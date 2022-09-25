Lần đầu 'nên duyên' cùng nhau trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn không 'bùng nổ' như kì vọng

Mới đây, bộ phim "An Lạc truyện" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính đã không nhận được phản ứng tốt như kỳ vọng.

Mới đây, trang Sina đưa tin, bộ phim cổ trang được đầu tư kinh phí lớn An Lạc truyện ra mắt trailer nhưng không nhận được phản ứng tốt như kỳ vọng. Trailer bị đánh giá cắt ghép kém hấp dẫn, kỹ xảo dàn dựng qua loa, không cho thấy được sự chỉn chu trong sản xuất, dù được quảng bá là có mức đầu tư khủng. Bên cạnh đó, bộ phim này còn đánh dấu lần đầu hợp tác của hai ngôi sao lưu lượng hot bậc nhất hiện nay là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Tuy nhiên, khi trailer ra mắt, Sina nhận xét dù cả hai đều có ngoại hình đẹp nhưng lại không ăn nhập với nhau, mỗi người tự diễn cảnh của mình, thiếu sự tương tác. Trong khi đó, sự ăn ý của hai diễn viên chính là yếu tố quan trọng trong sự thành công của các bộ phim chuyển thể ngôn tình.

Xét riêng tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá đẹp hơn trong Trường Ca hành, Ngự giao ký. Tuy nhiên, diễn xuất của người đẹp vẫn không có nhiều tiến bộ, cảnh khóc không tạo được sự đồng cảm với khán giả. Một số khán giả nhận xét Địch Lệ Nhiệt Ba không thể hiện được khí chất của trại chủ ngang tàng nhưng yêu hận đan xen. Cách diễn của cô theo công thức, khó tạo sự đồng cảm.

Tuy nhiên, Sina cho rằng với mức độ nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, An Lạc truyện vẫn sẽ có lượng khán giả theo dõi nhất định. Hiện tại, lượng người đặt trước để xem phim là 1,5 triệu. Tuy nhiên, với chất lượng thể hiện trong trailer, bộ phim vẫn có thể thất bại, trở thành nốt trầm trong sự nghiệp của hai diễn viên chính. Trong An Lạc truyện, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nữ chính Nhậm An Lạc từng rơi vào cảnh diệt môn, cả gia tộc chỉ còn lại nàng. Sau này, An Lạc trở thành trại chủ của An Lạc Trại, một lòng phục thù. Nhân vật này có câu chuyện giống công chúa Lý Trường Ca trong Trường Ca hành. Tính cách của nàng cũng mạnh mẽ không khác nhân vật Kỷ Vân Hòa trong Ngự giao ký. Điều này cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba bị rập khuôn diễn xuất và nhân vật, chưa thể thoát ra khỏi vùng an toàn. Về phía Cung Tuấn, anh được đánh giá là có tạo hình đẹp, tuy nhiên, sự xuất hiện trong trailer ngắn ngủi, chưa thể hiện được nhiều. Mặt khác, trailer chỉ có vài phút nhưng bối cảnh của phim bị đánh giá xử lý kém, cắt đoạn chưa mượt mà, không thể hiện được tinh thần hay cốt truyện của phim, do đó, kém hấp dẫn với khán giả.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tung trailer chính thức Bộ phim cổ trang An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính vừa mới tung ra trailer chính thức đầu tiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-dau-nen-duyen-cung-nhau-trong-phim-dich-le-nhiet-ba-va-cung-tuan-khong-bung-no-nhu-ki-vong-506199.html