Sau cuộc hôn nhan tan vỡ, liệu Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thật sự tôn trọng nhau?

Sao quốc tế 09/08/2022 18:36

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không ngừng xôn xao trước thông tin về mối quan hệ hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong.

Mới đây, mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của blogger với nội dung tiết lộ mối quan hệ hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh  Phùng Thiệu Phong. Theo đó, cặp đôi đang giữ mối quan hệ hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, không hề gay gắt như những gì truyền thông đồn thổi. 

Cụ thể, nguồn tin cho biết, thực chất những lần Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ gặp gỡ nhau sau khi ly hôn là có thật nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết. Cả hai hiện tại đang duy trì mối quan hệ hòa bình và cùng nhau chăm sóc con cái.

Sau cuộc hôn nhan tan vỡ, liệu Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thật sự tôn trọng nhau? - Ảnh 1

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng xôn xao trước thông tin mối quan hệ của cặp đôi đang vô cùng căng thẳng, còn nói rằng họ chỉ đang cố gắng liên lạc với nhau vì con cái. Thậm chí, có người đưa tin Triệu Lệ Dĩnh còn bị phía gia đình chồng cũ giám sát nghiêm ngặt mỗi khi cô muốn đến thăm con. Tuy nhiên, blogger đã bác bỏ những tin đồn tiêu cực trên và cho biết mối quan hệ của họ đang khá tốt đẹp, không căng thẳng như lời đồn. Phía các diễn viên liên quan đều chưa lên tiếng xác nhận trước thông tin vừa được blogger lan truyền. 

Sau cuộc hôn nhan tan vỡ, liệu Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thật sự tôn trọng nhau? - Ảnh 2

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong công bố kết hôn vào năm 2018, một năm sau, cô hạ sinh quý tử đầu lòng. Năm 2021, họ tuyên bố chia tay trong hòa bình, nguyên nhân không được tiết lộ. Dù đã đường ai nấy đi từ năm 2021, đến nay, mối quan hệ giữa cặp sao hạng A Cbiz vẫn được nhiều người quan tâm. 

Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đẩy mạnh đầu tư cho diễn xuất với các vai diễn đa dạng từ hiện đại đến cổ trang, nổi bật nhất là Dữ Phượng Hành, đóng cùng Lâm Canh Tân. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong có vẻ im ắng hơn, anh có tham gia một số dự án phim ảnh nhưng không được chú ý nhiều.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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