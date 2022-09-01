Lý do phẫn nộ phía sau việc Dương Mịch quyết định cắt đứt tình bạn 10 năm với Phùng Thiệu Phong

Sao quốc tế 01/09/2022 14:07

Vì hành động này của Phùng Thiệu Phong mà Dương Mịch đã quyết định chấm dứt tình bạn kéo dài 10 năm giữa hai người.

Ở thời điểm hiện tại, có thể nói Dương Mịch là một trong những sao nữ có địa vị và quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, thuở mới vào nghề thì cô cũng từng phải chịu cảnh bị bắt nạt hoạt ép đóng các phân cảnh mà bản thân không hề muốn trong miễn cưỡng nhưng không được phép hé răng từ chối.

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Dương Mịch hiện là một trong những sao nữ có địa vị và quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Trước đây, Dương Mịch từng hợp tác với Phùng Thiệu Phong trong tác phẩm, cổ trang Cung Tỏa Tâm Ngọc. Thời điểm này, Phùng Thiệu Phong đã là một diễn viên có chỗ đứng trong Cbiz nhưng Dương Mịch thì vẫn chưa nổi tiếng nhiều nên cô không có tiếng nói trong đoàn làm phim.

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Phùng Thiệu Phong mà Dương Mịch trong Cung Tỏa Tâm Ngọc - Ảnh: Internet

Trong quá trình quay Cung Tỏa Tâm Ngọc, Phùng Thiệu Phong đã yêu cầu đạo diễn cho thêm cảnh hôn với Dương Mịch. Yêu cầu này khiến cho minh tinh họ Dương vô cùng sửng sốt và bị sốc nặng bởi khi ấy cô vẫn còn quá trẻ, cả về danh tiếng hay thực lực thì cô đều thua bạn diễn nên không thể chối từ yêu cầu này được.

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Sau khi bộ phim gây được tiếng vang, cả hai tham gia phỏng vấn và được hỏi về cảnh hôn kia. Trong khi Phùng Thiệu Phong không hề né tránh mà còn hào hứng kể về phân cảnh này thì Dương Mịch lại tỏ ra khá lạnh lùng và không hề có ý muốn nhắc đến sự việc kia. Đây cũng là lý do mà tình bạn của cặp đôi trở nên nhạt nhòa dần về sau.

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Dương Mịch đã bỏ xa Phùng Thiệu Phong của mình kể cả danh tiếng lẫn tài nguyên ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Đã hơn 10 năm kể từ khi Cung Tỏa Tâm Ngọc lên sóng nhưng xung đột của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa nguôi ngoai. Tuy nhiên, xét ở hiện tại thì Dương Mịch đã bỏ xa người bạn cũ của mình kể cả danh tiếng lẫn tài nguyên.

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Từ khóa:   Dương Mịch Phùng Thiệu Phong Cung Tỏa Tâm Ngọc sao Hoa ngữ sao châu Á

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