Cụ thể, trong một cảnh quay cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đang ngồi trọn trong lòng của Lâm Canh Tân lập tức đã thu hút khán giả, đồng thời được chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn mạng. Không chỉ vậy, cả hai còn có những cử chỉ ngọt ngào như "phát đường" khi Triệu Lệ Dĩnh dựa đầu vào khuôn ngực vững chắc của "người thương". Nam chính Hành Chỉ cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm Thẩm Ly vào lòng.

Dữ Phượng Hành là dự án phim đánh dấu sự tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau Sở Kiều Truyện. Ngay từ những ngày đầu khai máy, bộ phim đã nhận được sự quan tâm đặc biệt đối với khán giả. Từng thông tin, ảnh hậu trường của Dữ Phượng Hành liên tục được đoàn phim cập nhật đã thu hút sự chú ý không nhỏ từ cộng đồng mạng. Mới đây, những hình ảnh mới của cặp đôi chính khiến dân tình "đổ gục" vì quá ngọt ngào.

Bên cạnh khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi chính, nhà sản xuất phim còn tung ra thêm những tạo hình đẹp "động lòng người" của nữ chính Thẩm Ly. Ngay sau khi tạo hình này được tiết lộ, Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa gây sốt với nhan sắc trẻ trung và hợp cổ trang của mình.

Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh đầy xinh đẹp như tiên nữ khi diện bộ váy màu đỏ và xanh có kiểu cách đơn giản, nhẹ nhàng, nổi bật nước da trắng và đường nét gương mặt vừa trẻ trung vừa sắc sảo, sang trọng. Nhiều người khen ngợi nữ diễn viên có tạo hình thoát tục, vẻ đẹp trang nhã, tạo thiện cảm, xứng đáng là mỹ nhân cổ trang. So với tạo hình trước đó, tạo hình lần này của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là đẹp và phù hợp hơn hẳn.

Dự án phim cổ trang "Dữ phượng hành" chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự.

Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

Trong dự án lần này, Triệu Lệ Dĩnh còn thử sức với vai trò mới là giám đốc điều hành sản xuất để đảm bảo chất lượng của Dữ phượng hành. Chính vì thế, khán giả càng kỳ vọng đây sẽ là một tác phẩm bùng nổ, tạo tiếng vang lớn trên màn ảnh trong thời gian sắp tới.