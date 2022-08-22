Nam chính ‘Châu Sinh Như Cố’ lấy lại phong độ như xưa qua dự án ‘Thỉnh Quân’ kết hợp cùng Lý Thấm

Mới đây, một blogger đưa tin rằng bộ Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân sẽ lên sóng vào tháng 9 năm nay. Kèm theo đó là một đoạn clip leak ra loạt hình ảnh của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trong bộ phim mới này. Điều đáng chú ý, vẻ ngoài của anh khi hóa thân thành Lục Viêm đã làm netizen phải rần rần vì quá điển trai, nhìn nghiêm túc, chính trực chẳng khác nào Tiểu Nam Thần vương ở Châu Sinh Như Cố.

Tạo hình của Nhậm Gia Luân trong Thỉnh Quân tuy không quá đa dạng, cũng quanh đi quẩn lại là những bộ vest lịch lãm, nhưng thế nào mà fan ngắm mãi không chán. Trước đó, nam diễn viên bị chê không ngừng trong loạt ảnh leak của Vô Ưu Độ, tưởng đâu là mất phong độ nhưng qua loạt ảnh ở Thỉnh Quân mới thấy, Nhậm Gia Luân vẫn còn trẻ đẹp chưa có chút đậm tuổi nào.

Thực tế trong năm nay, Nhậm Gia Luân có vẻ không được thuận lợi là mấy khi bị chê bai khá nhiều. Từ khi Ngự Giao Ký lên sóng, Nhậm Gia Luân đã bị mỉa mai vì vẻ ngoài hơi “ố dề” của mình khi hóa thân thành giao nhân. Sau là tạo hình cái bang ở Vô Ưu Độ, nhưng tất cả chỉ là do tạo hình mà thôi, chứ bản thân Nhậm Gia Luân vẫn rất điển trai.

Nhậm Gia Luân lấy lại hình tượng trong dự án Thỉnh Quân - Ảnh: Internet

Chính vì thế, fan của Nhậm Gia Luân hiện đang rất mong chờ Thỉnh Quân lên sóng. Thỉnh Quân không chỉ có tạo hình dân quốc mà cả cổ trang nữa. Không chỉ Nhậm Gia Luân, Lý Thấm cũng là mỹ nhân được mọi người mong đợi. Cả hai đều có diễn xuất tốt, ngoại hình xuất sắc nên kết hợp với nhau chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả một bộ phim đáng trông đợi.