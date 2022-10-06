Trương Lăng Hách 'đẹp át vía' nam chính Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, fan phấn khích: 'Khách mời này có phải đỉnh quá rồi không?'

Dù chỉ là khách mời trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nhưng tạo hình bắt mắt của Trương Lăng Hách khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Là một trong số các dự án cổ trang lớn của năm, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên không chỉ nhận được nhiều sự chú ý mà còn được không ít người kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim “đại bạo” trong tương lai. Bên cạnh hai diễn viên chính là Dương Mịch (vai Đồ Sơn Hồng Hồng) và Cung Tuấn (vai Đông Phương Nguyệt Sơ), thì dàn diễn viên phụ, khách mời cũng được người hâm mộ quan tâm. Trong đó, Trương Lăng Hách cũng sẽ là một trong những khách mời góp mặt trong tác phẩm Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng đã khiến khán giả vô cùng thích thú và ngóng chờ. Mới đây, bức ảnh tạo hình nhân vật của Trương Lăng Hách trong bộ phim này được cư dân mạng bất ngờ lan truyền rộng rãi.

Đáng chú ý, mặc dù chỉ đảm nhận vị trí khách mời nhưng tạo hình của Trương Lăng Hách được đánh giá khá cao. Vốn sở hữu dáng người cao cân đối vậy nên anh chàng được khán giả khen ngợi hết lời khi mặc đồ cổ trang, toát lên vẻ nam tính, đầy khí chất nam nhi. Với bộ trang phục màu trắng ngà đơn giản, nhẹ nhàng, mái tóc được búi cao tạo nên một tổng thể vô cùng thanh lịch đã khiến người hâm mộ "u mê" vì quá đẹp.

Đặc biệt, khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Trương Lăng Hách khiến cho hội chị em càng thêm mê mệt với nhân vật mà anh đảm nhận. Thậm chí nhiều người cho rằng, tạo hình lần này của anh chàng còn có thể dư sức "vượt mặt" nam chính Cung Tuấn nếu như cả hai cùng xuất hiện trong một khung hình. Trương Lăng Hách là một trong những diễn viên trẻ của làng giải trí Hoa ngữ. Sau thành công với vai phụ trong Thương Lan Quyết, nam diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án mới như Ninh An Như Mộng,...cũng được nhiều khán giả quan tâm. Trở lại với bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên kể về cuộc hành trình như định mệnh giữa tiểu hồ ly và chàng đạo sĩ, cùng nhau trải qua vô vàn sóng gió, lên núi xuống biển, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách với nhiệm vụ se duyên cho người khác nhưng lại không biết ông tơ bà nguyệt lại se duyên cho chính họ, tạo nên mối tình lãng mãn mà đánh yêu.

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