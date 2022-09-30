Bị chê đọc thoại phim như điếu văn, Nhậm Gia Luân mời hẳn giảng viên về dạy lại cách đọc thoại

Sao quốc tế 30/09/2022 13:35

Từ trước đến nay, Nhậm Gia Luân thường xuyên bị chỉ trích về giọng thật được sử dụng trong các bộ phim.

Nhậm Gia Luân gần đây trở thành một trong những mỹ nam đắt giá nhất màn ảnh. Không chỉ quen thuộc với dòng phim cổ trang, anh còn tỏ ra vô cùng tài năng trong các vai diễn thời hiện đại. Tuy nhiên, nhược điểm lớn của Nhậm Gia Luân là đài từ tệ cùng cách đọc thoại chưa tốt khiến nam diễn viên mất điểm trong lòng các mọt phim.

Bị chê đọc thoại phim như điếu văn, Nhậm Gia Luân mời hẳn giảng viên về dạy lại cách đọc thoại - Ảnh 1
Nhậm Gia Luân tiếp tục đóng vai tướng quân lạnh lùng trong Thỉnh Quân.

Theo đó, Nhậm Gia Luân sử dụng giọng gốc trong Thỉnh Quân cũng khiến nhiều khán giả mong muốn anh…dùng lồng tiếng. Vốn khán giả luôn không thích diễn viên dùng lồng tiếng vì lời thoại và khẩu hình dễ bị chênh phô, nhưng riêng Nhậm Gia Luân thì bình luận Douban tất cả đều mong anh sau này dùng lồng tiếng đi:

- "Một số người nói rằng lời thoại của Nhậm Gia Luân đã được cải thiện, nhiều nhất, anh ấy có thể đọc rõ các chữ, nhưng anh ấy không có cảm xúc và không có nhấn nhá thăng trầm, không thể xem nổi".

- "Nghe thoại gốc sợ muốn bỏ cuộc, nhưng thấy Nhậm Gia Luân vẫn rất đẹp trai, nghe cũng quen rồi, nhưng giọng gốc thực sự là không tốt".

- "Diễn mà xấu hổ quá, như một con rô bốt không có cảm xúc, lời thoại gốc thì tệ quá, thà lồng tiếng đi còn hơn".

Trước những bình luận góp ý từ cộng đồng mạng, mới đây, trên Weibo có nhiều blogger đưa tin nam chính Thỉnh Quân vừa tìm được một thầy dạy đọc thoại nổi tiếng giúp nam diễn viên kiểm soát tốt hơn về chất giọng và đài từ để phục vụ cho những vai diễn tiếp theo. 

Bị chê đọc thoại phim như điếu văn, Nhậm Gia Luân mời hẳn giảng viên về dạy lại cách đọc thoại - Ảnh 2
Nhậm Gia Luân thường xuyên bị chỉ trích vì cách đọc thoại "trăm câu như một".

Được biết, sở dĩ Nhậm Gia Luân lại mời thầy về dạy đọc thoại có liên quan đến việc cục điện ảnh đang yêu cầu các diễn viên phải dùng giọng gốc đã khiến đoàn đội anh khẩn trương thực hiện biện pháp trên. Cũng nhờ vậy mà Nhậm Gia Luân có thể tự tin dùng giọng gốc trong phim. Thậm chí, nhiều người tin rằng, Nhậm Gia Luân sau khi học một khóa đọc thoại thì kỹ năng sẽ không thua kém mỹ nam chuyên dùng giọng gốc trên màn ảnh như Dương Dương.

Bị chê đọc thoại phim như điếu văn, Nhậm Gia Luân mời hẳn giảng viên về dạy lại cách đọc thoại - Ảnh 3

Hiện, Nhậm Gia Luân chưa lên tiếng trước những tin đồn này và tiếp tục tham gia các dự án phim ảnh lẫn hoạt động quảng bá của nhãn hàng mà mình đang đại diện. Trên mạng xã hội, khán giả đã để lại nhiều bình luận về thông tin này.

Thỉnh Quân được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng "Thỉnh Quân tế kiệu" của tác giả Viễn Tại. Bộ phim lấy chủ đề mới lạ, bối cảnh độc đáo khi vừa có yếu tố cổ trang, vừa lồng ghép yếu tố dân quốc hiện đại. Đây cũng được xem là lần hợp tác đầu tiên giữa 2 ngôi sao hàng đầu Cbiz “Nhậm Gia Luân – Lý Thấm” xuất sắc từ diễn xuất cho đến ngoại hình. Cả 2 trước đó đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả, với lần kết hợp lần này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự bất ngờ và thú vị trong lòng fan hâm mộ.

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Sau 7 ngày phát sóng, thành tích của “Thỉnh Quân” đã giảm, và độ phổ biến của bộ phim trên các nền tảng như Maoyan, bảng xếp hạng Vlink… không còn tốt như những ngày đầu được phát sóng.

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