Lần đầu 'nên duyên' cùng nhau, phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đã lập thành tích 'khủng' đáng nể

Mới đây, nhà sản xuất "đánh úp" khán giả bằng thông báo bộ phim Thỉnh Quân do Nhậm Gia Luân, Lý Thấm đóng chính sẽ lên sóng từ ngày 15/9/2022 trên iQIYI.

Sau nhiều lần đồn đoán về lịch lên sóng, bộ phim giả tưởng Thỉnh Quân của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân đã chính thức ra mắt khán giả vào tối ngày 15/9.

Màn kết đôi của Nhậm Gia Luân - Lý Thấm được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình vì cả hai đều có diễn xuất tốt. Những bức ảnh tạo hình được tiết lộ cũng nhận nhiều lời khen bởi sự đầu tư, Nhậm Gia Luân phong độ, lạnh lùng đầy bí ẩn còn Lý Thấm vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp trong trang phục dân quốc lẫn cổ trang.

Vốn dự án này đã nhận được sự quan tâm khá lớn từ trước, nên không quá bất ngờ khi Thỉnh Quân có thể phá nhiệt độ 7000 trên nền tảng iQIYI kể từ lúc phát sóng. Ngoài ra, "Thỉnh Quân" cũng đứng top 1 mảng web drama và top 1 bảng chung. Bộ phim nằm trong danh sách cả phim chiếu đài và webdrama.

Đề tài mới mẻ, cùng với sự kết hợp thể loại đa dạng từ dân quốc, tiên hiệp cho tới giả tưởng, đã giúp Thỉnh Quân trở nên khác biệt so với các tác phẩm chiếu cùng thời điểm.

Nội dung phim kể về mối lương duyên 2 kiếp giữa nữ trại chủ Vu Đăng Đăng (Lý Thấm thủ vai) nghĩa hiệp, trọng nghĩa cùng Lục Viêm (Nhậm Gia Luân thủ vai) một "sát thần ngàn năm" lạnh lùng, kiêu ngạo, vì yêu mà ngủ say ngàn năm. Nữ trại chủ Vu Đăng Đăng tình cờ lại cướp hôn Lục Viêm, cả hai trở thành một cặp oan gia và sau này tiếp tục mối tình từ kiếp trước.

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