Bất ngờ về ẩn ý đằng sau poster phim 'Thỉnh Quân' của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm

Trong poster, phần trên của kiệu là cung điện cổ đại, “Quân” tại thượng. Phần dưới mang phong cách cận đại dân quốc, nam chính – nữ chính trên dưới đối hướng nhau, an bài một cặp oan gia. Kiệu tượng trưng cho tầng tầng, lớp lớp, xa hoa, phồn thịnh. Sự phân tầng trong kết cấu diễn giải cho những vướng mắc duyên phận, thời thế: “yểu điệu quân tử, tiểu nữ hảo cầu”.

Ngoài ra, sự xuất hiện hình ảnh gà trống bên hông kiệu một cách kỳ quái khiến cư dân mạng rùng mình liên tưởng đến tục minh hôn thời phong kiến. Minh hôn là tập tục phổ biến từ thời phong kiến của Trung Quốc, còn được gọi là âm hôn hay đám cưới ma, tức là đám cưới được tổ chức cho hai người đã khuất hoặc một người sống một người đã mất. Người xưa cuồng tín cho rằng nếu chưa lập gia đình mà đã qua đời là một điều không hay, cộng với việc tin vào phong thủy mồ mả, theo họ những ngôi mộ cô độc sẽ làm ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của đời sau. Thế nên họ có suy nghĩ để cho người đã khuất được yên nghỉ và người sống cũng được bình an thì phải làm minh hôn.