Nhọ như Ngu Thư Hân: Đóng nữ chính nhưng toàn bị nam chính 'hành' theo một cách không thể đáng yêu hơn

Ngu Thư Hân hiện đang là một trong những gương mặt nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả sau thành công bất ngờ của Thương Lan Quyết . Thương Lan Quyết kết thúc chưa được bao lâu thì dự án tiếp theo của Ngu Thư Hân mang tên Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người cũng đã chính thức nhá hàng đoạn trailer đầy hấp dẫn.

Sự kết hợp của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ trong phim khiến nhiều khán giả thích thú vì sự ngọt ngào của họ. Vốn có lợi thế đóng dạng vai dễ thương, Ngu Thư Hân dễ dàng vào vai Hoa Lan Nhỏ.

"Thương lan quyết" là bộ phim hiện tại đang phát sóng mà Ngu Thư Hân đóng vai chính. Ban đầu phim chưa gây ấn tượng với khán giả, tuy nhiên, các diễn biến về sau, "Thương lan quyết" càng nhận về nhiều sự khen ngợi.

Điều khiến "Thương lan quyết" trở nên đặc biệt so với các phim cổ trang khác chính là nam chính trong phim thuộc tuyến phản diện, khác hoàn toàn với tuýp nam chính thường thấy.

Bỏ qua một số ồn ào về diễn xuất của nam chính, đài từ của Ngu Thư Hân trong phim thì "Thương lan quyết" vẫn đang là tác phẩm được đánh giá tốt hàng đầu Hoa ngữ hiện tại.

Sau khi đoạn trailer Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người lên sóng, khán giả ngay lập tức chú ý đến phân cảnh Trang Vũ (Trương Bân Bân thủ vai) dùng tay bịt miệng Ngu Mỹ Nhân (Ngu Thư Hân thủ vai). Phân cảnh này khiến khán giả không khỏi nhớ tới cảnh Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ thủ vai) cũng dùng tay để bịt miệng ngăn Tiểu Lan Hoa (Ngu Thư Hân thủ vai) nói.

Sự tương đồng giữa hai cảnh thuộc hai dự án khác nhau khiến khán giả vô cùng thích thú. Cộng đồng mạng hiện đang trêu đùa Ngu Thư Hân rằng mặc dù cô nàng có số đóng nữ chính nhưng lại luôn bị nam chính "hành" theo những cách không thể nào đáng yêu hơn, hết bịt miệng, xoa đầu lại đến bẹo má. Tuy nhiên chính những tương tác đáng yêu này giữa Ngu Thư Hân và bạn diễn đã tạo ra những cảnh quay rất đáng yêu và tự nhiên.

Sau khi Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân sẽ có bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người được lên sóng. Bộ phim xoay quanh cô thiếu nữ thôn quê Ngu Mỹ Nhân (Ngu Thư Hân) từng tỏ tình với học thần cùng lớp Trang Vũ (Trương Bân Bân), nhưng sự thờ ơ của anh lại vô tình tạo nên hiểu lầm và làm tổn thương cô. Nhiều năm sau, Ngu Mỹ Nhân nhận được bằng tiến sĩ ngành điểu học với thành tích xuất sắc, nhưng vì không muốn gồng gánh áp lực nghiên cứu khoa học nên cô đã chuyển nghề và trở thành một blogger thời trang.

Hai người bất ngờ gặp lại nhau khi Trang Vũ đến làng Thanh Thủy để cứu thực địa, còn tình cờ ở trọ tại homestay của Ngu Mỹ Nhân. Trang Vũ vẫn tiếp tục cống hiến hết mình cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học, và đã trở thành giáo sư thực vật học trẻ tuổi nhất tại đại học Hoa Quang. Trong quá trình làm việc, cả hai vừa hỗ trợ lại vừa “cà khịa” lẫn nhau, dần dà phát hiện ra những ưu điểm của đối phương. Một người không ngừng nỗ lực để vượt qua khó khăn, một người tích cực vận động bảo vệ môi trường, hai người tuy có xuất phát điểm khác nhau nhưng đều có chung lý tưởng xây dựng quê hương đất nước, kề vai sát cánh với tình yêu.