Phùng Thiệu Phong bị mỉa mai hết thời đến nỗi phải 'tân trang' nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh cũng được 'réo' tên

Sao quốc tế 11/10/2022 15:53

Việc Phùng Thiệu Phong phẫu thuật thẩm mỹ đã làm nam diễn viên bị chỉ trích khá nhiều. Thậm chí, Triệu Lệ Dĩnh cũng bất ngờ được nhắc tên trong chủ đề "dao kéo" này.

Thời gian gần đây, thông tin Phùng Thiệu Phong sẽ "nên duyên" với Cảnh Điềm trong bộ phim cổ trang Chước Chước Phong Lưu luôn thu hút được sự quan tâm từ nhiều người hâm mộ. Nhiều ý kiến trái chiều, tranh cãi cũng đã xảy ra khi nhận xét về độ ăn ý, khả năng diễn xuất của cả 2. Đặc biệt, nhan sắc "xuống cấp" của Phùng Thiệu Phong cũng là một trong những chủ đề được mọi người nói đến thường xuyên. 

Phùng Thiệu Phong bị mỉa mai hết thời đến nỗi phải 'tân trang' nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh cũng được 'réo' tên - Ảnh 1
Phùng Thiệu Phong - Cảnh Điềm hợp tác với nhau qua Chước Chước Phong Lưu .

Theo đó, nhiều tin đồn nổ ra trên mạng xã hội liên quan đến việc Phùng Thiệu Phong đã hết thời. Sau ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, vẻ ngoài nam diễn viên "xuống cấp trầm trọng". Thậm chí, còn có tin đồn Phùng Thiệu Phong phải đến thẩm mỹ viện để can thiệp dao kéo giúp vẻ ngoài trẻ trung hơn, để dễ dàng sánh đôi cùng Cảnh Điềm trong phim mới Chước Chước Phong Lưu nhưng cuối cùng kết quả vẫn chẳng khác là mấy.

Phùng Thiệu Phong bị mỉa mai hết thời đến nỗi phải 'tân trang' nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh cũng được 'réo' tên - Ảnh 2

Thế nhưng, vốn câu chuyện chẳng liên quan gì thì Triệu Lệ Dĩnh cũng bất ngờ khi được netizen "réo tên " nhiệt tình. Cụ thể, trên mạng xã hội lại xuất hiện bài đăng của blogger cho biết vợ cũ anh - Triệu Lệ Dĩnh là sao Cbiz sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, chưa hề qua chỉnh sửa bất kỳ bộ phận nào nhưng vẫn có nhan sắc "triệu người mê". Theo đó, netizen khuyên Phùng Thiệu Phong nên học tập vợ cũ, mang vẻ đẹp nguyên bản lên màn ảnh nhỏ.

Trong một bài viết trên Weibo, một blogger đã dành lời khen ngợi hết lời cho nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh. Người này cho rằng, mỹ nhân "Hoa thiên cốt" từ trước đến nay chưa từng "động chạm" đến bất kỳ bộ phận nào trên gương mặt nhưng mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Triệu Lệ Dĩnh vẫn cứ xinh đẹp "hút hồn". Việc Triệu Lệ Dĩnh luôn mang vẻ đẹp tự nhiên của mình để hóa thân và thổi hồn vào nhân vật mà mình đảm nhiệm lại được người hâm mộ xứ Trung xem là sự kính nghiệp của một diễn viên hàng đầu Cbiz.

Phùng Thiệu Phong bị mỉa mai hết thời đến nỗi phải 'tân trang' nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh cũng được 'réo' tên - Ảnh 3

Mục đích của sự so sánh này được cho là netizen đang khuyên nam diễn viên nên học hỏi vợ cũ - Triệu Lệ Dĩnh, mang nhan sắc tự nhiên lên màn ảnh thay vì cố gắng dùng các biện pháp khác để can thiệp. Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ là quyết định riêng của mỗi người, không ai có quyền chỉ trích. 

Hiện những thông tin cũng như các nhân vật được nhắc đến vẫn chưa lên tiếng xác thực nên chỉ mang tính tham khảo. Nhưng dựa vào lưu lượng đỉnh cao như Triệu Lệ Dĩnh, câu chuyện này đã được bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn. Theo họ, việc giữ vẻ đẹp trời ban này đã giúp cô dễ dàng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật trong các dự án đình đám như Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia,...

Phùng Thiệu Phong bị mỉa mai hết thời đến nỗi phải 'tân trang' nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh cũng được 'réo' tên - Ảnh 4

 Có thể nói, Phùng Thiệu Phong sau khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh thì cũng bị "vận xui" liên tục đeo bám. Nếu mỹ nhân "Hoa thiên cốt" ngày càng thăng hạng rực rỡ cả trong sự nghiệp lẫn nhan sắc thì Phùng Thiệu Phong bị nhận xét là ngày càng tiền tụy giống "ông chú". Chưa kể, sự nghiệp phim ảnh của Phùng Thiệu Phong cũng không mấy thuận lợi.

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Dân tình xôn xao trước thông tin Phùng Thiệu Phong đang muốn 'nối lại tình xưa' với Triệu Lệ Dĩnh sau hơn một năm ly hôn. Phùng Thiệu Phong thường xuyên liên lạc cho vợ cũ với danh nghĩa là trông con. Thậm chí, anh còn gửi rất nhiều quà tặng để bày tỏ tấm lòng.

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Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh Chước Chước Phong Lưu Cảnh Điềm sao hoa ngữ phim hoa ngữ

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