Giữa lúc loạt sao nam vướng ồn ào tình ái, Nhậm Gia Luân vẫn hết lòng vì vợ con

Sao quốc tế 23/09/2022 11:33

Không những thành công trong sự nghiệp, Nhậm Gia Luân còn được cư dân mạng xứ Trung đánh giá là "chồng quốc dân" vì sẵn sàng làm mọi thứ vì bà xã.

Thời gian gần đây, báo chí ồn ào tin tức về bê bối tình ái mua dâm của Lý Dịch Phong. Đáng chí ý, mạng xã hội bỗng xuất hiện tin đồn xấu về tài tử Nhậm Gia Luân - người nổi tiếng là yêu vợ thương con.

Tin đồn cho rằng Nhậm Gia Luân đang ngoại tình, cặp với hotgirl mạng và dính líu đến đường dây mua dâm của Lý Dịch Phong. Chuyện này khiến cho khán giả giật mình, người hâm mộ xôn xao vì không tin nó là sự thật. Trước đó, Nhậm Gia Luân nổi tiếng là người đàn ông nhân cách vàng, luôn giữ khoảng cách với bạn diễn nữ xinh đẹp vì nghĩ cho vợ con.

Giữa lúc loạt sao nam vướng ồn ào tình ái, Nhậm Gia Luân vẫn hết lòng vì vợ con - Ảnh 1

Đối với tin đồn tiêu cực trên, Nhậm Gia Luân không đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, nhiều người đưa bằng chứng rằng lịch trình của nam tài tử này khá kín. Thậm chí vì không xin nghỉ được anh đã phải rời đoàn làm phim trong đêm để tổ chức sinh nhật cho vợ. Nhậm Gia Luân phải quay phim vào đúng sinh nhật của bà xã. Vì bản thân không thể về nhà nên anh quyết định rời đoàn phim về tổ chức sinh nhật cho cô rồi sáng hôm sau bắt xe trở lại phim trường để thực hiện nốt công việc dang dở. Nam tài tử không muốn ảnh hưởng tới đoàn làm phim cũng không muốn vợ buồn.

Bên cạnh đó, Nhậm Gia Luân rất thích đua xe nhưng vì vợ không thích nên anh đã từ bỏ luôn ý nghĩ đó. Nhiều người nhận định tài tử Thỉnh quân luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho người bạn đời của mình.

Giữa lúc loạt sao nam vướng ồn ào tình ái, Nhậm Gia Luân vẫn hết lòng vì vợ con - Ảnh 2

Cuộc sống của Nhậm Gia Luân chỉ xoay quanh phim trường và về nhà. Anh sống vô cùng lành mạnh, không có chuyện tòm tem bên ngoài hay mua dâm giống Lý Dịch Phong. Hơn thế, thời gian này, Nhậm Gia Luân khá hot và anh liên tục xuất hiện trên màn ảnh với các dự án phim như Châu Sinh Như Cố, Một đời một kiếp, Ngự Giao Ký, Lam Diễm Đột Kích và hiện tại là Thỉnh quân.

Ngoài ra, Nhậm Gia Luân còn được vợ ủng hộ trong hầu hết các dự án phim ảnh. Cô cũng thường đến thăm phim trường của chồng thậm chí còn mang đồ ăn mời bạn diễn cùng ê-kíp ghi hình. Cũng vì sự xuất hiện của bà xã nam tài tử mà các nữ đồng nghiệp cũng ngại tiếp xúc thân mật với Nhậm Gia Luân.

Nhậm Gia Luân 2 lần "cầm nhầm kịch bản nữ chính", bị chê yếu đuối, mong manh quá mức so Nhiệt Ba, Lý Thấm

Nhậm Gia Luân 2 lần "cầm nhầm kịch bản nữ chính", bị chê yếu đuối, mong manh quá mức so Nhiệt Ba, Lý Thấm

Nhậm Gia Luân liên tục diễn vai "mỏng manh, yếu thế" hơn những nhân vật nữ mạnh mẽ, chủ động trong chuyện tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhậm Gia Luân vợ Nhậm Gia Luân sao hoa ngữ sao châu á đời tư Nhậm Gia Luân

TIN LIÊN QUAN

Nhậm Gia Luân 2 lần "cầm nhầm kịch bản nữ chính", bị chê yếu đuối, mong manh quá mức so Nhiệt Ba, Lý Thấm

Nhậm Gia Luân 2 lần "cầm nhầm kịch bản nữ chính", bị chê yếu đuối, mong manh quá mức so Nhiệt Ba, Lý Thấm

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn?

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn?

Netizen chỉ ra 3 lý do khiến phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trở thành dự án gây thất vọng nhất trong năm 2022

Netizen chỉ ra 3 lý do khiến phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trở thành dự án gây thất vọng nhất trong năm 2022

Từng bị chê bai khi đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu Thỉnh Quân có giúp Nhậm Gia Luân trở thành diễn viên có thực lực?

Từng bị chê bai khi đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu Thỉnh Quân có giúp Nhậm Gia Luân trở thành diễn viên có thực lực?

Lần đầu 'nên duyên' cùng nhau, phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đã lập thành tích 'khủng' đáng nể

Lần đầu 'nên duyên' cùng nhau, phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đã lập thành tích 'khủng' đáng nể

Xót xa cho Nhậm Gia Luân, hào quang nhân vật chính cũng không cứu nỗi anh bị nhân vật này làm lù mờ

Xót xa cho Nhậm Gia Luân, hào quang nhân vật chính cũng không cứu nỗi anh bị nhân vật này làm lù mờ

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI