Vừa bị fan quay lưng, mất 10.000 người theo dõi, Trương Lăng Hách tiếp tục nhận tin dữ về sự nghiệp sắp tới

Sao quốc tế 30/09/2022 15:36

Sau tin đồn tình ái "phim giả tình thật" với Bạch Lộc, Trương Lăng Hách liên tục gặp "trắc trở trăm bề" trong thời gian tạo dựng sự nghiệp.

Ngày 25/9 vừa qua, Sina đưa tin hai diễn viên trẻ Trương Lăng HáchBạch Lộc bị phát hiện hẹn hò. Tình yêu của họ được cho là phát triển trong quá trình tham gia bộ phim Ninh an như mộng. Tin tình ái này khiến người hâm mộ thất vọng khi Trương Lăng Hách hẹn hò sớm dù chưa có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí. Khán giả muốn thần tượng phải là người chuyên tâm với sự nghiệp, không mải mê yêu đương bất chấp việc có thể ảnh hưởng danh tiếng. 

Vừa bị fan quay lưng, mất 10.000 người theo dõi, Trương Lăng Hách tiếp tục nhận tin dữ về sự nghiệp sắp tới - Ảnh 1

Khi bị khui việc hẹn hò, Trương Lăng Hách chọn cách lảng tránh, không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận dẫn đến fan của tài tử nổi giận. Chỉ sau vài tiếng, fan liên tục quay lưng với anh khi lượng người hâm mộ của Trương Lăng Hách giảm tới 10.000.

Thậm chí, có người hâm mộ tức giận đã quay lại tố ngôi sao Thương lan quyết từng vi phạm quy chế, gian lận thi cử ở đại học và bị xử lý. Lời tố cáo này khiến hình tượng thiếu niên học giỏi của Trương Lăng Hách bị đặt nghi vấn.

Trước nhiều thông tin tiêu cực đó, mới đây, trên mạng xã hội còn lan truyền thông tin, Trương Lăng Hách từng được xếp vào làm MC thường trú của Thiên Thiên Hướng Thượng - một trong những chương trình truyền hình nổi tiếng được phát sóng trên đài Hồ Nam, Trung Quốc.

Vừa bị fan quay lưng, mất 10.000 người theo dõi, Trương Lăng Hách tiếp tục nhận tin dữ về sự nghiệp sắp tới - Ảnh 2

Tuy nhiên, theo người trong ngành, vì nam diễn viên bị lộ chuyện tình cảm nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu. Hiện tại, cơ hội để anh trở thành thành viên của Thiên Thiên Hướng Thượng là rất mong manh.

Được biết, Thiên Thiên Hướng Thượng có tỷ suất người xem tương đối cao, thu hút khán giả ở nhiều lứa tuổi. Do đó, việc Trương Lăng Hách đánh mất cơ hội trở thành MC thường trú của chương trình sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho sự nghiệp của anh.

Vừa bị fan quay lưng, mất 10.000 người theo dõi, Trương Lăng Hách tiếp tục nhận tin dữ về sự nghiệp sắp tới - Ảnh 3

Trước khi rộ tin yêu Bạch Lộc, nhờ tiếng vang của tác phẩm Thương lan quyết, Trương Lăng Hách trở thành nam thần cổ trang thế hệ mới, có sự tăng trưởng vượt bậc về lượng người theo dõi trên trang cá nhân. Do đó, đa số cư dân mạng đều cảm thấy tiếc nuối cho nam diễn viên sinh năm 1997.

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Bạch Lộc qua đêm ở nhà đàn em Trương Lăng Hách

Bạch Lộc và tài tử Thương Lan Quyết bị đưa tin hẹn hò nhiều lần tại nhà nam diễn viên. Hai nghệ sĩ vừa hợp tác trong phim truyền hình Ninh An Như Mộng.

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