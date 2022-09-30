Ảnh quá khứ của Ngu Thư Hân được 'đào' lại, gây choáng ngợp với khí chất chuẩn 'bạch phú mỹ'

Sao quốc tế 30/09/2022 11:21

Vốn nổi tiếng có xuất thân hào môn, ảnh quá khứ của Ngu Thư Hân cũng tỏa ra khí chất của một tiểu thư nhà giàu.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao với bức ảnh trong quá khứ của Ngu Thư Hân. Trong tấm hình này, người đẹp chụp cùng với ông nội của mình từ trước khi cô gia nhập làng giải trí. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng phong thái đài cát của nữ diễn viên nhận về nhiều lời khen ngợi.

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Ngu Thư Hân chụp ảnh cùng ông nội của mình - Ảnh: Internet

Trước khi bước chân vào giới giải trí, Ngu Thư Hân đã là một hot girl mạng nổi tiếng với sự giàu có và nhan sắc không tì vết của mình. Nữ diễn viên Thương Lan Quyết được biết là một "phú nhị đại" chính hiệu và có học vấn không hề tầm thường. Cụ thể, cô từng theo học tại trường nghệ thuật Lasalle của Singapore, là ngôi trường nằm trong top 10 trường đại học nghệ thuật tốt nhất thế giới.

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Ngu Thư Hân có xuất thân giàu có, là một 'phú nhị đại' thứ thiệt - Ảnh: Internet

Cha ruột Ngu Thư Hân hiện đang điều hành một công ty giải trí, mẹ cô là chủ sở hữu của một công ty chuyên điều hành các bất động sản như nhà hàng, khách sạn khắp Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngu Thư Hân được giao cho nhiều cổ phần trong công ty của gia đình, cô cũng thành lập công ty riêng và đầu tư ở nhiều nơi.

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Trên trang cá nhân của mình, Ngu Thư Hân thường xuyên khoe cuộc sống xa xỉ với ngập tràn đồ hiệu, những chuyến du lịch hạng sang. Khi quay hình cho Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người, nữ diễn viên đã mang đến phim trường 300 bộ quần áo do bản thân tự đầu tư, trong đó gần 140 bộ đã lên phim, bình quân mỗi tập 4 bộ.

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