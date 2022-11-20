Sau Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh được 2 sao nam Cbiz chờ 'nên duyên' trong dự án mới

Sao quốc tế 20/11/2022 18:18

Triệu Lệ Dĩnh sau màn hợp tác với Vương Nhất Bác, Lâm Canh Tân liên tiếp vướng tin đồn đóng phim mới.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ tiếp tục "nên duyên" với hai sao nam trẻ của làng giải trí Hoa ngữ sau khi hợp tác với Vương Nhất Bác, Lâm Canh Tân. Cụ thể, nữ diễn viên sẽ tham gia 2 dự án phim mới đóng cùng Tiêu Chiến Cung Tuấn

Sau màn hợp tác ở Vogue Film, Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh được đồn đoán sẽ "tái hợp" thông qua dự án phim hiện đại "Tình Yêu Của Những Người Chủ Nghĩa Thực Dụng". Ngoài dự án này, cả hai diễn viên đều có những bộ phim sắp được ra mắt, hứa hẹn sẽ "hâm nóng" tên tuổi của họ trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Sau Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh được 2 sao nam Cbiz chờ 'nên duyên' trong dự án mới - Ảnh 1

Một bộ khác trong thời gian này cũng đang "réo tên" Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Tiêu Chiến là "Nhất Thế Chí Tôn". Nếu tin này là thật, Triệu Lệ Dĩnh sẽ là tiểu hoa duy nhất hợp tác qua với cả hai đỉnh lưu hiện tại là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Sau Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh được 2 sao nam Cbiz chờ 'nên duyên' trong dự án mới - Ảnh 2

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang trong đoàn Dữ Phượng Hành, song đã có rất nhiều đồn đoán về các bộ phim mới. Như vậy có thể thấy nữ diễn viên vẫn là cái tên hot và được quan tâm cỡ nào. Nhưng An hi vọng là sau khi quay xong Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và từ từ lựa chọn kịch bản phù hợp thay vì vào đoàn mới ngay.

Sự nghiệp rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 35, danh xưng 'bảo chứng rating' của Cbiz khó có ai bì kịp

Sự nghiệp rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 35, danh xưng 'bảo chứng rating' của Cbiz khó có ai bì kịp

Mặc dù lận đận trong cuộc sống hôn nhân, nhưng không ai có thể phủ nhận được sự nghiệp thành công rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh ở thời điểm hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Tiêu Chiến Cung Tuấn sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Sự nghiệp rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 35, danh xưng 'bảo chứng rating' của Cbiz khó có ai bì kịp

Sự nghiệp rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 35, danh xưng 'bảo chứng rating' của Cbiz khó có ai bì kịp

Sức hút 'Dã man sinh trưởng' chưa hạ nhiệt, 'Dữ Phượng Hành' của Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ thêm nhiều điều thú vị

Sức hút 'Dã man sinh trưởng' chưa hạ nhiệt, 'Dữ Phượng Hành' của Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ thêm nhiều điều thú vị

Loạt ảnh họa báo ngày xưa của Triệu Lệ Dĩnh 'dậy sóng' khắp cõi mạng, nhan sắc thực sự ra sao?

Loạt ảnh họa báo ngày xưa của Triệu Lệ Dĩnh 'dậy sóng' khắp cõi mạng, nhan sắc thực sự ra sao?

Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh một phen lao đao vì điều này?

Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh một phen lao đao vì điều này?

Triệu Lệ Dĩnh 'tình tứ' ngồi vào lòng Lâm Canh Tân, fan 'bấn loạn' bật chế độ 'hóng phim quá rồi'

Triệu Lệ Dĩnh 'tình tứ' ngồi vào lòng Lâm Canh Tân, fan 'bấn loạn' bật chế độ 'hóng phim quá rồi'

Mỹ nhân Hoa ngữ đụng tạo hình cổ trang: Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất sắc, 'ăn đứt' 3 mỹ nhân đình đám

Mỹ nhân Hoa ngữ đụng tạo hình cổ trang: Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất sắc, 'ăn đứt' 3 mỹ nhân đình đám

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 59 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI