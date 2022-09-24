'Thỉnh Quân' mang sức hút khó cưỡng, nhưng Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vẫn bị chê tơi tả vì điều này

Bộ phim "Thỉnh Quân" do Lý Thấm và Nhậm Gia Luân đóng chính hiện đang thu hút sự quan tâm của khán giả trong thời gian gần đây.

Bộ phim truyền hình "Thỉnh Quân" do Lý Thấm và Nhậm Gia Luân đóng chính đã được lên sóng những tập đầu tiên. Những tập đầu tiên đã nhận được nhiều lời khen của khán giả như nội dung hấp dẫn, tạo hình diễn viên đẹp, nam nữ chính diễn tốt, lồng ghép nhiều tình tiết hài hước để tránh khô khan. Tất cả những điều này làm cho Thỉnh Quân trở thành một bộ phim đáng xem. Sở hữu thành tích ấn tượng như vậy nhưng nữ chính Lý Thấm vẫn nhận nhiều lời chê bai của khán giả rằng diễn không tròn vai, rập khuôn và cách điệu, diễn theo lối mòn. Không chỉ vậy, lời thoại của cô cũng không được tốt lắm, có cảm giác như nữ diễn viên đang ngâm thơ.

Điều này lại làm cho khán giả nhắc lại câu chuyện cũ rằng, Lý Thấm luôn diễn rất tốt khi đảm nhận vai nữ phụ, thậm chí còn nhiều lần được đánh giá xuất thần hơn nữ chính. Tuy nhiên khi đảm nhận vai nữ chính cô nàng lại không lột tả hết được nét của nhân vật. Một số cư dân mạng cho rằng bản thân Lý Thấm chọn vai chưa tốt lắm, cô ấy khá phù hợp để đóng vai phản diện. Vẻ ngoài của Lý Thấm phù hợp đóng các vai lạnh lùng, cao ngạo, nên đảm nhận những vai đáng yêu không phù hợp với cô nàng.

Còn nam chính Nhậm Gia Luân trong Thỉnh Quân tiếp tục là vai một vị tướng lạnh lùng, nghiêm khắc và kiệm lời. Đây là dạng vai quen thuộc của nam diễn viên trong các bộ phim Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố, Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ… Khán giả cho rằng Nhậm Gia Luân không thể thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, vì vậy không có đột phá, không mang đến sự mới mẻ cho người xem. Bên cạnh đó, Nhậm Gia Luân sử dụng giọng gốc trong Thỉnh Quân cũng khiến nhiều khán giả mong muốn anh…dùng lồng tiếng. Vốn khán giả luôn không thích diễn viên dùng lồng tiếng vì lời thoại và khẩu hình dễ bị chênh phô, nhưng riêng Nhậm Gia Luân thì khán giả yêu cầu nam diễn viên dùng lồng tiếng. Như vậy đủ thấy đài từ của Nhậm Gia Luân trong Thỉnh Quân không được tốt. Mặc dù được khen nhiều, chê không ít, nhưng nhìn chung Thỉnh Quân là một bộ phim đáng xem khi có chủ đề mới lạ, bối cảnh độc đáo khi vừa có yếu tố cổ trang, vừa lồng ghép yếu tố dân quốc hiện đại. Đây cũng được xem là lần hợp tác đầu tiên giữa 2 ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ Nhậm Gia Luân và Lý Thấm. Nội dung phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Thỉnh Quân tế kiệu của tác giả Viễn Tại. Phim thuộc thể loại cổ trang giả tưởng, kể về chuyện tình lãng mạn giữa Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) - chiến thần thời cổ đại nửa người nửa yêu bị phong ấn ngàn năm trong cổ mộ, một tên ác ma khó gần, trong nóng ngoài lạnh, có duyên tiền định với Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) - nữ thổ phỉ thời dân quốc. Cha nàng là một Tróc yêu sư (thầy bắt yêu) kỳ vọng trở thành đại đương gia của Thanh Tuyền Trại. Kiếp trước, nàng là một thần nữ, vô tình gặp Tướng quân chiến quốc Lục Viêm là chân mệnh thiên tử của đời mình, hai người vừa gặp đã yêu.

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