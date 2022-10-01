Lý do khiến Lâm Chí Linh trở về Đài Loan sau 3 năm làm dâu ở Nhật Bản

Sao quốc tế 01/10/2022 08:08

Mới đây, Lâm Chí Linh đã trở về Đài Loan (Trung Quốc) cùng chồng và con trai.

Mới đây, trang ETtoday đưa tin, Lâm Chí Linh đã trở về Đài Loan (Trung Quốc) cùng chồng và con trai. Theo đó, Lâm Chí Linh đã thuyết phục chồng về Đài Loan sinh sống. Lần quay về này của siêu mẫu xứ Đài là để định cư lâu dài.

Gần đây, tình hình sức khỏe của mẹ ruột không tốt khiến Lâm Chí Linh thêm lo lắng, sốt ruột. Mẹ nữ diễn viên bị bệnh Alzheimer, tim mạch. Vì vậy, cô muốn bà được ở gần con cháu trong những năm tháng cuối đời. Để Lâm Chí Linh không gặp áp lực sau sinh, Akira đồng ý cùng vợ sang Đài Loan.

Lý do khiến Lâm Chí Linh trở về Đài Loan sau 3 năm làm dâu ở Nhật Bản - Ảnh 1

Anh chỉ quay về Nhật Bản khi có lịch trình làm việc. "Lâm Chí Linh rất hiếu thảo và giản dị. Cô ấy muốn tự mình chăm sóc mẹ già và con trai", nguồn tin thân cận với người đẹp sinh năm 1974 chia sẻ.

 

Ngày 20/10 tới đây, Lâm Chí Linh sẽ tham dự sự kiện kỷ niệm thành lập của một thương hiệu đồng hồ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cho biết rất nhớ showbiz, và mong ngày được gặp lại khán giả.

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Tình hình sức khỏe của mẹ ruột không tốt khiến Lâm Chí Linh thêm lo lắng - Ảnh: Internet

Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ Akira vào năm 2019. Sau đó, nữ siêu mẫu theo chồng sang Nhật Bản sinh sống. Sau đó, nữ nghệ sĩ thông báo sinh con ở tuổi 48. Nữ nghệ sĩ chia sẻ biết ơn sự ra đời của con trai. Vợ chồng cô từng gặp khó khăn trong việc sinh con do trở ngại tuổi tác của Chí Linh.

Bên cạnh đó, co còn chia sẻ đời sống hôn nhân của vợ chồng cô giản đơn, bình dị. Ngôi sao xứ Đài cho biết tạm dừng đóng phim, chỉ tham gia hoạt động có khối lượng công việc ngắn như quay quảng cáo, chụp tạp chí để dành thời gian vun vén tổ ấm.

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