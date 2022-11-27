Cùng là tiểu hoa nổi bật lứa 85 nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã 'vượt mặt' lên top 1, Lưu Diệc Phi - Dương Mịch liệu có đang ganh tị?

Sao quốc tế 27/11/2022 14:03

Sau thời gian dài nỗ lực, Triệu Lệ Dĩnh đã gặt hái được thành công trong sự nghiệp, bỏ xa dàn tiểu hoa cùng lứa như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Đường Yên.

Trong 5 năm trở lại đây, có rất nhiều nữ diễn viên được ra mắt. Tuy nhiên, tiểu hoa nổi bật, có thành tích phim ảnh tốt lại khá ít. Mới đây, Khốc Vân đã bình chọn top tiểu hoa xuất sắc nhất đứng đầu các lứa trong vòng 5 năm qua.

Trong đó, tiểu hoa xuất sắc nhất lứa 85 đã gọi tên Triệu Lệ Dĩnh. Vốn được nhận xét là có diễn xuất tốt lại thêm mắt chọn kịch rất hợp gu khán giả, vậy nên Triệu Lệ Dĩnh liên tục gặt hái thành công trong sự nghiệp. 

Những bộ phim cổ trang do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính cũng thu về loạt thành tích cực kỳ đáng nể. Theo đó, với rating đạt chiếu đài ấn tượng - 1.9979% của bộ phim Minh Lan Truyện đã giúp Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc vượt mặt cả đồng nghiệp cùng lứa như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Đường Yên.

Cùng là tiểu hoa nổi bật lứa 85 nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã 'vượt mặt' lên top 1, Lưu Diệc Phi - Dương Mịch liệu có đang ganh tị? - Ảnh 1
Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính trở thành bộ phim "huyền thoại" trong lòng nhiều khán giả.

Dù lên sóng từ lâu, thế nhưng đến nay Minh Lan Truyện vẫn nhiều lần lọt top các bảng xếp hạng phim ảnh. Phim đem đến những cảm xúc trọn vẹn cho khán giả: Kịch tính, gây cấn đến phút cuối cùng với một cái kết vô cùng hợp lý. Trong phim nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh đóng có rất nhiều đất diễn để thể hiện sự thông minh, tinh tế, vừa tình cảm vừa lý trí, vừa thanh thuần vừa sắc sảo, mạnh mẽ nhưng vẫn rất ngọt ngào.

Từ khi phát sóng vào cuối tháng 12 năm 2018, Minh Lan truyện liên tục xếp hạng đầu về rating, các chủ đề về dàn diễn viên và tình tiết trong phim cũng thường xuyên lên top tìm kiếm trên mạng xã hội. Cho đến nay, đây cũng là bộ phim được nhiều khán giả xem đi xem lại nhiều lần. 

Về các tiểu hoa đán còn lại của lứa 85, Lưu Diệc Phi trong năm nay cũng trở lại dòng phim cổ trang trong Mộng Hoa Lục nhưng đây chỉ là phim chiếu mạng. 

Cùng là tiểu hoa nổi bật lứa 85 nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã 'vượt mặt' lên top 1, Lưu Diệc Phi - Dương Mịch liệu có đang ganh tị? - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục

Về Dương Mịch, nữ diễn viên có thể coi là "kỳ phùng địch thủ" của Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai luôn được fan "so kè" trên mọi phương diện. Năm nay, nhiều khán giả cứ tưởng là một năm "im hơi lặng tiếng" của Dương Mịch. Nhưng đến tháng 11, Dương Mịch cho lên sóng cả 2 bộ phim Cảm Ơn Bác SĩĐịnh Luật Tình Yêu 80/20. 

Cùng là tiểu hoa nổi bật lứa 85 nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã 'vượt mặt' lên top 1, Lưu Diệc Phi - Dương Mịch liệu có đang ganh tị? - Ảnh 3
Dương Mịch nhận nhiều "gạch đá" trong Định Luật Tình Yêu 80/20 vì độ tuổi lẫn nhan sắc không còn phù hợp để đóng phim ngôn tình.

