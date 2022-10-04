Mỹ nhân Hoa ngữ được mấy nàng lên phim vẫn đẹp xuất sắc, dù tạo hình đơn giản, bỏ hết phụ kiện 'sương sa hạt lựu'

Trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp (1995), Lý Nhược Đồng đảm nhận vai diễn Tiểu Long Nữ và được khán giả đánh giá là phiên bản kinh điển trên màn ảnh. Hình tượng của Tiểu Long Nữ thường gắn liền với bộ trang phục màu trắng tinh khôi cùng mái tóc đen dài suôn mượt. Mái tóc của Cô Cô chỉ thắt lại và buông soã, đặc biệt trên đầu không cài bất cứ trâm cài tóc nào, điều này làm tăng vẻ xinh đẹp thoát tục của nữ nhân Cổ Mộ.

Là fan của Triệu Lộ Tư, ai nấy đều có thể thừa nhận rằng, rõ ràng vai Lạc Yên công chúa là một trong những vai diễn thành công nhất của Triệu Lộ Tư tính tới thời điểm này.

Tuy chỉ là vai phụ trong Trường Ca Hành nhưng Triệu Lộ Tư lại át vía nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba ở khoản nhan sắc. Nét đẹp đáng yêu, thuần khiết của cô được đánh giá là phù hợp với tạo hình cổ trang hơn "mỹ nữ Tân Cương".

Triệu Lộ Tư đã có một quyết định sáng suốt, cô luôn đứng nhất trong chỉ số truyền thông của dàn diễn viên Trường Ca Hành.

Đảm nhận vai nữ chính Kim Hạ trong Cẩm y chi hạ, Đàm Tùng Vận được nhận xét là nữ diễn viên đã mang đến một Viên Kim Hạ thông minh, đáng yêu, lanh lợi…vô cùng phù hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác.

Dù đã bước qua tuổi u30 nhưng khuôn mặt của nàng "hoa đán" không khác gì thiếu nữ 16, đặc biệt khi xuất hiện trong phim Cẩm y chi hạ gây sốt toàn châu Á. Tạo hình đơn giản, với các kiểu tóc không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên sự nhí nhảnh nhưng vẫn đậm nét riêng biệt. Thiếu nữ "16 tuổi" Đàm Tùng Vận trong Cẩm y chi hạ đã chinh phục người xem dù là khó tính nhất.

Đàm Tùng Vận sở hữu khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời nên dù đã 30 nhưng trông cô không khác nào gái vừa qua 16 trong Cẩm y chi hạ.

Lâm Chí Linh

Năm 2008, Lâm Chí Linh đảm nhận nhân vật Tiểu Kiều trong phim điện ảnh Đại Chiến Xích Bích, cùng với Triệu Vy, Lương Triều Vỹ và Kim Thành Vũ. Đây là vai diễn chính đầu tiên của cô trong sự nghiệp diễn xuất.

Dù nàng Tiểu Kiều không được khán giả đón nhận và bị chỉ trích về diễn xuất nhưng không thể phủ định vẻ đẹp của người đẹp Đài Loan. Tiểu Kiều chỉ mặc bộ đồ trang phục màu đỏ đơn giản, không hề đội bất kỳ phụ kiện tóc lên đầu, thậm chí mái tóc còn xõa thẳng ra. Chỉ như vậy thôi vẫn khiến người xem mê mẩn.