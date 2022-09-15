Đoàn làm phim Thỉnh Quân vừa mới đây đã bất ngờ thông báo tác phẩm sẽ chính thức được lên sóng vào hôm nay, ngày 15/9.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, đoàn làm phim Thỉnh Quân mới đây đã công bố, dự án này sẽ chính thức được lên sóng ngay từ 19 giờ ngày hôm nay, 15/9/2022 (theo giờ Việt Nam) thông qua nền tảng iQIYI.

Thỉnh Quân lên sóng ngay từ 19 giờ ngày hôm nay, 15/9/2022 (theo giờ Việt Nam) trên nền tảng iQIYI - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay lập tức đã khiến cho khán giả vô cùng hào hứng và bất ngờ vì thường như những bộ phim khác, ê-kíp sẽ báo trước một thời gian để cho công chúng chuẩn bị tâm lý. Bên cạnh đó, việc Thỉnh Quân lên sóng vào ngày hôm nay cũng trùng hợp với các "dưa" trước đó rằng bộ phim sẽ được chiếu vào tầm tháng 9 năm nay.

Được biết, Thỉnh Quân là dự án cấp S của iQIYI với sự tham gia của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm. Tuy cả hai diễn viên chính đều không phải là sao hạng A nhưng khán giả lại rất mong chờ những "phản ứng hóa học" từ cặp đôi, cũng vì vậy mà phim đã có tới hơn 3 triệu lượt đặt hẹn trước trên nền tảng xem phim iQIYI.

Cốt truyện của Thỉnh Quân kể về chuyện tình 2 kiếp giữa nữ trại chủ Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) nghĩa hiệp, trọng nghĩa cùng Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) - một "sát thần ngàn năm" lạnh lùng, kiêu ngạo, vì yêu mà ngủ say ngàn năm, vì lý do nào đó mà anh đã xuyên không đến thời Dân Quốc và gặp được Vu Đăng Đăng. Từ đây, mối quan hệ yêu đương của 2 người bắt đầu.

Lý Thấm "đánh rơi liêm sĩ" để theo đuổi Nhậm Gia Luân bằng mọi giá trong trailer Thỉnh Quân Sau trailer 1 ngược tâm, trailer 2 của Thỉnh Quân lại cực hài hước, cho khán giả thấy hành trình truy phu vất vả của Lý Thấm.

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