Triệu Lệ Dĩnh bị đồng nghiệp nam 'xa lánh' sau mỗi cảnh hôn vì nguyên nhân này

Sao quốc tế 05/08/2022 18:46

Là mỹ nhân hàng đầu làng giải trí xứ Trung nhưng các sao nam rất ngại đóng cảnh thân mật với Triệu Lệ Dĩnh.

Ngay từ khi khai máy, Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân đóng chính đã luôn nằm trong danh sách những bộ phim được khán giả mong đợi nhất. Bởì có cơ hội hợp tác đến hai lần nên nàng tiểu hoa và bạn diễn có mối quan hệ khá tốt.

Do đó, khi được phóng viên hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ khi quay phim, Lâm Canh Tân đã bất ngờ tiết lộ điều này khiến cộng đồng mạng hết sức bất ngờ.

Triệu Lệ Dĩnh bị đồng nghiệp nam 'xa lánh' sau mỗi cảnh hôn vì nguyên nhân này - Ảnh 1

 

Theo lời nam diễn viên, khó khăn khi quay phim với Triệu Lệ Dĩnh nằm ở cảnh hôn. Những phân đoạn khác cô nàng đều hoàn thành tốt và không bị lỗi nhiều nhưng riêng cảnh hôn phải quay lại kha khá lần. Nguyên nhân là bởi Triệu Lệ Dĩnh dễ bật cười trong lúc bạn diễn đang chuẩn bị thực hiện phân cảnh hôn.

Có lần trên phim trường, khi thực hiện cảnh hôn, Lâm Canh Tân đã để tay lên eo của nữ diễn viên. Lập tức Triệu Lệ Dĩnh bật cười khiến bạn diễn hết sức ngại ngùng. Diễn xong phân đoạn này, Lâm Canh Tân đã phải chạy vào phòng nghỉ với đôi tai đỏ bừng.

Triệu Lệ Dĩnh bị đồng nghiệp nam 'xa lánh' sau mỗi cảnh hôn vì nguyên nhân này - Ảnh 2

Không chỉ Lâm Canh Tân mà Trần Vỹ Đình cũng từng chia sẻ Triệu Lệ Dĩnh đóng cảnh hôn rất “tệ”. Nam diễn viên khẳng định mình là người “có kinh nghiệm” diễn cảnh này nên rất tự tin, nhưng khi Trần Vỹ Đình chuẩn bị cúi xuống thì Lệ Dĩnh lại di chuyển người. Điều này khiến nam diễn viên khá bối rối. Cuối cùng đoàn phim phải tạm nghỉ và thực hiện cảnh quay này vào thời gian khác.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân sao Châu Á sao Hoa ngữ Trần Vỹ Đình

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