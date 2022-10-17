Loạt ảnh họa báo ngày xưa của Triệu Lệ Dĩnh 'dậy sóng' khắp cõi mạng, nhan sắc thực sự ra sao?

Mới đây, những bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh "thời còn phèn" bất ngờ được cư dân mạng "đào lại" và nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ bàn tán xôn xao về nhan sắc thuở còn là thiếu nữ của Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, một loạt ảnh họa báo xưa cũ của nữ diễn viên đang được nhiều người ngưỡng mộ vì quá xinh đẹp. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên sở hữu gương mặt tròn đặc trưng, đôi mắt to và long lanh cùng khuôn miệng nhỏ... Triệu Lệ Dĩnh lúc nào cũng toát lên nét ngây thơ, thanh thuần, trong trẻo tột độ. Đặc biệt, xuất hiện trong loạt ảnh diện váy trắng thanh thuần, tóc buộc cao khoe trọn gương mặt xinh đẹp, sáng lạn, cô nhận "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. Có thể thấy rằng ở mọi góc chụp thẳng, nghiêng... Lệ Dĩnh đều hết sức lộng lẫy.

Từ khi còn rất trẻ Lệ Dĩnh đã rất dạn dày kinh nghiệm đứng trước ống kính máy ảnh. Cô nàng khoe khéo gương mặt tròn trắng không tì vết, nụ cười thanh thuần, nhẹ nhàng như ánh ban mai. Giờ đây, sau 10 năm, nhan sắc và thần thái của Triệu Lệ Dĩnh khác biệt hoàn toàn. Hình ảnh của cô nàng trở nên sắc sảo, cuốn hút hơn rất nhiều, cùng với đó sự thay đổi visual càng khiến nhiều người bất ngờ. Gương mặt trở nên thanh thoát, ánh mắt có thần, cùng với đó là sự tự tin trước ống kính ngày càng được cải thiện.

Không thể phủ nhận từ sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh liên tục gặt hái được thành công thậm chí còn nổi bật hơn rất nhiều so với ông xã Phùng Thiệu Phong. Nữ diễn viên hiện có trong tay gia sản đáng ngưỡng mộ cùng sự nghiệp mà người người ao ước. Đây là điều mà không phải tiểu hoa đán nào của làng giải trí Hoa ngữ cũng có được.

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch - Hứa Khải dự kiến lên sóng tháng 11, Dương Mịch bị đẩy vào thế khó 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba? Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải dời ngày lên sóng dự kiến đến tháng 11, Dương Mịch bị dồn vào thế khó khi đối đầu với phim của hai đối thủ nặng ký là Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba.

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