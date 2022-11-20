Sau Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh được 2 sao nam Cbiz chờ 'nên duyên' trong dự án mới

Triệu Lệ Dĩnh sau màn hợp tác với Vương Nhất Bác, Lâm Canh Tân liên tiếp vướng tin đồn đóng phim mới.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ tiếp tục "nên duyên" với hai sao nam trẻ của làng giải trí Hoa ngữ sau khi hợp tác với Vương Nhất Bác, Lâm Canh Tân. Cụ thể, nữ diễn viên sẽ tham gia 2 dự án phim mới đóng cùng Tiêu Chiến và Cung Tuấn.

Sau màn hợp tác ở Vogue Film, Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh được đồn đoán sẽ "tái hợp" thông qua dự án phim hiện đại "Tình Yêu Của Những Người Chủ Nghĩa Thực Dụng". Ngoài dự án này, cả hai diễn viên đều có những bộ phim sắp được ra mắt, hứa hẹn sẽ "hâm nóng" tên tuổi của họ trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Một bộ khác trong thời gian này cũng đang "réo tên" Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Tiêu Chiến là "Nhất Thế Chí Tôn". Nếu tin này là thật, Triệu Lệ Dĩnh sẽ là tiểu hoa duy nhất hợp tác qua với cả hai đỉnh lưu hiện tại là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang trong đoàn Dữ Phượng Hành, song đã có rất nhiều đồn đoán về các bộ phim mới. Như vậy có thể thấy nữ diễn viên vẫn là cái tên hot và được quan tâm cỡ nào. Nhưng An hi vọng là sau khi quay xong Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và từ từ lựa chọn kịch bản phù hợp thay vì vào đoàn mới ngay.

Sự nghiệp rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 35, danh xưng 'bảo chứng rating' của Cbiz khó có ai bì kịp Mặc dù lận đận trong cuộc sống hôn nhân, nhưng không ai có thể phủ nhận được sự nghiệp thành công rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh ở thời điểm hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-lam-canh-tan-trieu-le-dinh-duoc-2-sao-nam-cbiz-cho-nen-duyen-trong-du-an-moi-520949.html