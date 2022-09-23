Bất ngờ về ẩn ý đằng sau poster phim 'Thỉnh Quân' của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm

Sao quốc tế 23/09/2022 20:00

Bộ phim Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm lập tức "gây bão" ngay khi vừa lên sóng trong thời gian gần đây.

Sau khi phát sóng những tập phim đầu tiên, Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân Lý Thấm lập tức "gây bão" trên làn sóng phim dài tập hiện nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ý nghĩa ẩn đằng sau poster phim Thỉnh Quân.

 

Trong poster, phần trên của kiệu là cung điện cổ đại, “Quân” tại thượng. Phần dưới mang phong cách cận đại dân quốc, nam chính – nữ chính trên dưới đối hướng nhau, an bài một cặp oan gia. Kiệu tượng trưng cho tầng tầng, lớp lớp, xa hoa, phồn thịnh. Sự phân tầng trong kết cấu diễn giải cho những vướng mắc duyên phận, thời thế: “yểu điệu quân tử, tiểu nữ hảo cầu”.

Bất ngờ về ẩn ý đằng sau poster phim 'Thỉnh Quân' của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm - Ảnh 1

Ngoài ra, sự xuất hiện hình ảnh gà trống bên hông kiệu một cách kỳ quái khiến cư dân mạng rùng mình liên tưởng đến tục minh hôn thời phong kiến. Minh hôn là tập tục phổ biến từ thời phong kiến của Trung Quốc, còn được gọi là âm hôn hay đám cưới ma, tức là đám cưới được tổ chức cho hai người đã khuất hoặc một người sống một người đã mất. Người xưa cuồng tín cho rằng nếu chưa lập gia đình mà đã qua đời là một điều không hay, cộng với việc tin vào phong thủy mồ mả, theo họ những ngôi mộ cô độc sẽ làm ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của đời sau. Thế nên họ có suy nghĩ để cho người đã khuất được yên nghỉ và người sống cũng được bình an thì phải làm minh hôn.

Bất ngờ về ẩn ý đằng sau poster phim 'Thỉnh Quân' của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm - Ảnh 2

Trở lại với Thỉnh Quân, bộ phim là câu chuyện kể về mối lương duyên 2 kiếp giữa nữ trại chủ Vu Đăng Đăng (Lý Thấm thủ vai) nghĩa hiệp, trọng nghĩa cùng Lục Viêm (Nhậm Gia Luân thủ vai) một "sát thần ngàn năm" lạnh lùng, kiêu ngạo, vì yêu mà ngủ say ngàn năm. Sự khác biệt trong bối cảnh và thời đại tồn tại của cả 2 có lẽ là yếu tố liên quan đến minh hôn.

Đây là bộ phim thuộc thể loại dân quốc, tiên hiệp, trong đó Nhậm Gia Luân sẽ vào vai Lục Viêm, còn Lý Thấm hóa thân vào nhân vật Vu Đăng Đăng. Nữ trại chủ Vu Đăng Đăng bị trời xui đất khiến thế nào tình cờ lại cướp hôn Lục Viêm. Sau này mới phát hiện ra "oan gia ngõ hẹp" ở kiếp này lại chính là người yêu trong số mệnh của mình.

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn?

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn?

Một bên là dân quốc, huyền huyễn, một bên là chính kịch hiện đại , Nhậm Gia Luân và Thành Nghị khiến khán giả khó lòng nhận xét ai nhỉnh hơn ai.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Lý Thấm Thỉnh Quân sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn?

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn?

Netizen chỉ ra 3 lý do khiến phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trở thành dự án gây thất vọng nhất trong năm 2022

Netizen chỉ ra 3 lý do khiến phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trở thành dự án gây thất vọng nhất trong năm 2022

Từng bị chê bai khi đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu Thỉnh Quân có giúp Nhậm Gia Luân trở thành diễn viên có thực lực?

Từng bị chê bai khi đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu Thỉnh Quân có giúp Nhậm Gia Luân trở thành diễn viên có thực lực?

Lần đầu 'nên duyên' cùng nhau, phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đã lập thành tích 'khủng' đáng nể

Lần đầu 'nên duyên' cùng nhau, phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đã lập thành tích 'khủng' đáng nể

Xót xa cho Nhậm Gia Luân, hào quang nhân vật chính cũng không cứu nỗi anh bị nhân vật này làm lù mờ

Xót xa cho Nhậm Gia Luân, hào quang nhân vật chính cũng không cứu nỗi anh bị nhân vật này làm lù mờ

Phim chưa ra mắt nhưng netizen lo sợ Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị flop vì điều này

Phim chưa ra mắt nhưng netizen lo sợ Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị flop vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI