Cảnh 'giường chiếu' của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trong Thỉnh Quân khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

Thỉnh Quân của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân hiện đang nhận về nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Thỉnh Quân do Lý thấm và Nhậm Gia Luân đóng chính đã lên sóng vào ngày 15/9 vừa qua. Tuy bộ phim vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh kịch bản, tương tác giữa các diễn viên, xào couple,... nhưng không thể phủ nhận được việc tác phẩm có nhiệt độ và thành tích khá tốt.

Thỉnh Quân của Lý thấm và Nhậm Gia Luân đạt được nhiều thành tích tốt - Ảnh: Internet

Trong tập mới nhất của Thỉnh Quân, một cảnh quay tương tác giữa Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đang được bàn luận vô cùng sôi nổi, hàng loạt video, ảnh cắt ra từ phân đoạn này khiến dân tình không khỏi "bấn loạn". Nhiều người đánh giá cao biểu cảm của nam tài tử họ Nhậm khi làm "chuyện xấu" mà lại vô cùng bình thản và dứt khoát.

Diễn xuất của Nhậm Gia Luân trong Thỉnh Quan được đánh giá là có tiến bộ rõ rệt so với thời Ngự Giáo Ký. Tuy nhiên, ở nhiều cảnh tình cảm, nam diễn viên vẫn còn hơi gượng gạo và mắc kha khá lỗi về cách đài từ.

Về phần Lý Thấm, diễn xuất của cô trong Thỉnh Quân lại có một bước thụt lùi. Trước này nữ diễn viên được đánh giá là có biểu cảm ổn nhưng trong dự án này thì lại bị nhận xét là vô hồn và không có nhiều "phản ứng hóa học" với bạn diễn.

Cốt truyện của Thỉnh Quân kể về chuyện tình 2 kiếp giữa nữ trại chủ Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) nghĩa hiệp, trọng nghĩa cùng Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) - một "sát thần ngàn năm" lạnh lùng, kiêu ngạo, vì yêu mà ngủ say ngàn năm, vì lý do nào đó mà anh đã xuyên không đến thời Dân Quốc và gặp được Vu Đăng Đăng. Từ đây, mối quan hệ yêu đương của 2 người bắt đầu.

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