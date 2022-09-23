Bất ngờ về ẩn ý đằng sau poster phim 'Thỉnh Quân' của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm

Bộ phim Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm lập tức "gây bão" ngay khi vừa lên sóng trong thời gian gần đây.
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Sau khi phát sóng những tập phim đầu tiên, Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm lập tức "gây bão" trên làn sóng phim dài tập hiện nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ý nghĩa ẩn đằng sau poster phim Thỉnh Quân.
Trong poster, phần trên của kiệu là cung điện cổ đại, “Quân” tại thượng. Phần dưới mang phong cách cận đại dân quốc, nam chính – nữ chính trên dưới đối hướng nhau, an bài một cặp oan gia. Kiệu tượng trưng cho tầng tầng, lớp lớp, xa hoa, phồn thịnh. Sự phân tầng trong kết cấu diễn giải cho những vướng mắc duyên phận, thời thế: “yểu điệu quân tử, tiểu nữ hảo cầu”.
Ngoài ra, sự xuất hiện hình ảnh gà trống bên hông kiệu một cách kỳ quái khiến cư dân mạng rùng mình liên tưởng đến tục minh hôn thời phong kiến. Minh hôn là tập tục phổ biến từ thời phong kiến của Trung Quốc, còn được gọi là âm hôn hay đám cưới ma, tức là đám cưới được tổ chức cho hai người đã khuất hoặc một người sống một người đã mất. Người xưa cuồng tín cho rằng nếu chưa lập gia đình mà đã qua đời là một điều không hay, cộng với việc tin vào phong thủy mồ mả, theo họ những ngôi mộ cô độc sẽ làm ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của đời sau. Thế nên họ có suy nghĩ để cho người đã khuất được yên nghỉ và người sống cũng được bình an thì phải làm minh hôn.
Trở lại với Thỉnh Quân, bộ phim là câu chuyện kể về mối lương duyên 2 kiếp giữa nữ trại chủ Vu Đăng Đăng (Lý Thấm thủ vai) nghĩa hiệp, trọng nghĩa cùng Lục Viêm (Nhậm Gia Luân thủ vai) một "sát thần ngàn năm" lạnh lùng, kiêu ngạo, vì yêu mà ngủ say ngàn năm. Sự khác biệt trong bối cảnh và thời đại tồn tại của cả 2 có lẽ là yếu tố liên quan đến minh hôn.
Đây là bộ phim thuộc thể loại dân quốc, tiên hiệp, trong đó Nhậm Gia Luân sẽ vào vai Lục Viêm, còn Lý Thấm hóa thân vào nhân vật Vu Đăng Đăng. Nữ trại chủ Vu Đăng Đăng bị trời xui đất khiến thế nào tình cờ lại cướp hôn Lục Viêm. Sau này mới phát hiện ra "oan gia ngõ hẹp" ở kiếp này lại chính là người yêu trong số mệnh của mình.