Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp khó ai vượt mặt, đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng phải nhận 'thua đau'

Ở tuổi 34, cô đã sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ cùng rất nhiều thành tích khủng. Thậm chí nhiều diễn viên từng có xuất phát điểm vững chắc hơn cô nàng vẫn chẳng thể bì kịp.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nàng tiểu hoa nổi tiếng nhất nhì Cbiz hiện nay. Nhiều khán giả nhận định, Triệu Lệ Dĩnh có được như ngày hôm nay là điều không dễ dàng bởi cô không có nền tảng xuất thân, không được đào tạo chuyên môn, với nỗ lực không ngừng cô đã gầy dựng sự nghiệp thành công và đáng nể nhất là vẫn tiếp tục làm mới mình.

Mỗi khi Triệu Lệ Dĩnh tham gia một bộ phim thì lại trở thành chủ để được nói đến nhiều trên các nền tảng mạng xã hội và nhanh chóng thu về những thành tích đáng nể trên các bảng xếp hạng. Mới đây CCTV đã vinh danh Triệu Lệ Dĩnh là nữ nghệ sĩ 6 năm liên tiếp có những tác phẩm góp tên trong trong danh sách Kinh điển quốc kịch. Cụ thể như sau:

Năm 2013: Lục Trinh truyền kỳ

Năm 2014: Sam Sam đến rồi

Năm 2015: Hoa Thiên Cốt

Năm 2016: Lão Cửu Môn

Năm 2017: Sở Kiều truyện

Năm 2018: Minh Lan truyện

Có lẽ 6 tác phẩm trên đã không còn xa lạ với các "mọt" phim Trung. Thậm chí đến thời điểm hiện tại Hoa Thiên Cốt hay Sở Kiều truyện vẫn là những tác phẩm để đời trong lòng khán giả. Mỗi khi nhắc lại người xem vẫn không ngớt dành những lời khen cho diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh.

Ngoài 6 bộ phim truyền hình được CCTV công nhận này, Triệu Lệ Dĩnh cũng có các tác phẩm khác đạt thành tích tốt hoặc thành công trong việc thể hiện một cá tính mới trong diễn xuất, như Tru Tiên: Thanh Vân Chí, Cung Tỏa Trầm Hương, Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em, Hữu Phỉ, Ai Là Hung Thủ…

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển sang dòng phim chính kịch để nâng cao năng lực diễn xuất. Tác phẩm gần đây của cô là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Bên cạnh đó, phim còn là bước đệm tạo đà cho nữ diễn viên chuyển mình thành công.

Có thể nói, nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ, không ngại đổi mới bản thân, Triệu Lệ Dĩnh đã có được thành công như hiện tại. Đây là thành tích đáng nể mà Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng khó lòng đạt được. Nàng tiểu hoa đóng vô số phim như Dương Mịch cũng chưa có 6 năm liên tiếp sở hữu phim đóng chính được CCTV công nhận là phim bạo. Dương Mịch vẫn đang chạy theo dòng phim thương mại và chưa có ý định chuyển hình.