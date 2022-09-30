Trương Trí Hằng bị TVB thờ ơ, phải làm công nhân vệ sinh để nuôi con hậu ồn ào lừa dối vợ

Để kiếm tiền lo cho gia đình, nam diễn viên Trương Trí Hằng chấp nhận làm nhiều công việc tay chân khác nhau, trong đó có cả nhân viên dọn vệ sinh.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, bà xã Trương Trí Hằng - Văn Văn - tiết lộ nam diễn viên vì lo cho gia đình đã không ngần ngại làm nhiều công việc tay chân như nhân viên rửa bát, dọn nhà vệ sinh, chuyển hàng hóa nặng,... Không những vậy, sau khi tan làm thì tài tử họ Trương còn giúp vợ chăm sóc con và làm việc nhà tới khuya và 8 giờ sáng hôm sau lại phải dậy đi làm. Trương Trí Hằng không ngần ngại làm nhiều công việc tay chân để lo cho gia đình - Ảnh: Internet Tuy làm cùng lúc nhiều công việc khác nhau, nhưng thu nhập của Trương Trí Hằng không hề cao. Vợ anh thì không thể đi làm vì chăm sóc cho 3 con nhỏ. Trong suốt thời gian kết hôn 3 năm, hai vợ chồng luôn sống trong cảnh khó khăn và đối mặt với các khoản nợ, bị chủ nhà đuổi đi do không trả tiền đúng hạn.

Sau khi tan ca, nam tài tử còn giúp vợ làm việc nhà và chăm sóc các con - Ảnh: Internet Hồi đầu năm nay, Văn Văn từng có ý định ly hôn với Trương Trí Hằng, nhưng cả hai đã hòa giải và sinh thêm cậu con trai út. Gần đây, Văn Văn đã thông qua Instagram của mình cho biết cuộc sống hôn nhân của cô chứa đựng nhiều đau khổ, nhưng cô ghi nhận những thay đổi tích cực của ông xã trong thời gian qua. Khi được hỏi liệu có hối hận khi kết hôn với Trương Trí Hằng không, Văn Văn đáp: "Không có gì gọi là hối tiếc. Chúng tôi chỉ có thể tin rằng mọi thứ cuối cùng sẽ tốt hơn". Cô còn nhắn nhủ đến ông xã: "Trương Trí Hằng, chỉ cần anh không bỏ cuộc thì sẽ không ai từ bỏ anh cả".

Trương Trí Hằng và Văn Văn kết hôn vào tháng 7/2019, trước khi làm đám cưới, Văn Văn là người hâm mộ lâu năm của nam tài tử. Chỉ ít lâu sau khi tuyên bố lấy vợ, Trương Trí Hằng bị tố là lăng nhăng và ngoại tình, có đến 5, 6 người tiết lộ từng bị anh lừa cả tình lẫn tiền. Sau khi ồn ào tình ái bị phanh phui, Trương Trí Hằng đứng ra xin lỗi và hy vọng khán giả sẽ cho mình cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, hình ảnh của tài tử đã bị hoen ố, nhiều nhãn hàng quay lưng, nhà đài TVB cũng thờ ơ và giao cho anh ít vai diễn hơn trước.

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