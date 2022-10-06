Trương Lăng Hách 'đẹp át vía' nam chính Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, fan phấn khích: 'Khách mời này có phải đỉnh quá rồi không?'

Sao quốc tế 06/10/2022 11:23

Dù chỉ là khách mời trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nhưng tạo hình bắt mắt của Trương Lăng Hách khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Là một trong số các dự án cổ trang lớn của năm, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên không chỉ nhận được nhiều sự chú ý mà còn được không ít người kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim “đại bạo” trong tương lai. Bên cạnh hai diễn viên chính là Dương Mịch (vai Đồ Sơn Hồng Hồng) và Cung Tuấn (vai Đông Phương Nguyệt Sơ), thì dàn diễn viên phụ, khách mời cũng được người hâm mộ quan tâm.

Trong đó, Trương Lăng Hách cũng sẽ là một trong những khách mời góp mặt trong tác phẩm Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng đã khiến khán giả vô cùng thích thú và ngóng chờ. Mới đây, bức ảnh tạo hình nhân vật của Trương Lăng Hách trong bộ phim này được cư dân mạng bất ngờ lan truyền rộng rãi.  

Trương Lăng Hách 'đẹp át vía' nam chính Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, fan phấn khích: 'Khách mời này có phải đỉnh quá rồi không?' - Ảnh 1

Đáng chú ý, mặc dù chỉ đảm nhận vị trí khách mời nhưng tạo hình của Trương Lăng Hách được đánh giá khá cao. Vốn sở hữu dáng người cao cân đối vậy nên anh chàng được khán giả khen ngợi hết lời khi mặc đồ cổ trang, toát lên vẻ nam tính, đầy khí chất nam nhi. Với bộ trang phục màu trắng ngà đơn giản, nhẹ nhàng, mái tóc được búi cao tạo nên một tổng thể vô cùng thanh lịch đã khiến người hâm mộ "u mê" vì quá đẹp. 

Trương Lăng Hách 'đẹp át vía' nam chính Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, fan phấn khích: 'Khách mời này có phải đỉnh quá rồi không?' - Ảnh 2

Đặc biệt, khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Trương Lăng Hách khiến cho hội chị em càng thêm mê mệt với nhân vật mà anh đảm nhận. Thậm chí nhiều người cho rằng, tạo hình lần này của anh chàng còn có thể dư sức "vượt mặt" nam chính Cung Tuấn nếu như cả hai cùng xuất hiện trong một khung hình.

Trương Lăng Hách là một trong những diễn viên trẻ của làng giải trí Hoa ngữ. Sau thành công với vai phụ trong Thương Lan Quyết, nam diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án mới như Ninh An Như Mộng,...cũng được nhiều khán giả quan tâm. 

Trương Lăng Hách 'đẹp át vía' nam chính Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, fan phấn khích: 'Khách mời này có phải đỉnh quá rồi không?' - Ảnh 3

Trở lại với bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên kể về cuộc hành trình như định mệnh giữa tiểu hồ ly và chàng đạo sĩ, cùng nhau trải qua vô vàn sóng gió, lên núi xuống biển, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách với nhiệm vụ se duyên cho người khác nhưng lại không biết ông tơ bà nguyệt lại se duyên cho chính họ, tạo nên mối tình lãng mãn mà đánh yêu.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Tạo hình của nam phụ khiến nhiều người khen ngợi tới tấp, liệu có khiến Cung Tuấn lép vế?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Tạo hình của nam phụ khiến nhiều người khen ngợi tới tấp, liệu có khiến Cung Tuấn lép vế?

Mao Tử Tuấn khiến người hâm mộ Cbiz phát sốt trước tạo hình trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách Cung Tuấn Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Tạo hình của nam phụ khiến nhiều người khen ngợi tới tấp, liệu có khiến Cung Tuấn lép vế?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Tạo hình của nam phụ khiến nhiều người khen ngợi tới tấp, liệu có khiến Cung Tuấn lép vế?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn tung poster tạo hình nhân vật chính thức

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn tung poster tạo hình nhân vật chính thức

Tạo hình của Trần Đô Linh trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương gây sốt vì 'xinh đẹp vượt xa kỳ vọng'

Tạo hình của Trần Đô Linh trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương gây sốt vì 'xinh đẹp vượt xa kỳ vọng'

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn còn chưa lên sóng, đã nhận về drama không đáng có như này đây

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn còn chưa lên sóng, đã nhận về drama không đáng có như này đây

Nữ chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Dương Mịch đột nhiên bị 'réo' tên trước tin Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan

Nữ chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Dương Mịch đột nhiên bị 'réo' tên trước tin Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan

Cnet đồng loạt "quay xe" trước tạo hình thuần khiết, trẻ trung của Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Cnet đồng loạt "quay xe" trước tạo hình thuần khiết, trẻ trung của Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 19 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI