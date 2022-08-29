Ông xã Lâm Chí Linh bị chê gia trưởng khi để vợ làm hết việc nhà

Sao quốc tế 29/08/2022 15:24

Nữ diễn viên Lâm Chí Linh đã gây ra nhiều tranh cãi khi tiết lộ ông xã không hề giúp đỡ gì cho cô ở phương diện việc nhà.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Lâm Chí Linh đã trả lời phỏng vấn về cuộc sống hôn nhân của cô với ông xã người Nhật Bản - Akira. Đây cũng là lần đầu mà siêu mẫu xứ Đài chia sẻ về đời sống sau kết hôn của hai vợ chồng.

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Theo đó, Lâm Chí Linh chia sẻ rằng trong suốt 3 năm hôn nhân thì hai vợ chồng cô chưa từng cãi vã, cuộc sống của cả hai rất êm đềm, hạnh phúc. Sau khi kết hôn, cô đến định cư tại Nhật Bản, cũng như các bà nội trợ khác tại xứ sở Mặt trời mọc, cô dành hết tâm sức cho gia đình mình.

Lâm Chí Linh cho hay, mỗi khi cô và chồng có mâu thuẫn thì đều sẽ bình tĩnh nói ra mà không hề tranh cãi. Nếu như có chuyện khiến cả hai tức giận đến nỗi không muốn nhìn mặt nhau thì họ sẽ viết ra giấy và gửi cho đối phương để tránh cho người kia bị tổn thương.

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Lâm Chí Linh và chồng chưa từng tranh cãi sau 3 năm kết hôn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lâm Chí Linh còn tiết lộ cô đảm nhận toàn bộ việc nhà và cả chăm sóc con cái và theo quan niệm của ông xã cô thì đây không phải là việc của đàn ông. Tuy nhiên, đôi khi Akira vẫn giúp cô rửa bát, việc này khiến cho chân dài xứ Đài cảm thấy rất cảm động.

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Lâm Chí Linh đảm nhận hết việc nhà vì ông xã cô cho rằng 'đây không phải à việc của đàn ông' - Ảnh: Internet

Chia sẻ làm hết việc nhà của Lâm Chí Linh sau đó đã gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng ông xã của cô quá gia trưởng, trong khi đó thì cũng có nhiều ý kiến lại nói rằng đây là việc riêng của mỗi gia đình, người ngoài thì không nên can thiệp.

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