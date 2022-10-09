Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan?

Nếu Triệu Lệ Dĩnh có Dữ Phượng Hành, Dương Mịch cũng trở lại với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương thì Lưu Thi Thi cũng chọn Nhất Niệm Quan Sơn để tái xuất. Trong khi chờ đợi ngày lên sóng của 3 bộ phim trên, mới đây, netizen đã đặt tạo hình bạch y trong phim mới của 3 nàng tiểu hoa lên bàn cân so sánh.

Trong nửa cuối năm 2022, thị trường phim cổ trang Hoa ngữ đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đặc biệt là sự trở lại của 3 nàng tiếu hoa đình đám lứa 85 là Lưu Thi Thi , Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh càng khiến hội mọt phim càng thêm háo hức.

Trong Dữ Phượng Hành, nữ chính Thẩm Ly do Triệu Lệ Dĩnh đóng xuất hiện với một tạo hình bạch y đơn giản, mộc mạc. Thế nhưng, điều làm mọi người chú ý nhất lại chính là khí chất vừa nho nhã lại vừa có phần soái của cô nàng. Nữ diễn viên nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng với mái tóc dài buông nhẹ, lối trang điểm nhẹ nhàng, tuy tối giản nhưng lại toát ra vẻ đẹp vô cùng cuốn hút. Nhiều người khen ngợi nữ diễn viên có tạo hình thoát tục, vẻ đẹp trang nhã, tạo thiện cảm, xứng đáng là mỹ nhân cổ trang.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh của Dương Mịch trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Theo loạt ảnh mới, Dương Mịch xuất hiện với tạo hình đầy mới mẻ. Nữ diễn viên diện y phục cổ trang màu trắng có thiết kế khoét cổ khá sâu, tạo nên cảm giác hiện đại. Tạo hình này giúp tôn lên vóc dáng thon gọn cùng nước da trắng sáng của mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa.

Thế nhưng, người gây ấn tượng nhất trong 3 mỹ nhân lứa 85 lại là Lưu Thi Thi. Khi đoàn làm phim Nhất Niệm Quan Sơn công bố những hình ảnh hậu trường mới nhất, nhá hàng tạo hình bạch y của nữ chính Lưu Thi Thi đã thực sự gây sốt cõi mạng. Trong loạt ảnh, mỹ nhân Bộ Bộ Kinh Tâm gây ấn tượng mạnh mẽ với trang phục cổ trang màu trắng được thiết kế cầu kì, toát lên khí chất ôn nhuận như ngọc, tiên khí ngùn ngàn. Tạo hình đã khoe trọn làn da trắng ngần không tì vết cùng nhan sắc rực rỡ mỹ miều của "mỹ nhân cổ trang".

Có thể thấy, khi đặt lên bàn cân so sánh, cả 3 nàng tiểu hoa đều vô cùng nổi bật, đẹp theo cách riêng của mình trong tạo hình bạch y ở phim mới. Nếu Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng bằng vẻ đẹp trong trẻo, Dương Mịch quyến rũ thì Lưu Thi Thi lại nhìn rất đoan trang, nhã nhặn. Mỗi nàng tiểu hoa đem đến cho công chúng một cái nhìn khác nhau khi lộ diện.

Cả 3 bộ phim đều là những dự án cổ trang được đầu tư quy mô lớn. Dù chưa chính thức ấn định ngày lên sóng, song nhiều khán giả đã vô cùng nóng lòng chờ ngày gặp được 3 nàng mỹ nhân trên phim. Bạn có trông đợi vào dự án phim lần này không nào?