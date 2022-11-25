Những lợi thế sẽ nâng tầm tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh khi 'Gió thổi bán hạ' phát sóng

Sao quốc tế 25/11/2022 19:15

Bộ phim truyền hình "Gió thổi bán hạ" do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai chính có tổng cộng đã có 36 tập, sẽ chính thức phát sóng vào ngày 27/11.

Sau "Hạnh phúc đến Vạn gia", Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đóng "Dã man sinh trưởng" (tên gọi khác là Gió thổi bán hạ). Ngay từ đầu dự án, phim đã gây chú ý bởi kịch bản mới lạ. Bộ phim truyền hình do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai chính có tổng cộng đã có 36 tập.

Lấy bối cảnh vào những năm 1990, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nữ chính tự lập Hứa Ban Hạ. Với tầm nhìn độc đáo và tính cách bướng bỉnh, cô đã tạo ra bước đột phá trong ngành thép do nam giới thống trị và trở thành nữ chủ tịch hiếm hoi của tập đoàn thép. 

Những lợi thế sẽ nâng tầm tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh khi 'Gió thổi bán hạ' phát sóng - Ảnh 1

Ngay từ khi xuất hiện loạt poster và teaser đầu tiên của phim, khán giả đã dành lời khen ngợi trước tạo hình cổ điển đầy cuốn hút của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều khán giả khen Triệu Lệ Dĩnh luôn biết làm mới mình. Bởi trong "Hạnh Phúc đến Vạn gia", tạo hình của cô hoàn toàn khác với "Gió thổi bán hạ".

Bên cạnh đó, độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh tăng cao thông qua các lượt tìm kiếm của khán giả. Điều này cho thấy, bộ phim này đang là một trong những tác phẩm Hoa ngữ được quan tâm hàng đầu hiện tại và có sức ảnh hưởng đến tên tuổi của nữ diễn viên họ Triệu trong thời gian sắp tới.

Những lợi thế sẽ nâng tầm tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh khi 'Gió thổi bán hạ' phát sóng - Ảnh 2Những lợi thế sẽ nâng tầm tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh khi 'Gió thổi bán hạ' phát sóng - Ảnh 3

Kể từ khi ly hôn vào đầu năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh luôn xuất hiện trước mắt công chúng với dáng vẻ rạng ngời, tươi tắn đáng ngưỡng mộ. Sự nghiệp diễn xuất của vợ cũ Phùng Thiệu Phong cũng phất lên như diều gặp gió, với nhiều dự án lớn mà cô thủ vai chính được ra mắt trong năm nay như Hữu phỉ, Ai là hung thủ, Hạnh phúc đến vạn gia và sắp tới sẽ là Gió thổi bán hạ.

Chưa lên sóng nhưng bộ phim 'Gió Thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh đã lập thành tích 'khủng'

Chưa lên sóng nhưng bộ phim 'Gió Thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh đã lập thành tích 'khủng'

Bộ phim "Gió Thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai nữ chính sẽ chính thức lên sóng trên nền tảng iQIYI bắt đầu từ ngày 27/11.

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