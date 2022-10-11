Dương Mịch 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh phim Hoa ngữ nửa cuối tháng 10: Ai chiếm ngôi 'nữ hoàng rating?'

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng không nằm ngoài dự đoán, 'Định luật 80/20 của tình yêu' của Dương Mịch và Hứa Khải cũng chính thức định ngày lên sóng. Theo thông tin được đưa ra, chuyện tình chị em của Hứa Khải và Dương Mịch sẽ chính thức lên sóng vào ngày 13/10 trên nền tảng Tencent Video. Gây sốt ngay từ những ngày đầu công bố dàn cast, bộ phim rất được kỳ vọng sẽ "chiếm sóng" màn ảnh Hoa ngữ.

Với tên tuổi của Dương Mịch và Hứa Khải, bộ phim đã gây chú ý ngay từ khi công bố. Mặc dù cốt truyện không quá mới mẻ nhưng fan cũng vô cùng mong đợi và hào hứng với màn tương tác của cặp chị em có visual "đỉnh chóp" này.

Bên cạnh đó, Dương Mịch cũng gây chú ý với tạo hình sang chảnh, vóc dáng nổi bật, dễ thu hút khán giả. Nếu thành công sẽ giúp Dương Mịch lấy lại phong độ sau hai năm không có phim bạo.

Thế nhưng, khán giả cũng không khỏi lo lắng khi dự án phim Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh cũng đã được ấn định chiếu vào cuối tháng 10 năm nay. Như vậy, phim của 2 nàng tiểu hoa lứa 85 sẽ đối đầu trực diện với nhau. Thế nên, trong lần trở lại này, việc đóng cặp với Hứa Khải được xem là bước thử nghiệm mạo hiểm của nữ diễn viên. Không ít người bày tỏ sự lo ngại cho số phận của Định Luật Tình Yêu 80/20.

So kè 2 bộ phim, đa số khán giả đều cho rằng Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh có nhiều lợi thế hơn Định Luật Tình Yêu 80/20. Trong khi phim của mỹ nhân họ Triệu được chiếu đài thì Dương Mịch phải ngậm ngùi chiếu mạng. Ngoài ra, so về nội dung thì phim chính chính của Triệu Lệ Dĩnh vẫn có nhiều điểm thu hút hơn hẳn dự án ngôn tình motip cũ, cũng không đột phát.

Tuy nhiên, thông tin dự án Dã Man Sinh Trưởng lên sóng cuối tháng 10 năm nay vẫn chưa được xác nhận, do vậy có thể nói Định Luật Tình Yêu 80/20 chính là bộ phim hot nhất và được mong chờ thời điểm hiện tại.