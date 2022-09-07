Là "ác nữ" ở Sở Kiều Truyện nhưng lấn át cả nữ chính, Lý Thấm ngày một thăng hạng nhan sắc, trẻ đẹp "thách thức" thời gian

Không ngoa khi nói nhân vật Nguyên Thuần (do Lý Thấm thủ vai) là điểm sáng của Sở Kiều Truyện và là vai diễn để đời của Lý Thấm. Nguyên Thuần cho thấy quá trình hắc hóa vô cùng thuyết phục khi từ một nàng công chúa hoạt bát, dễ thương trở nên độc ác, bụng dạ đen tối. Thêm vào đó, Lý Thấm còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vừa u sầu lại pha chút nét quyến rũ được netizen nhận xét là vượt mặt nữ chính (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai).

Mới đây, dự án phim Thỉnh Quân với sự tham gia diễn xuất của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Bên cạnh tạo hình điển trai ngời ngời của nam chính thì nữ chính Lý Thấm cũng được khán giả hết lời khen ngợi vì xinh đẹp ở cả tạo hình dân quốc lẫn cổ trang.

Trong phim, Lý Thấm vào vai nữ trại chủ Vu Đăng Đăng mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng rất lương thiện. Từ loạt ảnh hậu trường được tung ra, không khó để nhận thấy cô nàng có 2 tạo hình khác biệt một là dân quốc, tiếp nữa là cổ trang.

Trong tạo hình thời dân quốc, Lý Thấm gây ấn tượng với bộ trang phục mạnh mẽ, cá tính. Dù bộ trang phục có phần nam tính, kiểu tóc cũng quá đơn giản song nhờ nhan sắc xinh đẹp, nước da trắng không tì vết nên Lý Thấm vẫn nổi bật giữa đám đông.

Ngoài bộ đồ da cá tính, Lý Thấm cũng có một tạo hình dân quốc cực kỳ nữ tính. Áo vest kết hợp chân váy cùng màu, cộng thêm kiểu tóc xoăn buông xõa giúp cô nàng trông trẻ trung, hiền lành và đáng yêu hơn hẳn.

Nếu tạo hình dân quốc của Lý Thấm đem lại cảm giác tương trẻ, cá tính thì tạo hình cổ trang lại rất dịu dàng, trang nhã. Từ những hình ảnh hậu trường, nhiều cư dân mạng đã phải đứng ngồi không yên trước nhan sắc hồng y tân nương của Lý Thấm. Trong bộ trang phục cưới đỏ rực, lớp trang điểm nhẹ nhàng, Lý Thấm vẫn đẹp kiêu sa, đài các đúng chất một thần nữ.

Đâu chỉ có nhan sắc xinh đẹp, người đẹp này cũng không ít lần gây ấn tượng với diễn xuất cực tốt của mình. Cũng trong hậu trường phim Thỉnh Quân, Lý Thấm đứng cạnh Nhậm Gia Luân tạo cảm giác đẹp đôi, chemistry tràn màn hình.