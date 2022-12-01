Nối tiếp Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trong phim mới nhưng vì sao lại được dân tình khen ngợi hết lời?

Sau thành công của "Hạnh phúc đến Vạn gia", Triệu Lệ Dĩnh đang "thừa thắng xông lên" với "Gió thổi bán hạ". Nếu Hà Hạnh Phúc chỉ là bước đánh dấu sự chuyển hình thì Hứa Bán Hạ lại là nhân vật quyết định hướng đi trong sự nghiệp của nàng tiểu hoa 85. Vì lên sóng cùng thời gian với phim của Dương Mịch nên Gió Thổi Bán Hạ được đặt lên bàn cân so sánh.

Được biết, bộ phim không dùng công nghệ "cà" mặt nhằm tăng hiệu ứng làm đẹp da của diễn viên như phần lớn các bộ phim khác. Thay vào đó, đoàn làm phim để gương mặt Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn tự nhiên, giúp tạo được tính chân thật qua nét biểu cảm của cô.

Giống như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đã U40, cũng đã sinh con, việc hiện rõ dấu hiệu tuổi tác là khó mà tránh khỏi. Vì không sử dụng các công nghệ chỉnh sửa như xóa nếp nhăn hay làm mịn da nên nữ diễn viên lộ rõ rất nhiều khuyết điểm về ngoại hình như da trũng, nọng cằm, bọng mắt to, quầng mắt thâm, màu da xám…

Thế nhưng, chẳng những không bị chê bai nhan sắc mà số đông khán giả lại tỏ ra thích thú khi thấy Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận "sống thật với tuổi tác". Số đông cho rằng việc không sử dụng hiệu ứng đã giúp Triệu Lệ Dĩnh bộc lộ rõ nét cảm xúc qua ánh mắt, gương mặt tươi tắn, khắc họa hình ảnh người phụ nữ sống không hạnh phúc, chịu nhiều thử thách trong cuộc sống. Đặc biệt, biểu cảm phẫn uất trong cảnh đánh ghen hay cam chịu vì bị người chồng vũ phu bạo hành dã man của nữ diễn viên được đánh giá cao.

Cùng xuất hiện điểm trừ về nhan sắc nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen ổn hơn Dương Mịch. Lý do là vì trạng thái và biểu cảm của vợ cũ Phùng Thiệu Phong rất tốt, đôi mắt cũng có hồn.

Ngược lại, Dương Mịch trong Định Luật Tình Yêu 80/20 luôn trong tình trạng mệt mỏi, đôi mắt ủ rũ thiếu linh hoạt. Vì vậy, không ít người đã đưa ra nhận xét tiêu cực về diễn xuất của nữ diễn viên trong phim mới.

Được biết Gió Thổi Bán Hạ có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại, nội dung xoay quanh chủ đề “đấu trí thương nghiệp”. Lấy bối cảnh thập niên 90, đề cao sự phấn đấu và tài năng của phụ nữ trong ngành kinh tế quan trọng. Nữ chính Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) vừa sinh ra đời thì mẹ cô đã mất vì khó sinh. Vì vậy, cha cô hận con gái, luôn đối xử khắc nghiệt với Hứa Bán Hạ.

Theo sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. Hứa Bán Hạ và hai người anh em Tiểu Trần (Huỳnh Trừng Trừng), Đồng Kiêu Kỵ (Âu Hào) cùng nhau thực hiện việc kinh doanh vận chuyển phế liệu. Sau đó, dựa vào kinh nghiệm của mình, cô từng bước tiến vào ngành công nghiệp thép.

Đây là ngành công nghiệp vẫn do nam giới đứng đầu quản lý, Hứa Bán Hạ bị coi thường, chèn ép và gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần mạo hiểm, quả quyết, cô đã tiến vào thị trường Nga, mở ra con đường nhập khẩu thép quốc tế, tạo thành công cho riêng mình.

Câu chuyện của Hứa Bán Hạ như truyền cảm hứng cho những người trẻ đang còn chơi vơi trên con đường tìm kiếm chính bản thân mình.