Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Tạo hình của nam phụ khiến nhiều người khen ngợi tới tấp, liệu có khiến Cung Tuấn lép vế?

Mao Tử Tuấn khiến người hâm mộ Cbiz phát sốt trước tạo hình trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Mao Tử Tuấn là một trong những nam diễn viên nổi tiếng và được nhiều người biết đến qua các vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như Tru Tiên: Thanh Vân Chí, Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết,....Đặc biệt trong các vai diễn của mình hầu hết Mao Tử Tuấn đều để lại một hình ảnh ấn tượng trong lòng người xem và mới đây lại một lần nữa thu hút sự chú ý của khán giả sau khi xuất hiện trong dàn cast của siêu phẩm Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.



Tạo hình của Mao Tử Tuấn khiến netizen bấn loạn vì quá đẹp trai - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh ghi lại tạo hình của nam diễn viên Mao Tử Tuấn trên hậu trường phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Nam diễn viên xuất hiện với gương mặt tuấn tú, trang phục được thiết kế bắt mắt giúp anh nhanh chóng trở thành điểm sáng tại hậu trường, thậm chí một số người sau khi xem tạo hình của anh chàng còn mạnh dạn đánh giá Mao Tử Tuấn có khi còn đe dọa luôn sức hút của nam chính là Cung Tuấn.

Một số bình luận của khán giả:

- Công tử Nhan Như Ngọc nên tạo hình màu cũng sáng như ngọc luôn. Tạo hình quá đỉnh.

- Chắc đây là tạo hình đẹp nhất của diễn viên nam trong phim này từ trước tới giờ rồi nhỉ. Trông vừa thanh tao vừa khí chất.

Hiện tại, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể nhưng với những gì mà tạo hình của phim đang khiến khán giả thích thúc, khả năng phim đạt thành công khi ra mắt sẽ là rất lớn.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn còn chưa lên sóng, đã nhận về drama không đáng có như này đây Mới đây fan của cặp đôi Dương Mịch và Cung Tuấn bất ngờ đại chiến vì vấn đề phiên vị trong buổi chiêu thương của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-yeu-tieu-hong-nuong-tao-hinh-cua-nam-phu-khien-nhieu-nguoi-khen-ngoi-toi-tap-lieu-co-khien-cung-tuan-lep-ve-508972.html