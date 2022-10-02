Nhất Niệm Quan Sơn: Tạo hình mới nhất của Lưu Thi Thi 'đốn tim' dân tình vì đẹp xuất thần tựa 'thần tiên tỷ tỷ'

Sao quốc tế 02/10/2022 11:57

Với tạo hình bạch y mới nhất trong “Nhất Niệm Quan Sơn”, Lưu Thi Thi không hổ danh là mỹ nhân cổ trang hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

Hiện tại, bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi được khán giả vô cùng mong chờ bởi vì đây là dự án đánh dấu sự trở lại của “mỹ nhân cổ trang” với dòng phim này kể từ "Túy Linh Lung" (2015). Hơn nữa, những bộ phim hiện đại gần đây của Lưu Thi Thi đều không gây được tiếng vang. Đáng mong chờ hơn, "Nhất Niệm Quan Sơn" là một trong những dự án cấp S+ do nhà sản xuất có tiếng Ninh Manh Ảnh Thị chịu trách nhiệm sản xuất.

Nhất Niệm Quan Sơn: Tạo hình mới nhất của Lưu Thi Thi 'đốn tim' dân tình vì đẹp xuất thần tựa 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 1

Mới đây nhất, một vài hình ảnh hậu trường tại trường quay Nhất Niệm Quan Sơn được lan truyền rộng rãi trên weibo đã tiết lộ tạo hình bạch y của Lưu Thi Thi trong phim. Trong loạt ảnh vừa được tiết lộ, mỹ nhân Bộ Bộ Kinh Tâm gây ấn tượng mạnh mẽ với trang phục cổ trang màu trắng được thiết kế cầu kì. Tạo hình đã khoe trọn làn da trắng ngần không tì vết cùng nhan sắc rực rỡ mỹ miều của "mỹ nhân cổ trang". 

Nhất Niệm Quan Sơn: Tạo hình mới nhất của Lưu Thi Thi 'đốn tim' dân tình vì đẹp xuất thần tựa 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 2

Nhất Niệm Quan Sơn: Tạo hình mới nhất của Lưu Thi Thi 'đốn tim' dân tình vì đẹp xuất thần tựa 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 3

Nhan sắc của Lưu Thi Thi trở thành tâm điểm chú ý của netizen. Nếu như trong tạo hình hồng y khí chất hiệp khách giang hồ, nữ diễn viên xinh đẹp vừa thần thái vừa có sự mạnh mẽ và phóng khoáng khó tả bằng lời, thì tạo hình bạch y của cô nàng lai toát lên khí chất ôn nhuận như ngọc, tiên khí ngùn ngàn.

Nhất Niệm Quan Sơn: Tạo hình mới nhất của Lưu Thi Thi 'đốn tim' dân tình vì đẹp xuất thần tựa 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 4

Sau khi ảnh được tung ra, cả hai tạo hình đều nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của nữ diễn viên cũng được khen ngợi hết lời. Rõ ràng, nữ diễn viên vẫn giữ được nét xinh đẹp chuẩn mỹ nhân cổ đại trong trang phục cổ trang.

Nhất Niệm Quan Sơn: Tạo hình mới nhất của Lưu Thi Thi 'đốn tim' dân tình vì đẹp xuất thần tựa 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 5

Khí chất và phong độ của Lưu Thi Thi sau một thời gian dài không đóng phim cổ trang vẫn vẹn nguyên như thời Tiên Kiếm hay Túy Linh Lung, khán giả đang rất nóng lòng để thưởng thức màn comeback này của Nhược Hy năm nào. 

Theo thông tin đã từng được công bố, Nhất Niệm Quan Sơn ngoài nam nữ chính là Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh, bộ phim sẽ có sự tham gia của Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu, Trần Hạo Ninh, Thường Hoa Sâm, Vương Diễm, Trương Luật, Lý Hoan, Trương Phàm, Diệp Thanh, Diệp Tiểu Vĩ, Nguyên Nhược Hàng, Ngô Hoằng, Tô Mộng Vân, Trương Kiều Nhĩ. Bộ phim hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định lịch chiếu. 

'Mẹ chồng Dương Tử' xinh đẹp xuất sắc khiến netizen liên tục đẩy thuyền với Lưu Thi Thi

'Mẹ chồng Dương Tử' xinh đẹp xuất sắc khiến netizen liên tục đẩy thuyền với Lưu Thi Thi

Dự án phim mới của Lưu Thi Thi đang nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả màn ảnh nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi Lưu Vũ Ninh Nhất Niệm Quan Sơn phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Mẹ chồng Dương Tử' xinh đẹp xuất sắc khiến netizen liên tục đẩy thuyền với Lưu Thi Thi

'Mẹ chồng Dương Tử' xinh đẹp xuất sắc khiến netizen liên tục đẩy thuyền với Lưu Thi Thi

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/9/2022: Lưu Thi Thi bị nhà chồng giục sinh con, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tranh chấp phiên vị trong dự án mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/9/2022: Lưu Thi Thi bị nhà chồng giục sinh con, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tranh chấp phiên vị trong dự án mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2022: Dương Dương từ chối đóng cùng Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư muốn đóng với sao nam tân binh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2022: Dương Dương từ chối đóng cùng Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư muốn đóng với sao nam tân binh?

Hé lộ thông tin Dương Dương chuyển hướng đóng phim chính kịch, từ chối kết hợp chung với Lưu Thi Thi?

Hé lộ thông tin Dương Dương chuyển hướng đóng phim chính kịch, từ chối kết hợp chung với Lưu Thi Thi?

Lưu Thi Thi khiến dân tình 'lác mắt' với vóc dáng siêu nuột trên bìa tạp chí tháng 9

Lưu Thi Thi khiến dân tình 'lác mắt' với vóc dáng siêu nuột trên bìa tạp chí tháng 9

Cặp đôi Cbiz nào đỉnh bằng Dương Mịch và Lưu Thi Thi? Tình bạn đáng ngưỡng mộ trong Cbiz

Cặp đôi Cbiz nào đỉnh bằng Dương Mịch và Lưu Thi Thi? Tình bạn đáng ngưỡng mộ trong Cbiz

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI