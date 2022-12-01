Nối tiếp Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trong phim mới nhưng vì sao lại được dân tình khen ngợi hết lời?

Sao quốc tế 01/12/2022 17:01

Trong phim Gió Thổi Bán Hạ, đoàn phim không sử dụng công nghệ "cà" mặt cho Triệu Lệ Dĩnh nhưng khán giả khá thích thú với "giao diện" này của nữ diễn viên.

Sau thành công của "Hạnh phúc đến Vạn gia", Triệu Lệ Dĩnh đang "thừa thắng xông lên" với "Gió thổi bán hạ". Nếu Hà Hạnh Phúc chỉ là bước đánh dấu sự chuyển hình thì Hứa Bán Hạ lại là nhân vật quyết định hướng đi trong sự nghiệp của nàng tiểu hoa 85. Vì lên sóng cùng thời gian với phim của Dương Mịch nên Gió Thổi Bán Hạ được đặt lên bàn cân so sánh.

Nối tiếp Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trong phim mới nhưng vì sao lại được dân tình khen ngợi hết lời? - Ảnh 1

Được biết, bộ phim không dùng công nghệ "cà" mặt nhằm tăng hiệu ứng làm đẹp da của diễn viên như phần lớn các bộ phim khác. Thay vào đó, đoàn làm phim để gương mặt Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn tự nhiên, giúp tạo được tính chân thật qua nét biểu cảm của cô.

Nối tiếp Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trong phim mới nhưng vì sao lại được dân tình khen ngợi hết lời? - Ảnh 2

Giống như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đã U40, cũng đã sinh con, việc hiện rõ dấu hiệu tuổi tác là khó mà tránh khỏi. Vì không sử dụng các công nghệ chỉnh sửa như xóa nếp nhăn hay làm mịn da nên nữ diễn viên lộ rõ rất nhiều khuyết điểm về ngoại hình như da trũng, nọng cằm, bọng mắt to, quầng mắt thâm, màu da xám…

Nối tiếp Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trong phim mới nhưng vì sao lại được dân tình khen ngợi hết lời? - Ảnh 3

Thế nhưng, chẳng những không bị chê bai nhan sắc mà số đông khán giả lại tỏ ra thích thú khi thấy Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận "sống thật với tuổi tác". Số đông cho rằng việc không sử dụng hiệu ứng đã giúp Triệu Lệ Dĩnh bộc lộ rõ nét cảm xúc qua ánh mắt, gương mặt tươi tắn, khắc họa hình ảnh người phụ nữ sống không hạnh phúc, chịu nhiều thử thách trong cuộc sống. Đặc biệt, biểu cảm phẫn uất trong cảnh đánh ghen hay cam chịu vì bị người chồng vũ phu bạo hành dã man của nữ diễn viên được đánh giá cao.

Nối tiếp Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trong phim mới nhưng vì sao lại được dân tình khen ngợi hết lời? - Ảnh 4

Cùng xuất hiện điểm trừ về nhan sắc nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen ổn hơn Dương Mịch. Lý do là vì trạng thái và biểu cảm của vợ cũ Phùng Thiệu Phong rất tốt, đôi mắt cũng có hồn.

Nối tiếp Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trong phim mới nhưng vì sao lại được dân tình khen ngợi hết lời? - Ảnh 5

Ngược lại, Dương Mịch trong Định Luật Tình Yêu 80/20 luôn trong tình trạng mệt mỏi, đôi mắt ủ rũ thiếu linh hoạt. Vì vậy, không ít người đã đưa ra nhận xét tiêu cực về diễn xuất của nữ diễn viên trong phim mới.

Nối tiếp Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trong phim mới nhưng vì sao lại được dân tình khen ngợi hết lời? - Ảnh 6

Được biết Gió Thổi Bán Hạ có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại, nội dung xoay quanh chủ đề “đấu trí thương nghiệp”. Lấy bối cảnh thập niên 90, đề cao sự phấn đấu và tài năng của phụ nữ trong ngành kinh tế quan trọng. Nữ chính Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) vừa sinh ra đời thì mẹ cô đã mất vì khó sinh. Vì vậy, cha cô hận con gái, luôn đối xử khắc nghiệt với Hứa Bán Hạ.

Theo sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. Hứa Bán Hạ và hai người anh em Tiểu Trần (Huỳnh Trừng Trừng), Đồng Kiêu Kỵ (Âu Hào) cùng nhau thực hiện việc kinh doanh vận chuyển phế liệu. Sau đó, dựa vào kinh nghiệm của mình, cô từng bước tiến vào ngành công nghiệp thép.

Đây là ngành công nghiệp vẫn do nam giới đứng đầu quản lý, Hứa Bán Hạ bị coi thường, chèn ép và gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần mạo hiểm, quả quyết, cô đã tiến vào thị trường Nga, mở ra con đường nhập khẩu thép quốc tế, tạo thành công cho riêng mình.

Nối tiếp Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trong phim mới nhưng vì sao lại được dân tình khen ngợi hết lời? - Ảnh 7

Câu chuyện của Hứa Bán Hạ như truyền cảm hứng cho những người trẻ đang còn chơi vơi trên con đường tìm kiếm chính bản thân mình.

'Gió thổi bán hạ' do 'bảo chứng rating' Triệu Lệ Dĩnh đóng chính bất ngờ vướng tranh cãi

'Gió thổi bán hạ' do 'bảo chứng rating' Triệu Lệ Dĩnh đóng chính bất ngờ vướng tranh cãi

Sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cái tên Triệu Lệ Dĩnh được xem là bảo chứng cho nhiều tác phẩm mà cô tham gia.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Gió Thổi Bán Hạ Dương Mịch Định luật tình yêu 80/20 phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Gió thổi bán hạ' do 'bảo chứng rating' Triệu Lệ Dĩnh đóng chính bất ngờ vướng tranh cãi

'Gió thổi bán hạ' do 'bảo chứng rating' Triệu Lệ Dĩnh đóng chính bất ngờ vướng tranh cãi

Liệu bộ phim 'Gió Thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh có thể 'bạo' trong năm 2022?

Liệu bộ phim 'Gió Thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh có thể 'bạo' trong năm 2022?

Liệu bộ phim 'Gió thổi bán hạ' có xứng tầm với kĩ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh?

Liệu bộ phim 'Gió thổi bán hạ' có xứng tầm với kĩ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh?

Lan truyền hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh cục súc, thẳng tay đánh bạn diễn, thực hư ra sao?

Lan truyền hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh cục súc, thẳng tay đánh bạn diễn, thực hư ra sao?

Cùng là tiểu hoa nổi bật lứa 85 nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã 'vượt mặt' lên top 1, Lưu Diệc Phi - Dương Mịch liệu có đang ganh tị?

Cùng là tiểu hoa nổi bật lứa 85 nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã 'vượt mặt' lên top 1, Lưu Diệc Phi - Dương Mịch liệu có đang ganh tị?

Dương Mịch bị nghi ngờ cẩu thả, cố diễn cho xong nên phim mới bị chê thậm tệ?

Dương Mịch bị nghi ngờ cẩu thả, cố diễn cho xong nên phim mới bị chê thậm tệ?

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 36 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu