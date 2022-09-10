Lý Thấm "đánh rơi liêm sĩ" để theo đuổi Nhậm Gia Luân bằng mọi giá trong trailer Thỉnh Quân

Sao quốc tế 10/09/2022 10:45

Sau trailer 1 ngược tâm, trailer 2 của Thỉnh Quân lại cực hài hước, cho khán giả thấy hành trình truy phu vất vả của Lý Thấm.

Lý Thấm 'đánh rơi liêm sĩ' để theo đuổi Nhậm Gia Luân bằng mọi giá trong trailer Thỉnh Quân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thỉnh Quân là dự án phim mang đề tài dân quốc pha trộn cổ trang. Vai nam chính do Nhậm Gia Luân thể hiện, là người sống trong thời cổ đại, nhờ một cơ duyên mà vượt thời gian xuyên đến thời dân quốc và gặp Lý Thấm, mở ra mối lương duyên kéo dài ngàn năm giữa 2 người. 

'Xuyên qua ngàn năm, tình yêu không ngừng sinh sôi, định mệnh tương phùng, lãng mạn cho đến tận cùng', miêu tả của ekip Thỉnh Quân hé lộ bộ phim sẽ có rất nhiều cảnh ngọt ngào, lãng mạn.

Lý Thấm 'đánh rơi liêm sĩ' để theo đuổi Nhậm Gia Luân bằng mọi giá trong trailer Thỉnh Quân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin từ báo Voh cũng cho hay, hôm qua (8/9), đoàn làm phim Thỉnh Quân tung thêm một trailer mới với sắc thái hoàn toàn trái ngược với trailer đầu tiên, khiến khán giả càng thêm ngóng đợi ngày bộ phim lên sóng.

Nếu như ở trailer đầu cho thấy chủ yếu các cảnh ở kiếp trước cùng các phân đoạn cặp đôi chính đau khổ trải qua tử biệt, thì ở trailer mới, chúng ta được xem nhiều hơn về kiếp này của nam nữ chính. 

Theo đó, nhị thúc của nữ chính Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) khuyên nàng hãy cưới chồng để trừ bỏ vận xui. Ban đầu Đăng Đăng còn kiên quyết không muốn, thế mà vừa thấy nhan sắc của phu quân tương lai Lục Viêm (Nhậm Gia Luân), nàng đã nguyện đổ gục trước chàng. Chỉ tiếc là Lục Viêm này quá lạnh lùng, khiến Đăng Đăng phải trăm phương ngàn kế tìm cách cưa đổ chàng.

Điều đáng nói ở đây đó là Lục Viêm và Vu Đăng Đăng như thể "cầm nhầm kịch bản" của nhau khi nàng tuyên bố "Ta sẽ phụ trách kiếm tiền, còn chàng chỉ cần xinh đẹp". Đây chẳng phải là kịch bản thường thấy của các nam chính tổng tài và nữ chính lọ lem sao!

Lý Thấm 'đánh rơi liêm sĩ' để theo đuổi Nhậm Gia Luân bằng mọi giá trong trailer Thỉnh Quân - Ảnh 3
Ảnh (Báo Tiin)

Cũng trong hôm qua, đoàn phim tung ra bản đầy đủ kèm MV cho ca khúc nhạc phim do Nhậm Gia Luân trình bày mang tên Ta. Trong MV có nhiều phân đoạn Lục Viêm cứu mạng Đăng Đăng, đồng thời cũng có những cảnh ngọt ngào giữa hai người. Ngoài ra, ta còn thấy chàng đối đầu với nhân vật phản diện một cách cực ngầu.

Trước đó, vào cuối tháng 8, iQIYI cũng tung một hậu trường cho thấy tương tác ăn ý của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân và những video hậu trường Nhậm Gia Luân trêu ghẹo bạn diễn. Được đánh giá là một diễn viên có thực lực trong số dàn diễn viên nam trẻ hiện tại và cũng ghi dấu ấn với khá nhiều bộ phim, mọi động thái từ Nhậm Gia Luân đều nhận được sự quan tâm lớn lao từ khán giả.

Lý Thấm 'đánh rơi liêm sĩ' để theo đuổi Nhậm Gia Luân bằng mọi giá trong trailer Thỉnh Quân - Ảnh 4
Ảnh (Báo Tiin)

Qua các trailer và MV phát hành cho đến nay, có thể thấy Thỉnh Quân có đầy đủ các yếu tố ngọt ngào, hài hước, ngược tâm, là một bữa tiệc đầy gia vị cho các mọt phim Hoa ngữ. Thêm vào đó, hai diễn viên chính là Lý Thấm và Nhậm Gia Luân đều có thực lực diễn xuất tốt, hứa hẹn sẽ không khiến khán giả thất vọng. Được biết, Thỉnh Quân dự kiến có 36 tập, sẽ sớm được lên sóng độc quyền trên nền tảng iQiYi trong thời gian sắp tới.

Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm 'đánh úp' khán giả, bất ngờ ấn định ngày lên sóng

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Đoàn làm phim Thỉnh Quân vừa mới đây đã bất ngờ thông báo tác phẩm sẽ chính thức được lên sóng vào hôm nay, ngày 15/9.

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