Nếu Định Luật Tình Yêu 80/20 bị khán giả chê tơi tả về nội dung, hình ảnh lẫn nhan sắc "xuống cấp" của Dương Mịch thì Cảm Ơn Bác Sĩ "sáng sủa" hơn đôi chút. Theo đó, bộ phim với đề tài bác sĩ cũng đã trở thành tác phẩm thuộc thể loại y khoa có rating CVB lẫn Khốc Vân cao nhất trong 5 năm gần đây của làng phim Trung, nhưng rating vẫn còn cách rất xa Minh Lan Truyện. 

Cùng là tiểu hoa nổi bật lứa 85 nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã 'vượt mặt' lên top 1, Lưu Diệc Phi - Dương Mịch liệu có đang ganh tị? - Ảnh 4
Cảm Ơn Bác Sĩ lập kỷ lục rating nhưng vẫn còn thua xa thành tích của Triệu Lệ Dĩnh. 

Cũng vì lẽ đó, mà khi Triệu Lệ Dĩnh được Khốc Vân công nhận là tiểu hoa hàng đầu lứa 85, Lưu Diệc Phi cùng một số diễn viên khác và đặc biệt là Dương Mịch cũng bất ngờ bị netizen "réo tên" muốn biết họ có suy nghĩ gì khi để cho ngôi sao Hoa Thiên Cốt qua mặt. Nhưng đương nhiên, đây chỉ là câu chuyện bàn tán của netizen và fan các bên, còn người trong cuộc như Dương Mịch hay Lưu Diệc Phi cũng sẽ luôn lựa chọn im lặng, không lên tiếng, trừ khi đó là việc ảnh hưởng tới danh tiếng của họ. 

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh trong năm nay đang dần chuyển hình sang phái thực lực. Trước đó đã lên sóng bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và sắp tới đây dự án Gió Thổi Bán Hạ (Dã Man Sinh Trưởng) cũng sẽ nhanh chóng ra mắt khán giả - dự án này đang rất được kỳ vọng sẽ đạt được thành tích "khủng" trong tương lai.

Cùng là tiểu hoa nổi bật lứa 85 nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã 'vượt mặt' lên top 1, Lưu Diệc Phi - Dương Mịch liệu có đang ganh tị? - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh đã và đang dần chuyển hình sang phái thực lực.

 

Cùng là tiểu hoa nổi bật lứa 85 nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã 'vượt mặt' lên top 1, Lưu Diệc Phi - Dương Mịch liệu có đang ganh tị? - Ảnh 6
Sắp tới đây Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh sẽ lên sóng. 
Mặc dù đã lâu không hợp tác, Vu Chính vẫn dành lời khen dành cho 'gà cưng' Triệu Lệ Dĩnh

Mặc dù đã lâu không hợp tác, Vu Chính vẫn dành lời khen dành cho 'gà cưng' Triệu Lệ Dĩnh

Mới đây, một cư dân mạng đã hỏi Vu Chính có chuẩn bị sẵn sàng xem phim mới sắp lên sóng của Triệu Lệ Dĩnh hay chưa.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Lưu Diệc Phi Minh Lan Truyện Mộng Hoa Lục Cảm ơn bác sĩ Định luật tình yêu 80/20 sao hoa ngữ phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Mặc dù đã lâu không hợp tác, Vu Chính vẫn dành lời khen dành cho 'gà cưng' Triệu Lệ Dĩnh

Mặc dù đã lâu không hợp tác, Vu Chính vẫn dành lời khen dành cho 'gà cưng' Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ lần đầu công khai 'đối chọi', Phùng Thiệu Phong sẽ sớm bị 'hạ đo ván'?

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ lần đầu công khai 'đối chọi', Phùng Thiệu Phong sẽ sớm bị 'hạ đo ván'?

Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu hoa lứa 85 có nguy cơ bị giảm catse vì lý do này?

Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu hoa lứa 85 có nguy cơ bị giảm catse vì lý do này?

Những lợi thế sẽ nâng tầm tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh khi 'Gió thổi bán hạ' phát sóng

Những lợi thế sẽ nâng tầm tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh khi 'Gió thổi bán hạ' phát sóng

'Phát hoảng' với tiêu chuẩn phim 'bạo' mà netizen đặt ra cho Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh

'Phát hoảng' với tiêu chuẩn phim 'bạo' mà netizen đặt ra cho Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh khiến fan lo lắng sốt vó có nguy cơ flop vì lên sóng trùng với mùa giải World Cup

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh khiến fan lo lắng sốt vó có nguy cơ flop vì lên sóng trùng với mùa giải World Cup

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