Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp khó ai vượt mặt, đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng phải nhận 'thua đau'

Sao quốc tế 14/10/2022 23:41

Triệu Lệ Dĩnh vừa lập được thành tích 'khủng' khi trong 6 năm liên tiếp đều có phim 'bạo'.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nàng tiểu hoa nổi tiếng nhất nhì Cbiz hiện nay. Nhiều khán giả nhận định, Triệu Lệ Dĩnh có được như ngày hôm nay là điều không dễ dàng bởi cô không có nền tảng xuất thân, không được đào tạo chuyên môn, với nỗ lực không ngừng cô đã gầy dựng sự nghiệp thành công và đáng nể nhất là vẫn tiếp tục làm mới mình.

Ở tuổi 34, cô đã sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ cùng rất nhiều thành tích khủng. Thậm chí nhiều diễn viên từng có xuất phát điểm vững chắc hơn cô nàng vẫn chẳng thể bì kịp. 

Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp khó ai vượt mặt, đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng phải nhận 'thua đau' - Ảnh 1

Mỗi khi Triệu Lệ Dĩnh tham gia một bộ phim thì lại trở thành chủ để được nói đến nhiều trên các nền tảng mạng xã hội và nhanh chóng thu về những thành tích đáng nể trên các bảng xếp hạng. Mới đây CCTV đã vinh danh Triệu Lệ Dĩnh là nữ nghệ sĩ 6 năm liên tiếp có những tác phẩm góp tên trong trong danh sách Kinh điển quốc kịch. Cụ thể như sau:

Năm 2013: Lục Trinh truyền kỳ

Năm 2014: Sam Sam đến rồi

Năm 2015: Hoa Thiên Cốt

Năm 2016: Lão Cửu Môn

Năm 2017: Sở Kiều truyện

Năm 2018: Minh Lan truyện

Có lẽ 6 tác phẩm trên đã không còn xa lạ với các "mọt" phim Trung. Thậm chí đến thời điểm hiện tại Hoa Thiên Cốt hay Sở Kiều truyện vẫn là những tác phẩm để đời trong lòng khán giả. Mỗi khi nhắc lại người xem vẫn không ngớt dành những lời khen cho diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp khó ai vượt mặt, đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng phải nhận 'thua đau' - Ảnh 2

Ngoài 6 bộ phim truyền hình được CCTV công nhận này, Triệu Lệ Dĩnh cũng có các tác phẩm khác đạt thành tích tốt hoặc thành công trong việc thể hiện một cá tính mới trong diễn xuất, như Tru Tiên: Thanh Vân Chí, Cung Tỏa Trầm Hương, Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em, Hữu Phỉ, Ai Là Hung Thủ…

Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp khó ai vượt mặt, đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng phải nhận 'thua đau' - Ảnh 3

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển sang dòng phim chính kịch để nâng cao năng lực diễn xuất. Tác phẩm gần đây của cô là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Bên cạnh đó, phim còn là bước đệm tạo đà cho nữ diễn viên chuyển mình thành công.

Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp khó ai vượt mặt, đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng phải nhận 'thua đau' - Ảnh 4

Có thể nói, nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ, không ngại đổi mới bản thân, Triệu Lệ Dĩnh đã có được thành công như hiện tại. Đây là thành tích đáng nể mà Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng khó lòng đạt được. Nàng tiểu hoa đóng vô số phim như Dương Mịch cũng chưa có 6 năm liên tiếp sở hữu phim đóng chính được CCTV công nhận là phim bạo. Dương Mịch vẫn đang chạy theo dòng phim thương mại và chưa có ý định chuyển hình.

Dương Mịch 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh phim Hoa ngữ nửa cuối tháng 10: Ai chiếm ngôi 'nữ hoàng rating?'

Dương Mịch 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh phim Hoa ngữ nửa cuối tháng 10: Ai chiếm ngôi 'nữ hoàng rating?'

Mọt phim Hoa ngữ hiện đang rất háo hức chờ ngày lên sóng 2 bộ phim của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ Hoa Thiên Cốt Sam Sam đến rồi Sở Kiều Truyện Hạnh Phúc Đến Vạn Gia phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh phim Hoa ngữ nửa cuối tháng 10: Ai chiếm ngôi 'nữ hoàng rating?'

Dương Mịch 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh phim Hoa ngữ nửa cuối tháng 10: Ai chiếm ngôi 'nữ hoàng rating?'

Phùng Thiệu Phong bị mỉa mai hết thời đến nỗi phải 'tân trang' nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh cũng được 'réo' tên

Phùng Thiệu Phong bị mỉa mai hết thời đến nỗi phải 'tân trang' nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh cũng được 'réo' tên

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan?

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan?

Dương Mịch tiếp tục bị chồng cũ hại, Triệu Lệ Dĩnh có liên quan gì mà cũng bị gọi tên?

Dương Mịch tiếp tục bị chồng cũ hại, Triệu Lệ Dĩnh có liên quan gì mà cũng bị gọi tên?

Triệu Lộ Tư liên tục 'thắng đậm' trong sự nghiệp, chính thức vượt mặt đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử

Triệu Lộ Tư liên tục 'thắng đậm' trong sự nghiệp, chính thức vượt mặt đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 50 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 50 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 50 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 47 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI