'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất

Sao quốc tế 01/10/2022 21:33

Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ với điểm đặc biệt này trong phim Dữ Phượng Hành sẽ là điều khiến bộ phim trở nên khác biệt và đáng để mong chờ nhất trong thời gian sắp tới.

Dữ Phượng Hành là dự án đánh dấu màn tái hợp của Lâm Canh TânTriệu Lệ Dĩnh sau 5 năm kể từ bộ phim đình đám Sở Kiều Truyện. Chính vì vậy, khán giả hy vọng cả hai sẽ làm nên chuyện trong dự án lần này, nhất là khi Triệu Lệ Dĩnh vừa trở thành nữ nghệ sĩ Hoa ngữ đầu tiên có thành tích tổng lượt xem công phá 200 tỷ. 

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất - Ảnh 1

Mới đây, trong một lần chia sẻ về bộ phim, minh tinh họ Triệu đã tiết lộ một điều đặc biệt mà theo cô đó sẽ là sức hút khó cưỡng của Dữ Phượng Hành đối với khán giả. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ:"Khán giả đã quá quen thuộc với những bộ phim có cốt truyện bi thương, nhưng Dữ Phượng Hành lại là một bộ phim nhẹ nhàng".  

Với màn tiết lộ "nhẹ" này từ nữ chính Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) của Dữ Phượng Hành, các mọt phim càng trở nên mong chờ hơn bao giờ hết. Bởi với cốt truyện thường thấy trong các dòng phim cổ trang Hoa ngữ thời gian gần đây, đa số đều có một kết thúc bi thương, buồn thảm khiến khán giả khóc "hết nước mắt". Nhiều fan tin rằng Dữ Phượng Hành sẽ là một bộ phim ngọt ngào nhẹ nhàng, hài hước, mang tính giải trí, có cái kết hạnh phúc, thỏa mãn trái tim yếu đuối của fan ngôn tình. 

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất - Ảnh 2

Ngoài ra, trước đó còn có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh không có ý định tham gia phim nhưng cuối cùng cô bị thuyết phục bởi đạo diễn. Chứng tỏ dự án này có rất nhiều điểm thú vị và đặc biệt nên đã khiến Dĩnh tỷ đổi ý.  

Trong Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh bên cạnh đóng vai nữ chính, sánh đôi cùng Lâm Canh Tân, nữ diễn viên còn đảm nhận vai trò giám chế cho dự án cổ trang lần này. Đây là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai trò này, nên bên cạnh việc đảm bảo về diễn xuất, nàng tiểu hoa còn có thách thức lớn trong việc giám sát và theo dõi việc sản xuất.

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất - Ảnh 3

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành Thẩm Ly (hay Bích Thương Vương) - một nữ tướng của Ma giới trong lần đào hôn lạc xuống nhân gian rồi được thượng thần Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) giúp đỡ. Từ đó mối tình với nhiều diễn biến thú vị và cũng không kém bất ngờ sẽ thực sự bắt đầu.  

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