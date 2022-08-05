Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh lại xác lập kỷ lục mới, khẳng định sức ảnh hưởng của cô nàng

Sao quốc tế 05/08/2022 22:52

Dù phim đã hết từ lâu nhưng “Hạnh Phúc đến Vạn Gia” của Triệu Lệ Dĩnh vẫn xác lập được kỷ lục mới mà ít có phim nào có được.

Thế là bộ phim mới đây của Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức khép lại ở tập 40, bộ phim xoay quanh những câu chuyện đời thường nhưng ẩn sâu trong đó là những bài học đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Nữ chính do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận là vai diễn một cô gái nông thôn nghèo nhưng không hề “kém cỏi” đối mặt với chân lý và đồng tiền cô nàng vẫn khẳng khái  và đầy bản lĩnh. Bộ phim trong thời gian phát sóng đã nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả và đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh lại xác lập kỷ lục mới, khẳng định sức ảnh hưởng của cô nàng - Ảnh 1
"Hạnh Phúc đến Vạn Gia" của Triệu Lệ Dĩnh đạt nhiều thành tích lớn

Vừa phát sóng, ‘Hạnh phúc đến Vạn gia” đã được công bố phủ sóng trên nhiều quốc gia khu vực Châu á và cả thế giới khiến ekip phim lẫn fan hâm mộ nước nhà “nở mày nở mặt”. 

Mới đây dù đã kết thúc song bộ phim vẫn xác lập được một kỷ lục mới mà ít có bộ phim nào có được. Cụ thể, Weibo của Nghe Nhìn Trung Quốc đưa tin Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hiện đang phủ sóng tại 193 quốc gia và khu vực trên thế giới. Ngoài những nước ở châu Á như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc,... phim cũng nhận được những phản hồi tích cực tại Canada, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand,...

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh lại xác lập kỷ lục mới, khẳng định sức ảnh hưởng của cô nàng - Ảnh 2
Bộ phim được công chiếu trên nhiều quốc gia

Tính đến cuối tháng 7, lượt xem của phim ở nước ngoài đã phá vỡ con số 10 triệu và vẫn tiếp tục tăng nhanh. Đa số người hâm mộ đều đánh giá Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là tác phẩm chất lượng, chân thật, gần gũi với cuộc sống hàng ngày. 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh lại xác lập kỷ lục mới, khẳng định sức ảnh hưởng của cô nàng - Ảnh 3
Cô nàng vào vai một cô nàng"bản lĩnh" luôn đứng về phía công lí và người dân

Nhằm tuyên truyền cho phim ra trường quốc tế, Youku đã bổ sung phụ đề bằng tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Việt. Youku Việt Nam thậm chí còn ưu ái cho bộ phim đến nỗi thực hiện bản lồng tiếng Việt để tiếp cận được nhiều khán giả hơn. Vì Triệu Lệ Dĩnh có số lượng fan lớn tại Việt Nam nên xu hướng xem tại đây cũng tăng vọt, đứng đầu các khu vực. 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh lại xác lập kỷ lục mới, khẳng định sức ảnh hưởng của cô nàng - Ảnh 4
Hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trên phim

Những thành tích nêu trên đã đánh dấu được sự thành công của đoàn làm phim cũng như sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều netizen gửi lời chúc mừng đến cô nàng, đồng thời khẳng định sẽ luôn tiếp tục ủng hộ cô nàng trong các dự án sắp tới.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh lại xác lập kỷ lục mới, khẳng định sức ảnh hưởng của cô nàng - Ảnh 5
Hiện tại cô nàng đang chuẩn bị cho dự án "Dữ Phượng hành"

Được biết Triệu Lệ Dĩnh đang trong quá trình quay một bộ phim cổ trang tiên hiệp mới mang tiên “Dữ Phượng hành” đóng cặp cùng Lâm Canh Tân. Dù chưa hoàn thành cũng như chưa có ngày công chiếu cụ thể những người hâm mộ vẫn luôn trông ngóng và chờ đợi sự xuất hiện cực mới lạ của nàng Hoa Đán trong dự án mới này. Phía Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngừng nhắn nhủ những lời yêu thương tới fan và hứa sẽ luôn cố gắng nỗ lực phát triển bản thân mỗi ngày để tốt hơn và khiến fan ngày càng tự hào. 

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