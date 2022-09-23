Giữa lúc loạt sao nam vướng ồn ào tình ái, Nhậm Gia Luân vẫn hết lòng vì vợ con

Không những thành công trong sự nghiệp, Nhậm Gia Luân còn được cư dân mạng xứ Trung đánh giá là "chồng quốc dân" vì sẵn sàng làm mọi thứ vì bà xã.

Thời gian gần đây, báo chí ồn ào tin tức về bê bối tình ái mua dâm của Lý Dịch Phong. Đáng chí ý, mạng xã hội bỗng xuất hiện tin đồn xấu về tài tử Nhậm Gia Luân - người nổi tiếng là yêu vợ thương con. Tin đồn cho rằng Nhậm Gia Luân đang ngoại tình, cặp với hotgirl mạng và dính líu đến đường dây mua dâm của Lý Dịch Phong. Chuyện này khiến cho khán giả giật mình, người hâm mộ xôn xao vì không tin nó là sự thật. Trước đó, Nhậm Gia Luân nổi tiếng là người đàn ông nhân cách vàng, luôn giữ khoảng cách với bạn diễn nữ xinh đẹp vì nghĩ cho vợ con.

Đối với tin đồn tiêu cực trên, Nhậm Gia Luân không đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, nhiều người đưa bằng chứng rằng lịch trình của nam tài tử này khá kín. Thậm chí vì không xin nghỉ được anh đã phải rời đoàn làm phim trong đêm để tổ chức sinh nhật cho vợ. Nhậm Gia Luân phải quay phim vào đúng sinh nhật của bà xã. Vì bản thân không thể về nhà nên anh quyết định rời đoàn phim về tổ chức sinh nhật cho cô rồi sáng hôm sau bắt xe trở lại phim trường để thực hiện nốt công việc dang dở. Nam tài tử không muốn ảnh hưởng tới đoàn làm phim cũng không muốn vợ buồn. Bên cạnh đó, Nhậm Gia Luân rất thích đua xe nhưng vì vợ không thích nên anh đã từ bỏ luôn ý nghĩ đó. Nhiều người nhận định tài tử Thỉnh quân luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho người bạn đời của mình.

Cuộc sống của Nhậm Gia Luân chỉ xoay quanh phim trường và về nhà. Anh sống vô cùng lành mạnh, không có chuyện tòm tem bên ngoài hay mua dâm giống Lý Dịch Phong. Hơn thế, thời gian này, Nhậm Gia Luân khá hot và anh liên tục xuất hiện trên màn ảnh với các dự án phim như Châu Sinh Như Cố, Một đời một kiếp, Ngự Giao Ký, Lam Diễm Đột Kích và hiện tại là Thỉnh quân. Ngoài ra, Nhậm Gia Luân còn được vợ ủng hộ trong hầu hết các dự án phim ảnh. Cô cũng thường đến thăm phim trường của chồng thậm chí còn mang đồ ăn mời bạn diễn cùng ê-kíp ghi hình. Cũng vì sự xuất hiện của bà xã nam tài tử mà các nữ đồng nghiệp cũng ngại tiếp xúc thân mật với Nhậm Gia Luân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-luc-loat-sao-nam-vuong-on-ao-tinh-ai-nham-gia-luan-van-het-long-vi-vo-con-505878.html