Cùng là tiểu hoa nổi bật lứa 85 nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã 'vượt mặt' lên top 1, Lưu Diệc Phi - Dương Mịch liệu có đang ganh tị?

Trong đó, tiểu hoa xuất sắc nhất lứa 85 đã gọi tên Triệu Lệ Dĩnh . Vốn được nhận xét là có diễn xuất tốt lại thêm mắt chọn kịch rất hợp gu khán giả, vậy nên Triệu Lệ Dĩnh liên tục gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Trong 5 năm trở lại đây, có rất nhiều nữ diễn viên được ra mắt. Tuy nhiên, tiểu hoa nổi bật, có thành tích phim ảnh tốt lại khá ít. Mới đây, Khốc Vân đã bình chọn top tiểu hoa xuất sắc nhất đứng đầu các lứa trong vòng 5 năm qua.

Dù lên sóng từ lâu, thế nhưng đến nay Minh Lan Truyện vẫn nhiều lần lọt top các bảng xếp hạng phim ảnh. Phim đem đến những cảm xúc trọn vẹn cho khán giả: Kịch tính, gây cấn đến phút cuối cùng với một cái kết vô cùng hợp lý. Trong phim nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh đóng có rất nhiều đất diễn để thể hiện sự thông minh, tinh tế, vừa tình cảm vừa lý trí, vừa thanh thuần vừa sắc sảo, mạnh mẽ nhưng vẫn rất ngọt ngào.

Những bộ phim cổ trang do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính cũng thu về loạt thành tích cực kỳ đáng nể. Theo đó, với rating đạt chiếu đài ấn tượng - 1.9979% của bộ phim Minh Lan Truyện đã giúp Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc vượt mặt cả đồng nghiệp cùng lứa như Dương Mịch , Lưu Diệc Phi , Đường Yên.

Từ khi phát sóng vào cuối tháng 12 năm 2018, Minh Lan truyện liên tục xếp hạng đầu về rating, các chủ đề về dàn diễn viên và tình tiết trong phim cũng thường xuyên lên top tìm kiếm trên mạng xã hội. Cho đến nay, đây cũng là bộ phim được nhiều khán giả xem đi xem lại nhiều lần.

Về các tiểu hoa đán còn lại của lứa 85, Lưu Diệc Phi trong năm nay cũng trở lại dòng phim cổ trang trong Mộng Hoa Lục nhưng đây chỉ là phim chiếu mạng.

Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục

Về Dương Mịch, nữ diễn viên có thể coi là "kỳ phùng địch thủ" của Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai luôn được fan "so kè" trên mọi phương diện. Năm nay, nhiều khán giả cứ tưởng là một năm "im hơi lặng tiếng" của Dương Mịch. Nhưng đến tháng 11, Dương Mịch cho lên sóng cả 2 bộ phim Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật Tình Yêu 80/20.

Dương Mịch nhận nhiều "gạch đá" trong Định Luật Tình Yêu 80/20 vì độ tuổi lẫn nhan sắc không còn phù hợp để đóng phim ngôn tình.

Nếu Định Luật Tình Yêu 80/20 bị khán giả chê tơi tả về nội dung, hình ảnh lẫn nhan sắc "xuống cấp" của Dương Mịch thì Cảm Ơn Bác Sĩ "sáng sủa" hơn đôi chút. Theo đó, bộ phim với đề tài bác sĩ cũng đã trở thành tác phẩm thuộc thể loại y khoa có rating CVB lẫn Khốc Vân cao nhất trong 5 năm gần đây của làng phim Trung, nhưng rating vẫn còn cách rất xa Minh Lan Truyện.

Cảm Ơn Bác Sĩ lập kỷ lục rating nhưng vẫn còn thua xa thành tích của Triệu Lệ Dĩnh.

Cũng vì lẽ đó, mà khi Triệu Lệ Dĩnh được Khốc Vân công nhận là tiểu hoa hàng đầu lứa 85, Lưu Diệc Phi cùng một số diễn viên khác và đặc biệt là Dương Mịch cũng bất ngờ bị netizen "réo tên" muốn biết họ có suy nghĩ gì khi để cho ngôi sao Hoa Thiên Cốt qua mặt. Nhưng đương nhiên, đây chỉ là câu chuyện bàn tán của netizen và fan các bên, còn người trong cuộc như Dương Mịch hay Lưu Diệc Phi cũng sẽ luôn lựa chọn im lặng, không lên tiếng, trừ khi đó là việc ảnh hưởng tới danh tiếng của họ.

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh trong năm nay đang dần chuyển hình sang phái thực lực. Trước đó đã lên sóng bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và sắp tới đây dự án Gió Thổi Bán Hạ (Dã Man Sinh Trưởng) cũng sẽ nhanh chóng ra mắt khán giả - dự án này đang rất được kỳ vọng sẽ đạt được thành tích "khủng" trong tương lai.

Triệu Lệ Dĩnh đã và đang dần chuyển hình sang phái thực lực.