Lý Thấm - Cục Tịnh Y đọ sắc, netizen hoang mang trong việc lựa chọn ai xứng đáng là mỹ nhân dân quốc?

Sao quốc tế 29/08/2022 17:15

Lý Thấm - Cục Tịnh Y cùng đọ sắc trong tạo hình mới nhất trong dòng phim dân quốc.

Cúc Tịnh Y nổi tiếng bởi nhan sắc "4.000 năm có một", là mỹ nhân cổ trang được yêu thích. Cô nàng từng đảm nhận vai chính trong loạt dự án Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Như Ý Phương Phi, Gia Nam Truyện, Thư Sinh Xinh Đẹp...

Lý Thấm - Cục Tịnh Y đọ sắc, netizen hoang mang trong việc lựa chọn ai xứng đáng là mỹ nhân dân quốc? - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ đẹp của mình sự nghiệp diễn xuất của cô nàng lại có phần diễn ra không được suôn sẻ khi nữ diễn viên luôn bị các netizen cho rằng quá an toàn và không dám chọn cho mình một hình tượng đột phá mới. 

Cũng trong khoảng thời gian tới đây Cúc Tịnh Y sẽ đảm nhận vai Đạm Đài tiểu thư xinh đẹp, kiêu sa trong phim điện ảnh Phấn mặt giang hồ. Những tạo hình dân quốc của mỹ nhân 4.000 năm lên hot search vì quá xinh đẹp. Cô nàng toát lên khí chất tiểu thư dịu dàng, sang trọng đậm chất cổ điển. 

Lý Thấm - Cục Tịnh Y đọ sắc, netizen hoang mang trong việc lựa chọn ai xứng đáng là mỹ nhân dân quốc? - Ảnh 2
Nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân 4000 năm - Ảnh: Internet 

Lý Thấm hợp tác cùng Nhậm Gia Luân trong bộ phim dân quốc Thỉnh Quân. Bộ phim là câu chuyện kéo dài 2 thời đợi: thời cổ đại và thời dân quốc. 

Nội dung xoay quanh giữa nữ trại chủ Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) nghĩa nghiệp. Kiếp trước nàng là thần nữ với năng lực tuyệt đỉnh và có mối tình với Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) - một sát thần ngàn năm lạnh lung, kiêu ngạo. Câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười khi nữ trại chủ cướp hôn một chiến thần, tạo ra một cuộc tình oan gia đầy thú vị. 

Lý Thấm - Cục Tịnh Y đọ sắc, netizen hoang mang trong việc lựa chọn ai xứng đáng là mỹ nhân dân quốc? - Ảnh 3
Lý Thấm - Cục Tịnh Y đọ sắc, netizen hoang mang trong việc lựa chọn ai xứng đáng là mỹ nhân dân quốc? - Ảnh 4
Lý Thấm xinh đẹp tại hậu trường - Ảnh: Internet 

Tạo hình của Thỉnh Quân được khen ngợi bởi đa dạng, đổi mới liên tục. Lý Thấm xinh đẹp và cá tính trong tạo hình dân quốc, nhiều người thậm chí còn không nhận ra cô nàng bởi nhan sắc quá đỗi đẹp xuất sắc của nữ diễn viên.

Với nét đẹp góc cạnh, Lý Thấm được khen "đẹp trai" với trang phục áo da, quần tây và mũ phớt cá tính. Nhan sắc thăng hạng của nữ diễn viên khiến người hâm mộ càng mong chờ vào dự án phim. 

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