Những lý do khiến 'Thỉnh Quân' của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân ngày càng 'mất nhiệt'

Sao quốc tế 27/09/2022 08:08

Sau 7 ngày phát sóng, thành tích của “Thỉnh Quân” đã giảm, và độ phổ biến của bộ phim trên các nền tảng như Maoyan, bảng xếp hạng Vlink… không còn tốt như những ngày đầu được phát sóng.

Theo Sohu, vào ngày đầu tiên ra mắt, mức độ phổ biến của “Thỉnh Quân” của Nhậm Gia LuânLý Thấm đã lên tới 9.300+ và là quán quân trên toàn mạng trong 5 ngày liên tiếp. Vào ngày thứ hai kể từ khi ra mắt, mức độ phổ biến nền tảng của bộ phim vượt quá 9.000.

Song, trong 7 ngày liên tiếp, thành tích của “Thỉnh Quân” đã giảm, và độ phổ biến của bộ phim trên các nền tảng như Maoyan, bảng xếp hạng Vlink… không còn tốt như những ngày đầu được phát sóng.

Những lý do khiến 'Thỉnh Quân' của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân ngày càng 'mất nhiệt' - Ảnh 1

Cốt truyện lỗi thời

Cốt truyện của “Thỉnh quân” rất phong phú, pha trộn giữa tình yêu, giả tưởng, hài nhẹ, Trung Hoa Dân Quốc, luân hồi, kiếp trước và hiện tại. Tuy nhiên, phần giả tưởng, nhịp điệu trần thuật của bộ phim quá chậm và hiệu quả trần thuật quá thấp, dẫn đến một cốt truyện tổng thể rất buồn tẻ. Chỉ một tập được quay khi nam chính và nữ chính gặp nhau, và một tập rưỡi khác được quay cho đám cưới.

Các tình tiết như các trại chủ khác khiến nữ chính xấu hổ, nữ chính học trở thành phụ nữ sau khi uống rượu… Những điểm thông tin lặp đi lặp lại và không quan trọng như vậy liên tục xuất hiện, khiến người xem cảm thấy buồn chán.

Thời gian đã quá eo hẹp, nhưng các nhân vật chính dành một nửa thời gian để trò chuyện, và nội dung trò chuyện không liên quan gì đến vụ án. Khi mọi người bị mắc kẹt trong cái kén, anh hùng và mỹ nhân đã nói chuyện phiếm một lúc. Tóc của nữ chính đã bạc trắng, cô không vội vàng, khi tìm kiếm kẻ giết người.

Cốt truyện được thúc đẩy bởi lời thoại, các cảnh tình cảm và cuộc trò chuyện của nhân vật chính cũng được đưa vào một cách ngẫu nhiên. Một câu chuyện đáng ra có thể căng thẳng và thú vị lại trở thành một tình tiết rất bình lặng.

Ngoài cốt truyện, dàn dựng của “Thỉnh Quân” cũng được cho là rất thô thiển, chiếu lệ và ngô nghê.

Những lý do khiến 'Thỉnh Quân' của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân ngày càng 'mất nhiệt' - Ảnh 2

 

Chuyện tình cảm của 2 nhân vật chính cũng không được khai thác tốt

Những chi tiết và cảnh quay về chuyện tình của 2 nhân vật chính được tạo dựng quá đơn giản và sơ sài. Nữ chính ngã vào vòng tay của anh hùng trong lúc say rượu, và cả hai vô tình rơi vào nhau, và anh hùng đã giúp nữ chính thực hiện được ước mơ của mình. Kết quả là cả hai đã chia tay trước khi họ thiết lập một mối quan hệ sâu sắc.

 

Sau mâu thuẫn giữa hai người là hai tập hồi ức của nam chính và ba hồi điều tra của nữ chính khiến cho tuyến tình cảm chính bị chậm lại. Sau 18 tập phim, nam nữ chính vẫn lẻ bóng. Cảm giác thâm tình của 2 nhân vật chính cũng không có: Một người thờ ơ, không có cảm xúc trong từng đường nét, và người kia quá mạnh mẽ và hoạt náo.

Không đầu tư quảng bá tốt

Đoàn phim Thỉnh Quân cũng không chú trọng đến việc tuyên truyền phim. Ngoài việc đăng tải những nội dung cơ bản là preview, nhạc phim và ảnh nhân vật thì không có động thái gì thêm để tạo đề tài thảo luận cho người xem.

Dù “hạ nhiệt”, nhưng nhiều người hâm mộ của bộ phim cho rằng không nên quá quan trọng đến số liệu. Nếu thưởng thức phim với tâm trạng thoải mái sẽ thấy “Thỉnh Quân” vẫn đang có những diễn tiến rất ổn định.

Điểm qua một số nguyên nhân chính khiến Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị fan ngó lơ

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Mặc dù có được điểm số khá cao trên Douban nhưng nhìn chung Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm vẫn không nhận được những lời đánh giá cao từ người hâm mộ.

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