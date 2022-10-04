Cảnh Điềm bất an vì lo sợ 'dính líu' đến Phùng Thiệu Phong, chuyện gì đây?

Hiện đa phần khán giả cảm thấy lo cho Cảnh Điềm vì cô sẽ người chịu thiệt thòi nhất khi dính líu tới Phùng Thiệu Phong.

Sau cuộc hôn nhân gây nhiều tiếc nuối với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong ít khi tham gia vào các dự án phim ảnh, các tác phẩm đã phát sóng sau đó cũng không đạt được hiệu quả, dẫn đến danh tiếng của tài tử họ Phùng bị giảm sút khá nhiều.

Thời gian gần đây, tình trạng của Phùng Thiệu Phong hiện tại không được tốt. Không chỉ có vấn đề địa vị danh tiếng bị lung lay, thậm chí qua nhiều hình ảnh được ghi lại gần đây, nhan sắc và phong độ của Phùng Thiệu Phong cũng bị giảm sút trầm trọng. Điều này khiến Phùng Thiệu Phong dường như không đủ khả năng để cạnh tranh vai diễn với dàn nam chính lưu lượng hiện tại ở Cbiz. Thậm chí, khi nhận xét về những hình ảnh "xuống cấp" của Phùng Thiệu Phong, nhiều netizen còn cho rằng nếu như anh không phải là chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh, chắc hẳn sẽ chẳng còn được mấy người nhớ tới tên. Trên Weibo có bài đăng của blogger tiết lộ nhan sắc hiện tại của Phùng Thiệu Phong đã giảm sút rõ rệt, nam diễn viên còn quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng không ăn thua.

Gần đây nhất, Phùng Thiệu Phong xuất hiện với gương mặt hơi sưng, bị nhận xét là ngày càng giống "ông chú". Chính bởi những lý do đó, khán giả cho biết Cảnh Điềm đang cảm thấy rất lo lắng trước tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ của Phùng Thiệu Phong, bởi hai người sắp hợp tác cùng nhau trong dự án phim Chước Chước Phong Lưu. Nếu khi nhập đoàn phim, nhan sắc nam chính xuống cấp quá sẽ bị chê bai, làm ảnh hưởng đến Cảnh Điềm. Bài đăng trên chưa được các diễn viên liên quan lên tiếng xác nhận. Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả đã để lại nhiều bình luận về tin đồn này. Theo đó, sự kết hợp này khiến Cảnh Điềm dễ lâm vào tình trạng "gánh còng lưng" bạn diễn. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại bật chế độ hóng phim. Họ đặt nhiều kỳ vọng cho lần hợp tác này để chứng kiến màn kết hợp giữa hai vũ trụ nhan sắc hàng đầu Cbiz. Chước Chước Phong Lưu chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An. Phim dự kiến sẽ do Ôn Đức Quang - người đứng sau thành công của Diên Hy Công Lược và Cẩm Tâm Tựa Ngọc cầm trịch.

Mỹ nhân Hoa ngữ được mấy nàng lên phim vẫn đẹp xuất sắc, dù tạo hình đơn giản, bỏ hết phụ kiện 'sương sa hạt lựu' Trong phim cổ trang Hoa ngữ, phụ kiện tóc là một trong những vật dụng không thể thiếu trong tạo hình nhân vật. Thế nhưng có không ít mỹ nhân dù không cần trang sức cài tóc cầu kỳ vẫn tỏa sắc rực rỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-diem-bat-an-vi-lo-so-dinh-liu-den-phung-thieu-phong-chuyen-gi-day-509806.html