Nhất Niệm Quan Sơn: Tạo hình mới nhất của Lưu Thi Thi 'đốn tim' dân tình vì đẹp xuất thần tựa 'thần tiên tỷ tỷ'

Hiện tại, bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi được khán giả vô cùng mong chờ bởi vì đây là dự án đánh dấu sự trở lại của “mỹ nhân cổ trang” với dòng phim này kể từ "Túy Linh Lung" (2015). Hơn nữa, những bộ phim hiện đại gần đây của Lưu Thi Thi đều không gây được tiếng vang. Đáng mong chờ hơn, "Nhất Niệm Quan Sơn" là một trong những dự án cấp S+ do nhà sản xuất có tiếng Ninh Manh Ảnh Thị chịu trách nhiệm sản xuất.

Mới đây nhất, một vài hình ảnh hậu trường tại trường quay Nhất Niệm Quan Sơn được lan truyền rộng rãi trên weibo đã tiết lộ tạo hình bạch y của Lưu Thi Thi trong phim. Trong loạt ảnh vừa được tiết lộ, mỹ nhân Bộ Bộ Kinh Tâm gây ấn tượng mạnh mẽ với trang phục cổ trang màu trắng được thiết kế cầu kì. Tạo hình đã khoe trọn làn da trắng ngần không tì vết cùng nhan sắc rực rỡ mỹ miều của "mỹ nhân cổ trang".

Nhan sắc của Lưu Thi Thi trở thành tâm điểm chú ý của netizen. Nếu như trong tạo hình hồng y khí chất hiệp khách giang hồ, nữ diễn viên xinh đẹp vừa thần thái vừa có sự mạnh mẽ và phóng khoáng khó tả bằng lời, thì tạo hình bạch y của cô nàng lai toát lên khí chất ôn nhuận như ngọc, tiên khí ngùn ngàn.

Sau khi ảnh được tung ra, cả hai tạo hình đều nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của nữ diễn viên cũng được khen ngợi hết lời. Rõ ràng, nữ diễn viên vẫn giữ được nét xinh đẹp chuẩn mỹ nhân cổ đại trong trang phục cổ trang.

Khí chất và phong độ của Lưu Thi Thi sau một thời gian dài không đóng phim cổ trang vẫn vẹn nguyên như thời Tiên Kiếm hay Túy Linh Lung, khán giả đang rất nóng lòng để thưởng thức màn comeback này của Nhược Hy năm nào.

Theo thông tin đã từng được công bố, Nhất Niệm Quan Sơn ngoài nam nữ chính là Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh, bộ phim sẽ có sự tham gia của Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu, Trần Hạo Ninh, Thường Hoa Sâm, Vương Diễm, Trương Luật, Lý Hoan, Trương Phàm, Diệp Thanh, Diệp Tiểu Vĩ, Nguyên Nhược Hàng, Ngô Hoằng, Tô Mộng Vân, Trương Kiều Nhĩ. Bộ phim hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định lịch chiếu.