chấm 5.8 điểm với 59.450 người tham gia đánh giá. Trong đó, số lượng 5 sao là 14%, 4 sao là 24%, 3 sao là 22.5%, 2 sao là 17% và 1 sao là 22.4%. Đây là điểm số khá thấp so với một bộ phim sở hữu hai lưu lượng đình đám làng giải trí.

'Định Luật 80/20 Của Tình Yêu' do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính mở điểm Douban - Ảnh 1

Trong "Định luật 80/20 của tình yêu", không ít người đánh giá kỹ năng diễn xuất của Dương Mịch khá tệ. Nữ diễn viên nhìn không có thần sắc và như cố diễn cho xong. Người xem khi theo dõi cũng không cảm nhận được năng lượng từ vai diễn của cô. Tuy nhiên, điều đó chưa phải là lý do chính khiến vai diễn của cô trong "Định luật 80/20 của tình yêu" bị chê.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Dương Mịch bị nghi ngờ đã cẩu thả khi không tìm hiểu trước vai diễn của mình để nhập vai. Cụ thể, dựa vào nội dung có thể thấy, “Định luật 80/20 của tình yêu" là câu chuyện xoay quanh Tần Thi (do Dương Mịch thủ vai) - nữ luật sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt.

'Định Luật 80/20 Của Tình Yêu' do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính mở điểm Douban - Ảnh 2

Đặc biệt, với những bộ phim về ngành nghề đặc thù, thường các diễn viên phải dành thời gian để tìm hiểu từng động tác, công việc, hành xử, kiến thức... Nhưng dường như Dương Mịch đã bỏ qua bước này, chính vì thế việc nhập vai của cô bị đánh giá không phù hợp. Điều này được xem là nguyên nhân khiến cho “Định luật 80/20 của tình yêu" không được lòng khán giả ngay từ khi lên sóng. Chưa dừng lại ở đó, nam nữ chính Hứa Khải và Dương Mịch diễn xuất dở tệ, ngoại hình chênh lệch và không có "phản ứng hóa học".

Hiện bộ phim đang tạm dừng chiếu vì quốc tang của Trung Quốc.

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