Lần đầu 'nên duyên' cùng nhau trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn không 'bùng nổ' như kì vọng

Tuy nhiên, Sina cho rằng với mức độ nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, An Lạc truyện vẫn sẽ có lượng khán giả theo dõi nhất định. Hiện tại, lượng người đặt trước để xem phim là 1,5 triệu. Tuy nhiên, với chất lượng thể hiện trong trailer, bộ phim vẫn có thể thất bại, trở thành nốt trầm trong sự nghiệp của hai diễn viên chính.

Trong An Lạc truyện, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nữ chính Nhậm An Lạc từng rơi vào cảnh diệt môn, cả gia tộc chỉ còn lại nàng. Sau này, An Lạc trở thành trại chủ của An Lạc Trại, một lòng phục thù. Nhân vật này có câu chuyện giống công chúa Lý Trường Ca trong Trường Ca hành. Tính cách của nàng cũng mạnh mẽ không khác nhân vật Kỷ Vân Hòa trong Ngự giao ký. Điều này cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba bị rập khuôn diễn xuất và nhân vật, chưa thể thoát ra khỏi vùng an toàn.

Về phía Cung Tuấn, anh được đánh giá là có tạo hình đẹp, tuy nhiên, sự xuất hiện trong trailer ngắn ngủi, chưa thể hiện được nhiều. Mặt khác, trailer chỉ có vài phút nhưng bối cảnh của phim bị đánh giá xử lý kém, cắt đoạn chưa mượt mà, không thể hiện được tinh thần hay cốt truyện của phim, do đó, kém hấp dẫn với khán giả.