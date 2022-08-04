Diễn viên quần chúng tiết lộ về nhân cách của Triệu Lệ Dĩnh, lý do cô nàng được nể phục

Sao quốc tế 04/08/2022 17:53

Triệu Lệ Dĩnh sở hữu nhân cách thế nào mà những người từng tiếp xúc đều tỏ sự khen ngợi, lý do được team qua đường thuật lại khiến mọi người nể phục.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nàng Hoa Đán nổi bật và thành công nhất thị trường giải trí Trung Quốc hiện nay. Không chỉ nổi tiếng xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt mà nhân cách của mỹ nhân Sở Kiều Truyện cũng không ít lần trở thành chủ đề hot trên các mạng xã hội và khắp các mặt báo. 

Diễn viên quần chúng tiết lộ về nhân cách của Triệu Lệ Dĩnh, lý do cô nàng được nể phục - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh đang có nhiều dự án mới hứa hẹn đầy bùng nổ

Như mọi người đều biết, thời gian gần đây nữ diễn viên đang tham gia bộ phim Dữ Phượng Hành đóng cặp cùng Lâm Canh Tân. Với sự ổn định trong diễn xuất của mình, mỹ nhân “Sở Kiều truyện” được khán giả trông chờ sẽ xuất hiện xinh đẹp và lột xác như thế nào. 

Diễn viên quần chúng tiết lộ về nhân cách của Triệu Lệ Dĩnh, lý do cô nàng được nể phục - Ảnh 2
Tạo hình mới của cô nàng trong Dữ Phượng Hành

Mới đây, fan của Triệu Lệ Dĩnh lại được một phen “nở mày nở mặt” khi một diễn viên quần chúng của đoàn phim Dữ Phượng Hành có bài đăng chia sẻ về Triệu Lệ Dĩnh, chia sẻ về sự thân thiện và cách đối nhân xử thế của cô nàng mà chính người này đã chứng kiến. Cụ thể bài đăng: "Tối qua quay Dữ Phượng Hành, lại là cảnh đêm, quay đến 3 giờ sáng. Lần này vô cùng may mắn gặp được Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, hai người họ trông không khác gì trên tivi luôn. Mặt Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ cực kỳ nhỏ, tôi là người từ bé đến lớn được khen là mặt nhỏ, trước giờ rất hiếm khi gặp được người mặt nhỏ hơn cả tôi, nhưng gặp được Triệu Lệ Dĩnh mới biết khuôn mặt có thể nhỏ đến trình độ như vậy.

Diễn viên quần chúng tiết lộ về nhân cách của Triệu Lệ Dĩnh, lý do cô nàng được nể phục - Ảnh 3
Cô nàng được khán giả đánh giá cao về nhan sắc...

Diễn viên quần chúng này không chỉ dành nhiều lời khen ngợi về nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh,  mà người này còn tiết lộ sự tinh tế và kính nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh khi tham gia ghi hình cho Dữ Phượng Hành: "Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên kính nghiệp và thân thiện nhất tôi từng gặp ở Hoành Điếm. Chờ đợi ở trường quay mệt mỏi cô ấy trực tiếp ngồi bệt xuống đất, không hề có yêu cầu hay đãi ngộ gì cả.Chúng tôi quay cảnh thả đèn khổng minh, cô ấy đứng bên cạnh nhắc nhở chú ý an toàn, cẩn thận đừng để váy bắt lửa. Tôi cuối cùng mới biết Triệu Lệ Dĩnh vì sao có danh tiếng tốt như vậy trong giới, cô ấy thật sự rất tốt”.

Diễn viên quần chúng tiết lộ về nhân cách của Triệu Lệ Dĩnh, lý do cô nàng được nể phục - Ảnh 4
...và nhân cách tốt đẹp, khiến fan nở mặt

Bài đăng này nhanh chóng thu hút cộng đồng mạng, rất nhiều người đã vào thể hiện sự khen ngợi dành cho nhân cách của nàng diễn viên “Hoa Thiên Cốt”, đặc biệt là những người hâm mộ và yêu mến nữ diễn viên đều rất “nở mày nở mặt” khi cô nương nhà họ được khen ngợi như thế. 

Nhân cách tốt đẹp của Triệu Lệ Dĩnh thông qua cách nữ diễn viên đối xử với mọi người xung quanh cũng như tâm huyết mà cô nàng dành ra để hoàn thiện vai diễn của mình có lẽ là lý do chính khiến cô nàng được các đồng nghiệp lẫn các đoàn phim yêu mến và dành nhiều ưu ái. 

Diễn viên quần chúng tiết lộ về nhân cách của Triệu Lệ Dĩnh, lý do cô nàng được nể phục - Ảnh 5
Sự trở lại của cặp đôi Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả háo hức

Chưa phát hành nhưng nữ diễn viên đã mang lại một khoảnh khắc đẹp cho bộ phim Dữ Phượng Hành, điều này đã mang đến một thiện cảm lớn cho khán giả, hầu hết đều đang rất trông chờ sự xuất hiện của cô nàng trong phim mới cũng như sự trở lại của Lâm Canh Tân sau thành công của “Sở Kiều truyện”.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tâm Dữ Phượng Hành Hoa Thiên Cốt Sở Kiều Truyện

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