Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan?

Sao quốc tế 09/10/2022 17:04

Hiện người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi ngày lên sóng dự án phim cổ trang của 3 nàng tiểu hoa đình đám lứa 85 trong thời gian sắp tới.

Trong nửa cuối năm 2022, thị trường phim cổ trang Hoa ngữ đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đặc biệt là sự trở lại của 3 nàng tiếu hoa đình đám lứa 85 là Lưu Thi Thi, Dương MịchTriệu Lệ Dĩnh càng khiến hội mọt phim càng thêm háo hức. 

Nếu Triệu Lệ Dĩnh có Dữ Phượng Hành, Dương Mịch cũng trở lại với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương thì Lưu Thi Thi cũng chọn Nhất Niệm Quan Sơn để tái xuất. Trong khi chờ đợi ngày lên sóng của 3 bộ phim trên, mới đây, netizen đã đặt tạo hình bạch y trong phim mới của 3 nàng tiểu hoa lên bàn cân so sánh.

Trong Dữ Phượng Hành, nữ chính Thẩm Ly do Triệu Lệ Dĩnh đóng xuất hiện với một tạo hình bạch y đơn giản, mộc mạc. Thế nhưng, điều làm mọi người chú ý nhất lại chính là khí chất vừa nho nhã lại vừa có phần soái của cô nàng. Nữ diễn viên nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng với mái tóc dài buông nhẹ, lối trang điểm nhẹ nhàng, tuy tối giản nhưng lại toát ra vẻ đẹp vô cùng cuốn hút. Nhiều người khen ngợi nữ diễn viên có tạo hình thoát tục, vẻ đẹp trang nhã, tạo thiện cảm, xứng đáng là mỹ nhân cổ trang.

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan? - Ảnh 1

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan? - Ảnh 2

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan? - Ảnh 3

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh của Dương Mịch trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Theo loạt ảnh mới, Dương Mịch xuất hiện với tạo hình đầy mới mẻ. Nữ diễn viên diện y phục cổ trang màu trắng có thiết kế khoét cổ khá sâu, tạo nên cảm giác hiện đại. Tạo hình này giúp tôn lên vóc dáng thon gọn cùng nước da trắng sáng của mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. 

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan? - Ảnh 4

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan? - Ảnh 5

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan? - Ảnh 6

Thế nhưng, người gây ấn tượng nhất trong 3 mỹ nhân lứa 85 lại là Lưu Thi Thi. Khi đoàn làm phim Nhất Niệm Quan Sơn công bố những hình ảnh hậu trường mới nhất, nhá hàng tạo hình bạch y của nữ chính Lưu Thi Thi đã thực sự gây sốt cõi mạng. Trong loạt ảnh, mỹ nhân Bộ Bộ Kinh Tâm gây ấn tượng mạnh mẽ với trang phục cổ trang màu trắng được thiết kế cầu kì, toát lên khí chất ôn nhuận như ngọc, tiên khí ngùn ngàn. Tạo hình đã khoe trọn làn da trắng ngần không tì vết cùng nhan sắc rực rỡ mỹ miều của "mỹ nhân cổ trang".

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan? - Ảnh 7

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan? - Ảnh 8

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan? - Ảnh 9

Có thể thấy, khi đặt lên bàn cân so sánh, cả 3 nàng tiểu hoa đều vô cùng nổi bật, đẹp theo cách riêng của mình trong tạo hình bạch y ở phim mới. Nếu Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng bằng vẻ đẹp trong trẻo, Dương Mịch quyến rũ thì Lưu Thi Thi lại nhìn rất đoan trang, nhã nhặn. Mỗi nàng tiểu hoa đem đến cho công chúng một cái nhìn khác nhau khi lộ diện.

Cả 3 bộ phim đều là những dự án cổ trang được đầu tư quy mô lớn. Dù chưa chính thức ấn định ngày lên sóng, song nhiều khán giả đã vô cùng nóng lòng chờ ngày gặp được 3 nàng mỹ nhân trên phim. Bạn có trông đợi vào dự án phim lần này không nào?

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất

Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ với điểm đặc biệt này trong phim Dữ Phượng Hành sẽ là điều khiến bộ phim trở nên khác biệt và đáng để mong chờ nhất trong thời gian sắp tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Lưu Thi Thi sao hoa ngữ Dữ Phượng Hành Hồ yêu Tiểu Hồng Nương Nhất Niệm Quan Sơn

TIN LIÊN QUAN

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất

Lâm Canh Tân gây chú ý khi khó chịu 'ra mặt' với Triệu Lệ Dĩnh trong ảnh hậu trường Dữ Phượng Hành

Lâm Canh Tân gây chú ý khi khó chịu 'ra mặt' với Triệu Lệ Dĩnh trong ảnh hậu trường Dữ Phượng Hành

Trương Lăng Hách 'đẹp át vía' nam chính Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, fan phấn khích: 'Khách mời này có phải đỉnh quá rồi không?'

Trương Lăng Hách 'đẹp át vía' nam chính Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, fan phấn khích: 'Khách mời này có phải đỉnh quá rồi không?'

Nhất Niệm Quan Sơn: Tạo hình mới nhất của Lưu Thi Thi 'đốn tim' dân tình vì đẹp xuất thần tựa 'thần tiên tỷ tỷ'

Nhất Niệm Quan Sơn: Tạo hình mới nhất của Lưu Thi Thi 'đốn tim' dân tình vì đẹp xuất thần tựa 'thần tiên tỷ tỷ'

Dương Mịch tiếp tục bị chồng cũ hại, Triệu Lệ Dĩnh có liên quan gì mà cũng bị gọi tên?

Dương Mịch tiếp tục bị chồng cũ hại, Triệu Lệ Dĩnh có liên quan gì mà cũng bị gọi tên?

Triệu Lộ Tư liên tục 'thắng đậm' trong sự nghiệp, chính thức vượt mặt đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử

Triệu Lộ Tư liên tục 'thắng đậm' trong sự nghiệp, chính thức vượt mặt đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 27 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 27 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 27 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI